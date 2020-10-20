ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Girdiği her seçimi kazanan Reis, Kıbrıs'ta da kazandı...

CHP lideri ise kaybetti.

Zaten kaybetmeye mahkum!

2023'ü de kaybedecek!

10 seçim üst üste kaybeden bir Japon siyasetçi intihar eder!

Alman siyasetçi siyaseti bırakır!

Fransız siyasetçiye eşi bile oy vermez!

Hintli siyasetçi kendini manastıra kapatır!

Amerikalı siyasetçi sokakta gezemez!

Üst üste 10 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ise erken seçim istiyor!

Hayret!

Nasıl yüz var ki onda kızarmıyor?

Tarih 1974.

Ecevit-Erbakan hükümeti Kıbrıs'ta oynanan küresel oyunu Barış harekatıyla bozdu.

46 yıl sonra; bu kez de Bahçeli-Erdoğan ittifakı Kıbrıs'taki Türkiye tezgâhını yıktı.

Ersin Tatar Cumhurbaşkanı oldu.

CHP, FETÖ,

PKK, ABD, Batı ve İsrail kaybetti.

Akıncı'nın yüzde 48 oy alması ise iyi bir şey değil tabii!

"Çözüm için topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" diyen birine bu oy çok fazla!

Akıncı şehitlerin kanları ile alınan toprakların Rumlara verilmesini isteyecek kadar alçalmıştı.

Barış Pınarı harekatına da karşı çıkmış, "Barış Pınarı desek de akan kandır" gibi ifadelerle PKK'ya destek vermişti.

Kaybettiği iyi oldu!

Ama aldığı bu oy sıkıntı yaratır!

***

CHP Kıbrıs'ta gizli gizli Akıncı'ya çalıştı!

ABD ve Soros, Akıncı'nın kazanması için KKTC'de milyonlarca dolar dağıttı.

Buna rağmen nefesleri yetmedi!

Adamın aldığı oyları iyi okumak lazım!

CHP ve FETÖ'nün sosyal medyada Akıncı'ya verdiği destek ortada.

Erdoğan, KKTC'ye yavru vatan deyince Akıncı, "Biz yavru vatan falan değiliz.

Türkiye'ye bağlanmak da istemiyoruz" diyerek tepki göstermişti.

Seçilseydi KKTC'yi Rum kanadına bağlayacak, Kılıçdaroğlu ve avanesi göbek atacaktı.

Neyse...

İhanet çetesi beklediğini bulamayacak!

Aynı şey 2023'te de olacak çünkü!

Bu ittifak milletten iyi bir tokat yer!

***

Sözcü'nün DHKP-C'li yazarı İsmail Saymaz; "Türkiye'nin müdahalesi ilk turda ikinci olan Mustafa Akıncı'nın seçilme ihtimalini artırdı" demişti.

Tabii şapa oturdu.

CHP'nin anketçileri Hakan Bayrakçı ve Adil Gür de...

Bayrakçı, "Akıncı yüzde 53.3 alacak", Adil Gür ise Akıncı'nın yüzde 60 oy alacağını iddia etmişti.

Hatta Gür "Yanılırsam bırakırım" da dedi...

Bence de bırakmalı!

CHP'nin oyunu yüksek gösteren anketçilerin hepsi tırışkadandır.

Onlarınki anket değil 'algı'dır!

Millet 'yerse!' tabii.

Halka zokayı böyle yutturacaklar.

Tezgahları tutarsa tabii.

Akıncı Kıbrıs'taki asker sayımızı azaltmaktan söz etmişti.

Millet ağzına şamarı vurdu.

***

FETÖ, İstanbul ve Ankara seçimi gibi Kıbrıs'ta da sahnedeydi.

Tatar'ı Reis'in adayı gösterdiler.

Halkı kışkırtıp Akıncı'ya yönlendirdiler.

Çünkü Akıncı 15 Temmuz'u destekleyen bir darbe severdi.

FETÖ ona desteğini esirgemedi.

Fetullah Gülen Türkiye'deki örgüt faaliyetlerini ise tabana devretti.

Taban da organize bir şekilde Türk devletine ve millete zarar vermeye başladı.

Kışkırtma ve kaos oluşturuyorlar.

Kıbrıs'ta da böyle yaptılar!

HSK bazı yargı mensuplarını FETÖ'cü olduğu için meslekten men etti!

FETÖ'cüler acayip bileniyor!

2023'ü umut olarak görüyorlar!

CHP ve işbirlikçilerine de kurtarıcı gözüyle bakıyorlar!

Örgütün en tehlikeli kısmı tabanıdır.

Beyinleri ele geçirilmiş mankurtlardır bunlar.

İhaneti ibadet sanıyorlar.

Verilen her emri yapmaya hazırlar.

Çaycısından temizlikçisine ve memuruna kadar devletin her yerinde varlar!

Destekledikleri şu isme bakın!

Akıncı bir Türkiye düşmanıdır.

Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

Ama adam 'Kıbrıs'ı satacağım' dedi, PKK'yı destekledi; yüzde 48 oy aldı.

Toprak kurtarmakla iş bitmiyor demek.

Zihinleri de koruyup kurtarmak lazım.