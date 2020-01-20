ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Binali Yıldırım, başkan olsaydı şimdi İstanbullu 'havarayı' konuşacaktı.

İmamoğlu başkan oldu PKK'yı ve diline doladığı Kanal İstanbul'u konuşuyoruz!

Onun işi hizmet değil, Türkiye'yi germek!

Çünkü aldığı talimat bu!

FETÖ'nün gasp ettiği CHP de aynı.

CHP'li Özgür Özel, bakanları, "81 ilde sizi konuşturmazlar" diyerek tehdit etti!

Özel, mafya ağzıyla konuşuyor!

İmamoğlu da kendini eleştiren gazetecilere dava açıyor.

Amacı basını susturmak!

Hakkımda üç dava açtı.

Hakkıdır açar!

Ama bizi susturamaz!

Doğru bildiğimizi yazarız!

Çünkü onun niyeti iyi değil.

Ona hiç güvenmiyoruz!

Adam tezgâh peşinde...

Ekrem efendi kendini Cumhurbaş-kanı ile özdeşleştirmek istiyor...

Erdoğan nere sen nerdesin arkadaş!

Milleti aptal yerine koyma!

Cumhurbaşkanlığına oynadığın belli!

Başkan olsan milleti yakarsın!

Acımasız bir faşistten farkın yok...

Nereden mi biliyoruz?

Binlerce işçiyi sokağa dökmesinden!

Kalanları da fişlemesinden!

Türk ve insanlık düşmanı Makaryos'un heykelini dikmesinden!

PKK ile işbirliği yapmasından...

Çocukları dağa kaçırılan anaların gözyaşını takmamasından!

Suya ve İSPARK'a zam yapmasından...

Garibanı ekmeksiz bırakmasından.

Kitaplarını sattığı Kandil'e 157 milyon lira kıyak çekmesinden!

Metro inşaatını durdurmasından.

Bitmişini bile açmamasından!

***

Başkan Erdoğan'a gelince...

Bu herif Reis'in eline su dökemez!

Onun temposuna dayanamaz!

Reis günde 2 ya da 3 saat uyuyor...

Hiç uyumadığı bile oluyor!

Bir günde 2 ülkeye, 3 ile gittiği oluyor...

Kafasında sürekli memleket projeleri var.

İmamoğlu'nun kafasında ise şov var!

Reis'e yabancı devlet adamlarının biri geliyor, biri gidiyor!

Adamın 3 saat uykusu yok!

Ya Genelkurmay Başkanı ya da MİT Müsteşarıyla telefonla görüşüyor.

Bürokratlarıyla da sürekli iletişim halinde.

Temposu yüksektir Reis'in...

Acısı olanı telefonla mutlaka arar...

Bitmeyen bir koşuşturması var...

Hiç yerinde durmaz.

Onun mesaisine dayanacak fani azdır!

Bu tempo normal bir insanı bitirir.

Başkan Erdoğan ise belki de 30 yıldır aynı maratonu koşuyor.

Uzun yol koşucusudur Reis!

Hangi can dayanır bu mesaiye!

Onun gibi koşturan ikinci bir lider yok.

Dünyanın neresinde bu tempoda çalışan bir lider, bir iş insanı bir bürokrat, bir memur, bir işçi, bir esnaf ve ziraatçı var.

Reis, mazlumlar için ve devleti için kendini bu vatana feda etmiştir.

Ekrem ise şovdan ibaret bir projedir!

***

Ekrem'in karısı Dilek, kocası adına PKK tiyatrosundaydı...

Makaryos sevdalısı Ekrem İmamoğlu karısı için; "Benim eşim iyi eğitim almış üniversite bitirmiş, masteri olan, doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim nereye gideceğini bilir" dedi...

İyi eğitimli Dilek hanım, PKK'lı canilerin oyununa giderek Kandil'e selam çaktı.

Tenzile ana ise bir ev hanımıydı, diplomaları ve unvanları yoktu.

Ama ahlâklı, yiğit bir evlat yetiştirdi...

O evlat hem Türkiye'nin hem de tüm dünya mazlumlarının umudu, gür sesi oldu.

Millet ona 'Tenzile Anne' unvanı verdi.

***

Hacire Akar, yaşlı bir ev hanımıydı...

Onun da diplomaları ya da övüneceği bir şeyi yoktu.

Tek başına HDP ve PKK'nın karşısına dikildi, "Ya oğlumu verirsiniz ya da bu binayı başınıza yıkarım" dedi...

Oğlunu kurtardı ve çocukları dağa kaçırılan diğer analara örnek oldu.

Ayşe Aykaç, o da diğerleri gibi bir ev hanımıydı.

Onun da diplomaları ve unvanı yoktu.

15 Temmuz gecesi abdest aldı, namazını kıldı sonra da eşiyle birlikte Boğaziçi Köprüsü'ne çıktı...

FETÖ'cüler tarafından şehit edildi.

Ya Ekrem'in eğitimli karısı ne yaptı?