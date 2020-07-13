ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Ekrem İmamoğlu hey; İstanbul çok güzel bir kızdır, koluna girersin; ama koynuna giremezsin!

Bu kızı sana yar etmezler!

Çünkü bu kızın dayıları var; vatanı ve milleti için canını veren!

'Her şey çok güzel olacak' diyerek insanları kandırdınız!

Abdulhamit'i devirenler arasındaki Yahudi Emanuel Karasu da 'her şey çok güzel olacak' derdi.

İnsanları aldatan bir şifre olmalı bu!

İmamoğlu Yunanistan'da katıldığı bir telekonferansta Ayasofya'nın ibadete açılmasını gereksiz buldu!

Cami olarak açılınca da sus pus oldu!

Bir 'hayırlı olsun' demedi yani.

Rum dostlarına böyle mi mesaj verdi?

Bu Ekrem hangi ülkenin vatandaşıdır?

***

2023'te Reis'i yıkmaya hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Abdulah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener + PKK + FETÖ ortaklığının amacı hizmet değil, işgale zemin hazırlamaktır!

İşleri yarım kalan darbeyi tamamlamaktır!

Eylem ve söylemler bunu gösteriyor.

CHP+PKK+FETÖ + malum isimler belli ki Reis'i yemek için intikam yemini etti!

Ya 15 Temmuz gibi kurşunla!

Ya da Menderes gibi iple diyorlar!

Bay Kemal de yeni cezaevleri ile ilgili olarak; "O cezaevlerini kendileri için açıyorlar" dedi.

'İşbaşına gelirsek Reis'i hapse atacağız' demek istiyor yani.

Zaten 15 Temmuz'un amacı da Reis'i ortadan kaldırmaktı.

***

Bu zihniyet halka hizmet etmez!

Ancak yer, içer, çapkınlık yapar!

İmamoğlu "Mazbatamı verin benim İstanbul'a hizmet etmek için kaybedecek 1 dakikam bile yok" demişti.

Göreve geleli 700 bin dakika oldu...

İstanbul için ne yaptı?

Koca bir hiç!

Haliç pis günlerine geri döndü!

Dere yataklarını b.k kokusu sardı, METRO çalışmaları durdu!

Şehre 'Konstantinopolis' yazıları asıldı.

Rum kankilere mesaj vermek için.

Milleti susuzluktan kırdı geçirdi.

Kısacası herif seçim öncesi ceketini çıkardı, kollarını sıvadı, kravatını çözdü ve İstanbul'un içine etti.

***

Şişirilmiş doğal gaz faturalarıyla İstanbul halkını soymaya bile kalktı.

Buna da hükümet mani oldu.

'Askıda fatura' tezgahıyla terör örgütü mensuplarına kıyak çekildi.

Yandaş TELE 1 ve KRT'yi para yağdı.

Bay Ekrem "LGBT'lilerin (yani o biçimlerin) yaşam hakkını korumak benim görevimdir" dedi.

Ama sokağa attığı binlerce insana yaşama hakkı tanımadı!

İmamoğlu sadece WC yapar!

Çeşmelere kurna bağlar!

Yazın ski için Bodrum'a, kışın da Palandöken'e kayağa gider.

Bir de kayyum atanmış PKK'lı Belediye başkanlarına teselli ziyaretine!

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CHP'li Ali Mahir Başarır'ın şovuna aracılık eden kanallar itibar kaybediyor!

Gözleri yuvasından fırlamış halde gazeteci Süleyman Özışık'a hakaret yağdırdı.

Sadece salyası eksikti...

Özışık kolay lokma değildi ama.

Ağzının payını iyi verdi.

Adamda edep de yok, adap da!

Kılıçdaroğlu'na yağ çekip durdu.

Rüşvetten Ağır Ceza'da yargılanan CHP'li Macit Özcan'ın avukatı olduğunu unutup Melih Gökçek'e sataştı.

Melih Başkanın adını ağzına alacak adam değilsin Ali Mahir?

Darbe gecesi tankların arasından sıvışıp kaçan da patronundu sakın unutma!

***

FETÖ '40 yılda ördüğüm hırkayı Erdoğan'a giydirmem' demişti.

O hırka polis, savcı ve asker oldu, 15 Temmuz'da Türkiye'yi ele geçirmeye kalktı!

Allah fırsat vermedi ama!

251 şehit verdik, binlerce de yaralı!

Necip Hablemitoğlu'nu o öldürdü!

Uğur Mumcu'ya da o kıydı!

Özal'ın ölümünde parmağı var!

Örgütten ayrılan müteahhit Mustafa İnan'ın oğlunu da onlar öldürdü!

Neyse...

Çok kez yazdığım Halil Kadı'nın bana söyleyecekleri var!

Ama haftaya!