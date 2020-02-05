ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Trabzon Maçka'da sosyal medyada kendi kendine 'iyi ki varsın Eren' diyen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü kim şehit etti Nuri?

"- PKK..!"

Ya Tunceli'de kaçırılıp vahşice şehit edilen sonra da Pülümür Çayına atılan öğretmen Necmettin Yılmaz'a kıyan kim?

"- Yine PKK..!"

Hakkari'de annesi Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan bebeği canice katledenler kimler?

"- Onlara da PKK kıydı..!"

"Beni öldürende yoktur din, iman" diyerek yürekleri yakan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı kim şehit etti?

"- Onu da PKK..!"

Peki... Ya kurban eti dağıtırken önce bıçaklanan, ardından kurşunlanan sonra da balkondan atılan Yasin Börü'ye kimler kıydı?

"- Selahattin Demirtaş'ın sokağa saldığı köpekler..."

Askerimizin ve polisimizin onlarcasını şehit eden de PKK değil miydi?

Peki; bunca cinayete rağmen PKK'nın partisi HDP'yi Meclis'e kim soktu?

Yeni CE HA PE'nin başı Bay Kemal!

HDP için milletten o oy istemedi mi?

Şimdi katil sürüsü ile işbirliği yapan kim?

- "Yine Kemal Kılıçdaroğlu..."

Sadece PKK mı?

Kemal FETÖ ile de kanka.

Ey uşaklar uyumayın!

Gözlerinizi dört açın!

Bu CHP Atatürk'ün CHP'si değil..!

Bu CHP esir düşmüştür, esir!

Gerekçesi ne olursa olsun, CHP'nin peşine takılmak ona oy vermek memlekete ve millete ihanettir.

Tayyip düşmanlığı ile izah edilemeyecek kadar büyük bir ihanet hem de!

***

Bizim Nuri ve İsmail Hoca yazılarıma çok kızıyor.

Çünkü ikisi de CHP'li...

Nefret gözlerini kör etmiş...

İkisi de dürüsttür.

Ama çok da inattırlar!

Hani tanımasam bilmesem neyse...

Körü körüne bu bağlılık niye?

Bu CHP onların bildiği CHP değil ki.

Bu partiyi FETÖ gasp etti, gasp!

İçine eciş bücüşleri doldurdu...

İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal CHP yönetiminin, CHP'nin kurucu programı, değerleri ve felsefesi ile artık ilgisinin kalmadığını söylüyor!

Bunu ben değil, solcu biri söylüyor.

İnat etmeyin!

Kocasakal'ı dinleyin!

Kocasakal, CHP'li Ünal Çeviköz'e de; "ABD'nin sözcüsü" diyor.

Doğru söylüyor!

Yılların solcusu Nihat Genç bile Yeni CHP yönetimine ateş püskürüyor...

Sebep PKK'ya verdikleri destek!

Gözlerinizi açın artık...

Uyursanız kıyamet kopacak!

Baksanıza Kılıçdaroğlu federatif sistem için yeni anayasa hazırlatıyor.

Mesele memleket meselesidir!

Şimdi Kuvâ-yi Milliye zamanıdır...

***

CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Mansur Yavaş da İngiltere'ye 'Chatham House'a gitti...

İmamoğlu önce Makaryos'un heykelini dikti, sonra Chatham House gitti...

'Kanal İstanbul'a böyle taktı.

Şimdi de Mansur Yavaş!

Hangi hesap içindesiniz beyler?

Ya da hangi tuzağı kuruyorsunuz?

Yeni CHP'nin işi de millete tuzak kurmak, hakaret etmek oldu!

İstanbul Belediyesi'ndeki şu terbiyesiz kadın yöneticiye bakın.

Adı Yeşim Meltem Şişli...!

Bir kadın ağzından çıkanı duymaz mı?

İSMEK'in sorumlu kadınları için "Bekar olanları itfaiyecilerle buluşturalım" nasıl der?

Hem ne demektir bu?

Acaba kendisi öyle mi yapıyor?

Kadın yönetici, kadın çalışanlarına umuma açık yerde "ter kokuyorsunuz" der mi?

Manyak mı bu ne?

"Başörtüsü ile bu işi yapamazsınız" gibi ifadeleri hala nasıl kullanıyor?

İmamoğlu bu kadını niye göndermez?

Neden ve kimden korkuyor?