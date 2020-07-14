ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Darbeye tiyatro diyen o!

O gece katliam yapan asker kılıklı teröristlere ana kuzusu diyen de!

FETÖ'nün kitaplarına, bankasına, gazetelerine ve televizyonlarına sahip çıkan yine o!

FETÖ'cüler için Ankara'dan, İstanbul'a kadar yürüyen o!

Darbe gecesi Reis'in öldürülmesini kahve içerek bekleyen de o!

Konuşan da!

Baykal'ın kaseti ve dosyası olur da Bay Kemal'in olmaz mı?

Bu teslimiyetin arkasında var bir şey!

Daha önce de yazdım.

FETÖ'nün elinde bir porno kanalını 10 yıl idare edecek kadar seks kaseti var!

FETÖ zor zamanlar için büyük bir kaset ve belge arşivi oluşturmuştur!

Birçok kişiyi şantajla teslim aldı!

Kemal'i teslim almadığı ne malum!

FETÖ sadece Bahçeli ve Erdoğan'a boyun eğdiremedi.

Kılıçdaroğlu ve FETÖ'nün birlikte başlattığı 'siyasi ayak' sözleri örgütle mücadeleyi sonlandırmak içindir.

Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yanında yer alan Abdullah Gül, Ahmet Davudoğlu ve Ali Babacan'a 'siyasi ayak' demiyor da Erdoğan'a diyor; neden?!

Sizce sebep belli değil mi?

***

CHP'liler Ankara eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral'ın sözlerine kulak versin!

Kim siyasi ayak görsün!

FETÖ 28 Şubat sayesinde gerek orduda gerekse emniyet içinde çok güçlendi.

Bunun tehlikeli boyuta vardığını gören dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, Mesut Yılmaz'dan cemaati soruşturmak için izin istedi.

Mesut Yılmaz ise;

"Sakın ha; bu konuyla alakalı bir çalışma yapıldığını Ecevit duyarsa hükümeti yıkar!" diyerek soruşturmaya engel oldu.

Ayrıca Gülen'i ABD'ye yollayan Ecevit'tir!

Fetullah Gülen 2007'de:

"Ecevit hakkımızda önüne bir dosya getirildiğinde elinin tersiyle itti. Allah bana şefaat etme imkanı verirse, ilk önce Ecevit için kullanırım" dedi.

Hikâye budur işte!

***

Darbe başarılı olsaydı kimlerin vali, büyükelçi, kaymakam ve konsolos olacağı belliydi.

Kabinede kimlerin yer alacağı da.

Fetullah Gülen'in Türkiye'ye gelişinde yanında olacaklardan tutun, İstanbul'da karşılayacaklara kadar hepsi belirlenmişti.

Gözaltı listeleri bile hazırdı...

Dış bağlantıyı kimler sağlıyordu?

Bu isimleri biz bilmiyoruz.

KK'nın darbeden haberi vardı.

"Darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen Bay Kemal tankların arasından sıvışıp gitti.

O gece Reis'in öldürülmesini bekledi.

İnsanlığı ve siyasi ahlakı bu kadardı işte.

Hani darbeye karşı idi?

Güya tankların üzerine çıkacaktı.

Yalan da olsa tanklara niye bir laf etmedi?

O gece sokağa çıkanlar arasında neden bir tek CHP'li yoktu?

Asker kılıklı teröristler insanları kurşuna diziyor, 'demokrasi' lafını ağzından düşürmeyen Kemal'den ses çıkmıyor...

Bu yetmiyor; FETÖ'nün 'kontrollü darbe' iftirasını sahipleniyor...

Utanmadan Reis'e 'siyasi ayak' diyor.

Kimi kandırıyorsun sen Bay Kemal?

***

'Kontrollü darbe' ne demektir hem?

Ölümün kontrollüsü nasıl olur?

Böyle bir şey mümkün değil ki!

FETÖ kafası işte!

Ona göre asıl darbe 20 Temmuz'muş!

Niye?

Devlet içine yerleşmiş FETÖ'cü hainler o gün sökülüp atılmaya başlandı da ondan!

Kahramanmaraş eski Belediye Başkanı Fatih Erkoç darbe gecesi Unesco toplantısı için İstanbul'daydı...

Darbe yapıldığının haberini alınca Atatürk Havalimanı'na koştu, oradan Maraş'ta bir radyoya bağlanıp halkı sokağa davet etti.

Belediyeden anonslar yaptırdı.

Araçlarını Tugay'ın kapısına yığdı.

Fatih Başkan, darbenin kilit ismi FETÖ'cü Albay Uzay Şahin tarafından tutuklanmak istendi...

Darbeye karşı olmak budur işte!

Bay Kemal gibi tankların arasından geçip Reis'in öldürülmesini beklemek değil!

Reis demokrasi için, millet ve vatan için ölüm yolculuğuna çıkıyor, Kılıçdaroğlu'da ikbal için öldürülmesini bekliyor!