ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Fethullah Gülen video kaydında şöyle diyor;

"Acaba şimdi ne yapsak?

Daha ciddisini yapmamız lazım!

Ses getirecek bazı kimseleri öldürmemiz lazım! Önemli bazı kimseleri gerçekten meseleye darbe dedirteceğimiz şekilde öldürüp yeni bir kargaşa tipi yaratmalıyız!

Kişileri böyle kandıralım!

Kamuoyunu lehimize değiştirelim!" Fethullah Gülen'in ölümcül sonuçları olacak yeni bir planı var.

Yalansa yalan, suikastsa suikast!

Ellerinden geleni ardına koymayacaklar!

Yeni tuzaklar kurup can alacaklar!

Ülkeyi böyle karıştıracaklar!

Hedefteki bir siyasetçi, iş insanı ya da bir gazeteci olabilir...

FETÖ, etikmiş, değilmiş, günahmış, vicdansızlıkmış aldırmaz!

Freni patlamış kamyon gibi son sürat geliyor!

CHP'nin başı Kemal Kılıçdaroğlu da ABD sayesinde özgüven patlaması yaşıyor.

Tuzağın başarılı olacağından o kadar emin ki...

Adam medya temsilcilerine Reis'in adaylığı ile ilgili olarak;

"Aday olsun da boyunun ölçüsünü alsın" diyor.

Aklınca meydan okuyor.

Bay Kemal büyük bir kumar oynuyor!

Başına neler gelebileceğini hesap etmiyor!

2023'te siyasi hayatı bitebilir.

Aynı şey Abdullah Gül, Davutoğlu, Ali Babacan, Karamollaoğlu ve Meral Akşener içinde geçerli.

2023 çıkarları için önemli!

Aslında memleketi düşündükleri yok!

ABD de Reis'ten kurtulmak istiyor.

Bunu fırsat bildiler!

Amerika, Erdoğan'a boyun eğdiremedi.

Reis sözünün eri, üstelik iki de bir onlara parmak sallıyor, alttan almıyor.

ABD ve AB, Türkiye'nin yeni bir 'güç' olmasından da korkuyor.

Milli silahlarımızdan çekiniyorlar.

Reis'in kuracağı Turan Ordusu'nun karşısında kimsenin duramayacağını Karabağ'da gördüler.

Azerbaycan-Ermenistan savaşı onlara iyi bir ders oldu.

***

ABD, Kılıçdaroğlu önderliğindeki ittifaka bu yüzden Reis'i indirme görevi verdi.

Zaten Joe Biden bunu açık açık söyledi.

Bay Kemal'e "Türkiye'yi durdur" dedi.

O da hedefe kilitlendi.

Ne PKK, ne FETÖ, ne de CHP içindeki tecavüzcüler umurunda adamın.

Tek hedefi Erdoğan.

Amerika ne diyorsa onu yapıyor!..

CHP milli çıkarlarımızı koruyacak olan Libya tezkeresine 'hayır' oyu verdi.

Afganistan tezkeresine ise 'evet' dediler.

Çünkü ABD böyle istedi.

Bu duruş KK'nın emperyalizmin emrinde olduğunun ve Türkiye'yi durdurdurmak istediğinin tescilidir.

ABD, KK ve Akşener gibi kullanışlı aparatlarla Türkiye'ye diz çöktürecek.

Bu ayrık otları 'iktidar' sözü aldı.

Kılıçdaroğlu, Güneyimizde ise ortağına bir PKK devleti kurduracak.

Reis'i ikna edememişlerdi.

Ama Kılıçdaroğlu'ndan söz aldılar.

Reis'i darbe de yola getiremedi.

Yeni bir darbe de ona sökmezdi!

Osmanlı'ya dönmemizden korkuyorlar!

Karlov benzeri bir suikastla ülkeyi karıştırabilirler.

CHP'nin ortamı germesi bu işe yarar!

Bay Kemal'i öldürebilirler.

***

Müebbetlik FETÖ'cü haşhaşiler de sabırla 2023'ü ve Kemal'i bekliyor.

Firari FETÖ'cülerin yakınlarını izliyorum.

O kadar rahatlar ki...

Biri 'kardeşim gelecek' diyor...

'Nasıl' sorusuna sadece gülüyorlar!

Bir başkası 'kayınçom çıkacak, az kaldı' diyor...

Belli ki hepsi umudunu ABD Başkanı Joe Biden'a bağlamış.

Fethullah Gülen cezaevindeki adamlarına;

"Sabredin az kaldı çıkacaksınız" diye haber gönderiyor...

Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK terör örgütü mensuplarına açıklamalarıyla moral veriyor.

AİHM'in Demirtaş'a verdiği 'tahliye' kararı da FETÖ elebaşlarını içeriden çıkaracak bir işaret fişeğidir.

Kavala için benzer bir karar da çıkabilir.

CHP'li Engin Özkoç'un, Reis'e yönelik hakaretleri ve 70 sene önce tarihe karışan "Türkçe ezan" meselesini Ekrem İmamoğlu'nun hortlatması boşuna değildir.

Memleketi seven herkes olan biteni dikkatle izlesin.