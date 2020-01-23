ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İngilizler bu yıl isyan çıkacak ülkelerin haritasını yayınladı...

Ajanlar ve içteki işbirlikçilerinin ayaklanma çıkaracağı ülkeler haritada tek tek gösterildi.

Haritaya göre bu yıl Türkiye, Sırbistan Karadağ, Hindistan, Cibuti, Kazakistan ve Benin de isyan var!

Lübnan, Şili, Haiti gibi ülkelerde başlayan isyanlar ise 2020'de de devam edecek!

Miha Hribernik ve Sam Haynes imzalı çalışma dünyayı tedirgin etti.

Türkiye'de ise uzun zamandır CHP'nin başı çektiği sinsi bir örgütlenme var!

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere dönüşü ısrarla sürdürdüğü 'Kanal İstanbul'u yaptırmam' kampanyası dikkat çekici.

İBB Başkanının 'Kanal'a hayır' eylemlerine öncülük yapması ve eyleme katılanların tamamına yakınının PKK sempatizanı ya da DHKP-C'li olması pek hayra alamet değil...

İmamoğlu 'Merkezi Hükümet' söylemleriyle de malum kitleye gaz veriyor...

Hatırlayın, Gezi eylemleri de ağaç meselesinden patlamış, eylemciler ortalığı yakıp yıkmıştı.

FETÖ'cü kriptoları tetikte...

PKK'lı teröristler de...

Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü, Selefilerin silahlandığını iddia etti.

Kirli ittifakın kurduğu bir tuzak var.

Devlet de uyumuyor tabii...

Olan biteni harfiyen takip ediyor.

Kafa kaldıranın elbette başı ezilecek!

Siz de sakın uyumayın!

Uyursanız kıyamet kopar!

***

Enver Altaylı kim?

CIA bağlantılı eski MİT ajanı...

FETÖ'nün de en yakını.

Altaylı kime danışmanlık yapıyordu?

Ben söyleyeyim; Kemal Kılıçdaroğlu'na...

Altaylı KK.'nın başdanışmanı Rasim Bölücek'le 1159 kez telefonla görüşmüş...

Bölücek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14. kattaki operasyonel adamıdır...

Telefonla 1159 görüşme!

Altaylı ile ne konuştular?

Bu kadar çok ne konuşmuş olabilirler?

Çift taraflı çalışan usta bir ajan olan Altaylı boşa vakit harcamaz!

Belli ki Kılıçdaroğlu'nun kulağına Bölücek aracılığıyla epey şeyler fısıldamış!

'Kontrollü darbe de Kemal" demiş!

İddianamede "Casusluk ve Örgüt yöneticiliği" suçlarından 35 yıla kadar hapsi istenen Altaylı'nın danışmanları aracılığıyla bazı siyasi partilerin genel başkanlarına etki yaptığı ortada.

Adam, CHP'nin gizli danışmanıydı.

İddianamede bununla ilgili somut deliller var.

Kılıçdaroğlu'nun 'Kontrollü Darbe" ifadeleri milleti cambaza baktırmak içindi.

Aslında insanları aptal yerine koydu...

Enver Altaylı'nın başında 40 değil, bin 40 tilki dolaşıyor....

Ne de olsa Rus asıllı CIA ajanı Ruzi Nazar'ın yetiştirmesi...

Fetullah Gülen'in de 'Kominizmle Mücadele Derneği'nden kankisi...

Mason bağlantılı bir ajan!

***

Enver Altaylı Ruzi Nazar'la Manavgat'ta ve Fethiye'de birlikte yaşadı.

Rus asıllı CIA ajanı orada öldü.

Altaylı tarafından da defnedildi.

Altaylı'nın ajanlarla çekilmiş fotoğrafları iddianameye bile girdi.

15 Temmuz darbesinde parmağı var.

Darbe ile ilgili rapor da hazırlamıştı.

Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi uluslararası alanda zora sokacaktı!

Dahası Altaylı, 70-80'li yıllarda olduğu gibi kardeşi kardeşe kırdırmak istiyordu..

ABD'li dostları ile bunu paylaşmıştı.

Darbeci askerler için "muhalifler" söylemini özellikle kullanıyordu.

"Kontrollü darbe" ifadesini de.

Hedef Erdoğan'dı...

15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce Ankara'ya gelmişti.

O kanlı gece Çankaya Turan Güneş Bulvarı üzerindeki evinden darbenin başarıya ulaşmasını bekledi.

Yanında Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Rasim Bölücek vardı.

Son söz;

Bay Kemal'in darbeden haberi vardı..

O da kahve içerek Reis'in öldürülmesini beklemişti ya!