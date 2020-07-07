ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Darbe başarılı olsaydı kimler vali, büyükelçi, kaymakam, konsolos olacaktı?

Geçici kabinede kimler yer alacaktı?

Fetullah Gülen'in Türkiye'ye gelişinde yanında olacaklardan tutun da, İstanbul'da karşılayacak olanlara kadar hepsi belirlenmişti.

İlk gün kimlerin gözaltına alınacağı da...

Ellerinde iki liste vardı.

Biri öldürüleceklerle ilgili, diğeri ise içeri atılacaklarla ilgiydi...

Dış bağlantıyı kimler sağlıyordu?

Bu soruların cevabı bugün somut olarak ortaya konmuş değil.

Karanlıkta yürür gibiyiz!

Adeta iğneyle kuyu kazıyoruz!

Yaşananlara, ortaya çıkan delillere ve itirafçılara bakarak iz sürüyoruz!

FETÖ durmuş değil!

Erdoğan'a indirmek için gizli gizli çalışıyorlar.

Mesela iplikçi Halil Kadı.

Halil Kadı FETÖ'nün Adana'daki kasasıydı...

Epey bir zaman kaçtı.

İşlerini gaybubet evinden yürüttü.

Sonra itirafçı ayağına teslim oldu.

Cezaevinden çıktı şimdi Başkan Erdoğan'ı yemek için HDP ve CHP ile birlikte çalışıyor.

***

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 104 sanıklı davada, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütüne finans sağlamak' suçlarından hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istenen Halil Kadı itirafçı olunca az bir süre cezaevinde yatıp çıktı.

Darbeden hemen sonra şirketlerini doktor kardeşi Celal Kadı'ya devretti.

Üç yıla yakın da kaçak yaşadı.

İşlerini yine yürüttü.

İtirafçılığında bilinenleri anlattı!

Seçimlerde CHP ve HDP'ye çalıştı!

Şimdi ötede beride servetini Erdoğan'ı bitirmek için harcayacağını söylüyor...

Adana ve İstanbul'da iplik üreten Kadı kardeşlere ait Karteks A.Ş.'ye, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği TMSF'yi kayyum atamıştı.

Fabrika bir süre TMSF'de kaldı...

Ne olduysa fabrika adama verildi.

Adam teşvik bile aldı.

***

FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütünün Adana İl Mütevelli Heyeti Halil Kadı, Kemal Elibal, Cevdet Şeker, Fatih Alpçoğay, Cemal Soncu ve Ömer Ekinci'den oluşmuştu.

Bank Asya'nın kurtuluşu için çalıştılar.

FETÖ'ye gönderdikleri milyon dolarlar MASAK'a takıldı.

Kardeşi Mehmet Kadı FETÖ'cü Florya İşadamları Derneği'nin (FİYADER) yönetimindeydi.

TARKİM'den ayarladıkları helikopterle Yunanistan'a kaçacaklardı.

Önce bir bankanın Güneşli Şubesi'nden 30 milyon doları Adana Ceyhan'daki bir tekstil firmasına havale ettiler.

Sıra iplikleri ve paraları kaçırmaya geldi.

İstanbul Basın Ekspres Yolu'ndaki binanın zulaları dolar ve çek doluydu.

Paraları kaçırmak için havanın kararmasını beklediler, Adana'daki fabrikada da ciddi bir hareketlilik vardı.

TIR'lar kapıda bekliyordu.

Polise gelen ihbar planı bozdu ama… Karteks'in hem malları kaçırılıyordu hem de milyonlarca doları...

Polis fabrika önündeki Çukurova Kargo'ya ait TIR'ların yola çıktığını belirledi.

Çevre illerin polisi uyarıldı.

İstanbul polisi de Güneşli'ye doğru gitti.

Mehmet Kadı o sırada çekleri kaşelemekle meşguldü.

***

Halil Kadı hapse girişini hazmedemedi.

Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağza alınmayacak küfürler ediyor.

AK Parti'ye oy veren işçilerini de işten atmakla tehdit ediyor.

Cezaevinden çıkışı ile ilgili ise;

"Ben suçsuzum ki beni bıraktılar servetimi AK Parti'yi bitirmek için harcayacağım" diyor.

Halil Kadı hapisten çıktıktan sonra yargılanan FETÖ'cü arkadaşlarıyla birlikte mahalle mahalle gezerek AK Parti aleyhinde kara propaganda yapıyor.

Son olarak Adana eski Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın oğlu Gökhan Durak ile büyük bir projeye başlayacağı öğrenildi.

Durak olayı doğruladı.

FETÖ'nün yeniden yapılanması için çalışanlardan biri de Halil Kadı'dır!