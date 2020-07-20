ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Amerika kendi politikalarını kabul ettirmek için Türkiye'de parayla gazeteci satın almış, haber siteleri kurdurmuş; onları sürekli fonlamış...

Anlı şanlı gazeteci taifesi aldığı çil çil dolarlar karşılığında işi vatan hainliğine kadar vardırmış!

Bunu ben değil ABD'nin ünlü düşünce kuruluşu Center for American Progress'in, "Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı" adlı raporunda söylüyor.

Kimliklerini de isim isim açıklıyor...

T24, gazete duvar, medyascope ve bianet gibi haber sitesi ve yazarları.

Hep merak ederdim; buralarda yazan ünlü isimler nasıl geçiniyor diye.

Öyle ya; bol paraya alışmışlardı!..

Meğer adamlara ABD dolar yağdırıyor.

Malum gazetecilerin yazdıklarını bir de bu gözle okuyun!

Mesela T24...

Burada yazanları biliyorsunuz.

Müzmin Reis düşmanı Hasan Cemal bakın ne yazmış; "19 yaşındaki askeri öğrenciye darbe yaptı diye bu müebbeti vermek hak mıdır?" demiş!

Yani Hasan Cemal PKK gibi FETÖ'ye de sahip çıktı!

Mehmet Yılmaz ise Bay Kemal'in Man adası yalanını savunan bir masal anlatmış!

Aynı sitede Şirin Payzın var, Murat Sabuncu da...

Var oğlu var yani...

Bianet, Gazete Duvar ve Medyascope da ABD tarafından fonlanan haber siteleri!

Medyascope'u bir zamanların kartalı Ruşen Çakır yönetiyor...

Adamın zırvalamasının sebebi belli oldu!

Bianet'i Ertuğrul Kürkçü ile Nadire Mater yönetiyor ve 'özgürüz' diyorlar...

Özgür falan değilsiniz!

Sizler ümüğünüzden ABD'ye bağlısınız!

İşiniz gücünüz raporda belirtildiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında objektiflikten uzak düşmanca yazılar yazmak, haberler yapmak!

Bunlar ABD politikalarını Türk halkına kabul ettirmek için tutulmuş leşkerlerdir!

Ahh; bu para var ya bu para...

Yamuklara neler yaptırmıyor ki...

***

Ahlâksızın biri çektiği çıplak fotoğraflarla sevgilisine şantaj yaparsa ne olur?

Kadın bir iki sabreder...

Sonra adam ne isterse yapar.

Cesursa soluğu savcılıkta alır!

Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'ye ne büyük bir açık verdi ki elinden kurtulamıyor!

Adam kıpırdayamıyor!

Kuyruğu fena kaptırmış olmalı!

Gülen'e karşı büyük bir gebeliği var.

Fetullah Gülen'in çektiği bir kaset sayesinde CHP'nin başına geçti.

Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yaptı.

Son örnek Gaziantep'ten geldi...

CHP'li iki meclis üyesi PKK'lı çıktı!

Bu iki hain HDP kontenjanından geldi.

Daha neler çıkacak görürsünüz!

Atatürkçüleri FETÖ zoruyla partiden attı.

CHP'ye de FETÖ'cüleri doldurdu.

Fetullah Gülen 'tak' diyor, Bay Kemal 'şak' diye emri yerine getiriyor.

Kılıçdaroğlu'nun millet düşmanlarıyla bir araya gelmesini böyle okuyorum.

FETÖ'nün yalanlarını Meclis kürsüsünden seslendirmesine de böyle bakıyorum!

Bilinçli olarak işi sulandırıyor!

Bile bile yalan konuşuyor!

Kemal 17-25 Aralık sivil darbe öncesi ABD'de FETÖ ile buluştu.

CHP Genel Merkezi'ndeki başkanlık odasında da FETÖ'nün üst düzey iki polis şefiyle konuştu.

Hem de 2.5 saat!

Ne konuştular?

Kanlı darbe gecesi FETÖ'nün asker giysili teröristleri halkı kurşunlarken, öldürmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peşine düşmüşken, Kılıçdaroğlu nasıl oldu da tankların arasından geçip gidebildi?

251 şehit, binlerce gazimiz ortadayken Gülen ağzıyla 'kontrollü darbe' lafını etti.

Hâlâ da "Erdoğan FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağıdır. O gece Marmaris'te saklandı" diyor!

Yaptığı vicdansızlık değil mi?

Bu adama ne içirdiler?

Kendini ombusdman ilan eden kıt beyinlinin biri de Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı olarak Reis'i göstermesini yazmadı diye bizim mahallenin medyasına sataştı.

Herif tam bir tezgâh...

Tayyip nefretiyle morfinleşmiş kitlenin hoşuna gidecek yazılarla beyin yıkıyor.

Bay Kemal tescilli bir yalancıdır...

Ödeyeceği tazminatlar trilyonları geçti.

Bile bile hâlâ yalan dediğine göre paraları Pensilvanya ödüyor olmalı.

Bay Kemal FETÖ'nün borazanıdır!

Kuyruğu fena kaptırmıştır...

Yakında suçu ucuzlar!

Dolar karşılığı ajanlık yapanları ABD açıkladı, onu da açıklar!

NOT:

Halil Kadı ile yaptığımız söyleşiyi henüz bitiremedik...