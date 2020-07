ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kemal Kılıçdaroğlu; "Havai fişek fabrikasında çalışan işçilere biz sahip çıkacağız, söz veriyorum" dedi.

İnandınız mı?

Ben hiç inanmadım!

Belediye işçilerine de namus sözü vermiş, demişti ki; "Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Ben bütün işçilere namus sözü veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede bir işçinin işine son verilirse beni bulacak. Ben onu tekrar eski konumuna getireceğim!"

Sadece İstanbul'da 6 binden fazla işçinin işine son verildi.

Çoluk çocuğun feryadı arşa çıktı.

Namus sözü veren Kılıçdaroğlu seyretti.

Türkiye genelinde 30 bine yakın işçi CHP'li belediyeler tarafından işten çıkarıldı...

Bay Kemal'in kılı bile kıpırdamadı!

Şimdi 'kucaklayacağım' diyor!

İnanmayın!

Her halde kalanları da belinden kavrayıp o sokağa atacak!

Milleti hep böyle kandırıyor!

Bay Pinokyo;

"CHP olarak, görüşü, kimliği ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı kucaklıyoruz" dedi.

Yüzünde deri değil meşin var adamın!

Hiç kızarmıyor ki!

Böyle pişkinlik olur mu?

O 'namus' sözünden sonra CHP'li başkanlar 30 bine yakın işçiyi işinden etti.

Adamda tık yoktu, tık!

Şimdi de Hitler'in taktiğini uyguluyor.

Hitler de;

"-Yalan de!"

"-Israrla yalana devam et inanan çıkacaktır!" demişti.

***

CHP Ramazan yardım kolilerini bile zengin partililerine dağıttı.

HDPKK ve FETÖ'cülere de!

Algı videosunda kendini aciz göstererek, "İşsizim, büyükşehirden başka kimse gelmedi. İlk defa ülkenin vatandaşı gibi hissettim kendimi" diyen adam da CHP'nin üyesi çıktı.

Yalan söylemekten, milleti kandırmaktan özel bir zevk alıyorlar.

CHP'li Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediyesi'nde mezar işçisi olarak çalışan Halil Özmen'i, 3 bin işçiyle birlikte kovdu.

Özmen'in biri engelli, biri de kalp hastası olan 3 çocuğu vardı.

"Tekrar çağırırlar diye iş elbisemi saklayıp, umutla bekledim ama arayan olmadı" dedi garibim!

Karalar'da zerre-i miskal vicdan olsa haberin çıktığı gün Özmen ailesinin fakirhanesine gider, Halil'i işine geri döndürürdü.

Ama nerdeee!

İşçi babası kesilen Bay Kemal önceki günkü SABAH'ı mutlaka gördü...

Onda da birazcık vicdan olsaydı Karalar'ı arar, mezarlık işçisini geri almasını söylerdi.

***

Kılıçdaroğlu "Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz" demişti.

Adam sözünü İstanbul'da tuttu.

İmamoğlu İstanbul için bir felaket oldu.

İstanbul'un şu gündemine bakın:

"-Şile'de su kuyruğu."

"-Sahte tabloya 7 milyon lira."

"-Haliç'i lağım suyu kapladı."

"-Küçükçekmece'de kirlilik balıkları öldürüyor."

"-Yandaş sanatçılara 50 milyon TL dağıtıldı."

"-CHP'li firmalara 152 milyon lira ihalesiz iş."

"-Çin malı elektrikli faytonlar çalışmıyor."

Devam edelim...

İSKİ, günlerdir Şile'ye su veremiyor!

Halk su deposu almaya başladı.

Yani İstanbul'u 90'lara geri döndürdüler.

"Her şey çok güzel oldu." İstanbul'u 90'lara döndüren CHP, HDPKK, İyi Parti ve SP ittifakıdır.

Bunu asla unutmayın.

Kurtarıcı olarak İmamoğlu'na oy verenler şimdi isyanları oynuyor.

Bir yanda susuzluk, diğer yanda kirlilik!

Kim bilir daha neler görecek bu gözler!



ÖNEMLİ BİR NOT:

18 yılda girdiği her seçimi kazanarak başarı üstüne başarı ekleyen Erdoğan'ı eleştiren yüzlerce AK Partili gördüm.

Girdiği her seçimi kaybeden, yalandan başka bir icraatı olmayan Kılıçtaroğlu'nu ise eleştiren bir tek CHP'li görmedim!

Ortada da böyle garip bir durum var!