ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Hesap kitap yapıyorlar.

Tuzaklar kuruyorlar!

İftira ve yalanlar gırla gidiyor!

Belli ki bir hazırlık var!

Bir büyük hazırlık!

Kemal Kılıçdaroğlu ve işbirlikçileri;

Yani PKK, yani FETÖ, yani İYİ, yani SP, yani Ahmet Davutoğlu, yani Abdullah Gül ve Ali Babacan...

Bitmedi...

DHKP-C ve GEZİ'ciler de..!

Sonra MOSSAD ve ABD!

Bunlar gibi bilumum Reis ve Türkiye düşmanları 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına birlikte dikilmenin hesabını yapıyor!

Depremi, intiharları, insanların acısını bunun için istismar ediyorlar!

Tüm hazırlıklar 2023 için!

PKK gazetesi Evrensel, Sivrice'deki bir vatandaşı konuşturmuş (güya):

"Bütün ülke görsün, acımızdan ölüyoruz, ekmek yok ilçede. Hani bakan, hani vali, hani belediye başkanı?" dedirtmiş...

Hem de ilçede 7 bin kişilik bir mutfak varken.

Videodaki Mehmet adlı kişi bulundu.

Ve ona "aç mısın?" diye soruldu.

O da; "Valla yarım saat önce yemek yedik aşevinden önceden de yiyorduk abartmış olabilirim" dedi.

Ne hikmetse 'açız' diyen Mehmet ve arkadaşı İmamoğlu ile poz vermiş.

Bu bir tesadüf olabilir mi?

***

PKK yöneticisi Murat Karayılan'la kanki olan Serdar Akinan isimli PKK sevdalısı CHP'nin televizyonu ile karanlık Oda TV'de AFAD'ı karalayan laflar etmiş.

Güya deprem enkazında ulaşılan bir depremzedeyi AFAD, Erdoğan gelinceye kadar göçük altında tutmuş!

Vicdansızca bir yalan bu!

AFAD Başkanı haklı olarak, "O haldeki bir yaralıyı hiç kimse başına silah dayasanız bile bekletemez!" dedi.

Bu çakal milleti tahrik etmeye kalktı!

Yaptığı büyük bir provokasyondu.

Ona göre İstanbul ve Ankara'dan gelen itfaiyecileri de kurtarma ekibine almamışlar!

Bu da yalan!

O itfaiyeciler nerde?

Adamsan göster onları!

Halk TV'de 'çürümüş ceset' lafı etti.

Yeliz Koray isimli kadın söyledi bunu.

Bu ne alçaklıktır!

Serdar Akinan'a ömründe gördüğü en büyük tazminat davası açılmalı.

Bu tiplere güneş yüzü gösterilmemeli.

Yalanlarının bedeli de ödetilmeli.

Kemal Kılıçdaroğlu fitne çıkarmaları için adamlarını Elazığ'a yolladı.

Neden gönderdiğini de ağzından kaçırdı.

'Denetim'miş!

Amacı 'fitne' çıkarmakmış meğer.

Ey aziz İstanbullu!

Bu muydu kendine layık gördüğün?

Adam İstanbul'un Deprem Risk Yönetim bütçesini yüzde 65 düşürdü be...

İmam'ın oğlu Ekrem "Gözlemci" olarak gittiği Elazığ'da da bol bol kahkaha attı!

Komünist başkanla da şov yaptı!

***

Bir tarafta yanan ormanlarını aylarca söndüremeyen Avustralya var...

Diğer tarafta 6 saat içinde 968 arama kurtarma ekibini, 182 iş makinası ile on binlerce çadırı, on binlerce yatağı, yüzlerce ambulansı, seyyar mutfakları deprem bölgesine yığan bir Türkiye ve Reis var!.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu bunu şöyle özetlemiş:

"Depremde dünya çapında bir iş çıkarıyoruz. Devlet çok iyi hazırlanmış tebrik ediyoruz!" dedi.

Ama alçaklar durmuyor ki!

-Deprem vergisi üzerinden

-Kızılay üzerinden

-Yapılan yardımlar üzerinden

-Arama kurtarma çalışmaları üzerinden fitne çıkarıp toplumun fay hatlarını germe peşindeler.

Bunları görünce; ar damarı çatlağının fay hattı çatlağından daha tehlikeli olduğunu anladık!

Yerin altındaki kırık fay hatları harekete geçer geçmez yer üstündeki itler de hareketleniyor!

Depremle birlikte bunu da gördük.

CHP ve sol kafa sosyal fay hatları oluşturmak ve toplumda deprem etkisi yaratmak, milleti birbirine kırdırmak için fırsatı kaza etmiyor!

99 depreminde 80 ülkeden gelen nakit 3 milyar dolarla Ecevit memur maaşlarını ödemişti.

Bunu hatırlayın ve susun lütfen!