ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Z kuşağı gençleri uyumayın!

Oyun büyük çünkü!

Kurgu sinsice!

Yine kanlı bir film izletecekler!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektiği!

'Demokrasi' ayağına uyutulacağız!

Memleket böyle işgal edilecek!

Yatırımlar bu yalanla duracak!

Tekere bu yalanla takoz koyacaklar!

Türkiye'nin Akdeniz'de işini demokrasi yalanıyla bitirecekler!

Libya elden çıkacak!

Ege ve Akdeniz'de denize girmemiz bile zorlaşacak!

Bunlar demokrasi ayağına olacak!

Ortadoğu, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler, Yunanistan ve Kıbrıs; dahası tüm dünyanın etkileneceği bir kanlı plan sahneye konacak!

2023'te yapılacak seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ya Mansur Yavaş olacak ya da PKK sevdalısı Tunç Soyer!

Abdullah Gül aday gösterilmeyecek!

Ekrem İmamoğlu piyon görevi yapıyor.

O bir paratonerdir.

Aldanmayın!

Onun işi çoktan bitti.

***

Sinsi plan hayata geçtiğinde FETÖ ve PKK eski güçlerine kavuşacak!

Yine üst aklın emrinde olacaklar!

Erdoğan'ın çıktığı ölüm yolculuğuyla Türkiye'nin elde ettiği kazanımları Z kuşağı bitirecek!

Onlar bu kirli planın farkında değil.

Mesele Erdoğan da değil!

Erdoğan düşmanlığı üzerinden vatanın işgali söz konusudur!

Uyumayın!

Uyursanız kıyamet kopacak!

İstanbul'da olduğu gibi ellerimizle vatanı düşmana teslim ederiz.

Suriye'den beter hale geliriz!

Masal anlatmıyorum!

Amacım korku salmak da değil.

Türkiye'ye yönelik korkunç plan var.

Bunu söylemeye çalışıyorum.

İşgal edilmiş Türkiye'de bugün Erdoğan'a atıp tutanlardan biri yaşamaz!

Hak, hukuk, demokrasi ve ekonomi bitti morfiniyle uyutarak geliyorlar.

Mektubu iyi okumak lazım!

Karşı cephe az değil...

Tepkilerinde haklı olanlar var...

Çünkü AK Parti içinde hala halka tepeden bakanlar var.

Hala antin kuntin işlerle uğraşanlar var.

Reis'in sevgisini şahsi çıkarı için kullananlar var...

Elbette bunlara tepki olacak!

Ama bir kesim de; yani FETÖ, PKK, DHKP-C, CHP ve HDP "Erdoğan gitsin de isterse Türkiye batsın" diyor...

Bu nasıl bir düşmanlıktır?

***

2023'te önemli bir kırılma yaşanacak!

Ya Türkiye tam gaz gidecek, ya da her şey eskisinden beter olacak!

Hazırlıklar buna göre yapılıyor...

"AK Parti büyük bir davanın adıdır.

Eğer bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün" diyen Ahmet Davutoğlu Reis'e niye saldırıyor sanıyorsunuz?

Ya AK Parti sayesinde siyaset basamaklarını hızla çıkan Ali Babacan...

O neden parti kurdu?

Talimatı kimden aldı?

2023'de Cumhurbaşkanı adayı olmayı bekleyen Abdullah Gül.

CHP onu göstermezse ne yapacak?

Utanacak mı?

Elbet bu üç isim omuzlarında yükseldikleri yol arkadaşları Erdoğan'ın karşısına durduk yere çıkmadı.

Cumhurbaşkanlığı seçimini 2. tura bırakmak üzere kurulmuş bir plan bu!

İYİ Parti PKK ile poz vermeyecek!

Akşener milleti kandırmak için DEVA + GELECEK ve SP ile ittifak yapacak!

2. turda ise HDP ve CHP'nin ortak adayını destekleyecekler.

Düğüm burda!

HDPKK'lı Pervin Buldan'ın; "Demokrasi güçleriyle birlikte hareket edeceğiz" sözleri milleti kafeslemek için. Sezai Temelli 'Cumhur İttifakına batıda kaybettireceğiz" derken hedef AK Parti değil Türkiye idi.