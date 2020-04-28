ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İtin kavgası et, yiğidin kavgası devlet içindir.

İt kemikle avunur, yiğit ise vatanını savunur.

Nokta!

"Diren Gezi az kaldı" dediler yemedi.

17-25 Aralık kumpasları tutmadı!

Darbeyi denediler, yumruğu yediler.

Kirli ittifakın ekonomik kriz beklentileri de boşa çıktı.

Tek umutları yoldaş korona idi.

O da havlu attı...

Prof. Dr. Sencer İmer!

Tıp profesörü değil, adam mühendis!

Ama tıp otoritesi gibi Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun rakamlarını yalanlıyor!

Siyaset adamın gözünü fena karartmış!

Metalürji mühendisliğini yap kardeşim!

Tıbbi konuları da uzmanlara bırak!

Kimin kayığı için kürek çektiğin belli!

Maske bulamayan ülkeler var!

ABD, İngiltere, İtalya ve Fransa gibi.

Bir de devasa şehir hastaneleri açarak halkının sağlık sorunlarına çözüm bulan bir Türkiye var!

Kudurmayın!

Aksine sevinin!

Stratejik deha Reis'i takdir edin!

Adamın her yaptığı isabetli!

***

İsveç'in bakmadığı vatandaşımızı özel uçakla getirdik.

Bu virüs meselesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel müdürlüğü döneminde olsaydı...

Milleti sıradan ölüme yollardı herhalde!

Gençler bilmez!

Ama eskiler bilir!

SSK hastaneleri pislik yuvasıydı.

Uzun muayene kuyrukları vardı.

Kuyruğa girmeyen muayene olamazdı.

Hastaların rehin alındığı yıllardı o yıllar!

Maske bulamayan ülkeleri beğenen CHP ve ortakları;

HDP, İP, Saadet, FETÖ, PKK, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan o kara günleri özledi galiba.

Beyler; Başkan Erdoğan'a İHA, SİHA ve şehir hastaneleri ile yerli yoğun bakım solunum cihazı yaptığı için mi saldırıyorsunuz?

Ayıptır, ayıp!

***

CHP'nin şımarıkları devleti yok sayıyor.

İsyanı ve ihaneti ise teşvik ediyor!

Virüsü yaymaya çalışıyorlar!

Ama o yok saydıkları devlet bir gece ansızın yatak odalarına girer ve yataklarında kelepçeyi takar, onlar 'ne oldu?' diyene kadar kendilerini kodeste bulurlar!

CHP, PKK ittifakı İstanbul'u, Ankara ve Adana'yı alınca azdı...

CHP'li belediye başkanları devletle birlikte hareket etmek yerine FETÖ tarzı Paralel Devlet gibi davranmaya başladı.

FETÖ imamı Erkan Karaaslan'dan ötürü zaten sabıkalılar!

Ekrem İmamoğlu ile Zeydan Karalar'ın hastane yollarına takoz koyması, otobüs sefer sayılarını azaltmaları ve kuralsız ekmek dağıtmaları bundan!

Takmıyorlar hükümeti!

Karalar ihtiyaç varmış gibi bir de 'Sahra hastanesi' işine soyunmuş.

Ona bu aklı Rıza Mete vermiş olmalı.

Hem, ortada hastane falan da yok!

Ama 8 trilyona alınan yataklar var!

Şimdi de boya yaptırıyorlar.

Hem de ihale açmadan.

Kısacası babalarının parası gibi milletin parasını har vurup harman savuruyorlar!

Bunlar devleti kör, kulaklarını sağır sanıyor!

***

Zeydan Karalar Hürriyet mahallesinde, yaptığı ekmek dağıtımında koronaya davetiye çıkardı.

Kaç kişi virüs kaptı Allah bilir!

Ambalajsız ekmek dağıttılar.

Sosyal mesafe kurallarına uymadılar.

Koruyucu ekipman kullanmadılar.

Üç bin ekmek sokak ortasına bırakıldı.

Vatandaşın kontrolsüz şekilde almasına müsaade edildi.

Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte hareket edilmedi.

Son olarak;

Ekrem'in Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na kadar mal varlığı sadece bir köfteci dükkanı idi.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nın hemen ardından serveti yüz milyonlarca dolar oldu.

Elinde sihirli değnek mi vardı?

Sahi nasıl oldu bu büyük servet?

Aynı şekilde çaycı Gürsel Tekin'in İstanbul'da 300 dairesi, 8 petrol istasyonu var.

Onun da serveti 500 milyon dolar civarında...

Bu servet çaycılıkla alınmadı her halde.

Gürsel efendi; değirmenin suyu nerden?

Ananızın en akıllı en becerikli çocuklarısınız ya vesselam!