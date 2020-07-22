ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'ye göre PKK bir voleybol takımı, HDP de kanarya severler derneğidir!..

Tecavüzü ise sosyal bir aktivite sayıyorlar!

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren de onlardan çıktı.

AK Partili bir mahalle başkanının kediye 'kışt' demesini 'hayvanlara zulüm' sayıp ortalığı ayağa kaldıran CHP ile Gezi'ci takımı ne HDP'li vekilin tecavüzünü gördü, ne de Pınar'ı öldüren CHP'li manyağa laf etti.

CHP, PKK'nın cinayetleri gibi tecavüzü de sıradanlaştırdı galiba.

Cinsel saldırıyı kanıksadı demek!

HDP içinde aslında hep 'tecavüz' vardı.

Ama gizlendi, görülmek istenmedi!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeğeni Hıdır Çakmak da 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu için hapiste.

Sapık yeğenin Kılıçdaroğlu ile yakınlığını gizlemek için CHP'li bürokratlar ile FETÖ seferber oldu.

Kayıtları sildiler!

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüreni de görmezler tabii!

Yine dut yemiş bülbüle dönerler!

Hoş; üç kadına tecavüz eden PKK'lı vekilden tek kelime etmeyen muhalefet, üniversite öğrencisi Pınar'ı mı konuşacak?

Kılıçdaroğlu laf olsun diye konuşuyor!

CHP'de kanı bozuk az değil!

Ben arkadaşının kızıyla yatıp kalkan belediye başkanını bilirim!

Çocuğu yaşındaki personeliyle metres hayatı yaşayanı da.

Tecavüzü bir yaşam biçimi haline getiren alçak şerefsizlerdir bunlar.

Muharrem İnce'nin partili bir kadına yaptıkları hafızalardan silinmedi!

Bu kansızlara rağmen CHP içinde namus abidesi olan çok insan var!

Bu insanların sessiz kalışları tecavüzü onayladıkları anlamına gelmez!

PKK dağda da yüzlerce kız ve erkek çocuğuna tecavüz etti.

Hatta öldürdü!

CHP'den yine ses çıkmadı!

Dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan annelere bile destek vermediler.

'Ses' çıkarmayarak HDP'li vekilin evli ve çocuklu kadına tecavüzüne ise göz yumdular!

***

Tuma Çelik'in tecavüz olayını partisi HDP de örtmeye çalıştı.

CHP'li Kaftancıoğlu isim vermedi.

Kılıçdaroğlu ise dilini yuttu!

Mevzu AK Parti olunca bülbüle dönen Berna Laçin, İsmail Saymaz, Levent Üzümcü, Gökhan Özoğuz gibi isimler sessiz kaldı.

Bu sessizlik siyasi ittifak yüzünden ise batsın bu siyasi ittifak!

Tecavüze uğrayan kadın durumu iki HDP'li kadın milletvekiline anlatmış!

Kadın vekiller tecavüz mağduruna yardım edeceği yerde susturmaya çalışmış.

Oğlu Kandil'de PKK saflarında Türkiye'ye karşı savaşan HDP'li Hüda Kaya burada başı çekmiş.

HDP'li bir dernek başkanı ise mağdureyi öldürmekle tehdit etmiş!

CHP'li Özgür Özel'den olay hakkında tek cümle duydunuz mu?

Ya Ekrem İmamoğlu'ndan...

Duyamazsınız çünkü çıkarları var.

HDP'li milletvekillerine dönük tecavüz ve dayak iddialarına sol-seküler camiadan da ses çıkmadı.

Aksine konuşanları susturmak isterler.

Bunlar için tecavüzcü vekil iyi, başörtülüler kötüdür.

Tecüvüzcü Coşkun olan Tuma'nın partisinden istifası da bir danışıklı döğüştür...

***

Kısacası CHP, HDPKK kadar kirlidir.

CHP ve HDP çöplüktür.

CHP yolsuzluktur.

CHP israftır.

CHP iftiradır.

CHP taciz ve tecavüzdür.

CHP'yi bertaraf edecek 3 şey vardır.

Bir baroların çoğaltılması ki; bu oldu.

Sıra Mimarlar Odası ile Tabipler Odası'na geldi.

CHP ve sol kafa çifte standartçıdır.

Seçim öncesi rol icabı camiye giden İmamoğlu Ayasofya'nın açılışında olmayacak!

Ayasofya'nın Camii olmasıyla ilgili olarak Yunanistan'da 'ihtiyaç değil' diyen Bay Ekrem, Ayasofya'daki ilk cumanın kılınacağı gün, Lozan Antlaşması'nın Ankara'daki etkinliğine katılacak.

Kaçacak yani!

Bir de kişi başı 7 bin lira olan bir yemek hikâyesi var 11 CHP'li başkana yedirilen...

Onun hesabını da sonra soracağım..