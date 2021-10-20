ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Elin oğlu kokmayan çiçekten milyonlar kazanıyor, biz ise mis gibi kokan portakal çiçeğine yıllarca bakıp durduk.

Tıpkı senelerce boşa akan sularımıza baktığımız gibi...

O kafa akan suya sesini çıkarmadı, ama suyu enerjiye çevirince kıyameti kopardı.

Dost mudurlar düşman mıdırlar belli değil.

Günümüzde enteresan olaylar yaşanıyor.

Bir tarafta 'Kabil'ler var diğer tarafta 'Habil'ler...

Bir tarafta 'Haç' var diğer tarafta 'Hilal...!" Onlar 'firavun' oldu biz ise 'Kızıl Deniz...!' Sonunda biz 'şehit' onlar 'telef...' olacak ama!

İstediği kadar 'kaos' için 'sivil itaatsizliğe' davetiye çıkarsın.

Hatta aç tavuk misali kendini darı ambarında sansın..

Elbette ne olacağını dünya alem görecek!

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Bahar gelince Japonya pembebeyaz çiçek denizine bürünür.Adana'nın sokakları ise mis kokulu çiçeklerle donanır.Koklamaya doyamaz insan...Japonlar evliliklerini, işe başlama ve tatillerini hep 'sakura zensen'e, yani kirazların çiçek açma zamanına göre ayarlar.Yapılan festivallere dünyanın her yerinden ziyaretçi akar.festivalleri Martın son haftasında başlar, Nisan ayı bitene kadar devam eder.Tıpkı portakal çiçekleri gibi...Festival zamanı oteller, dahası her şey üç kat pahalıdır.Biz ise mis kokulu portakal çiçeğine bakmadık bile.

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Toyota'nın Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt bir Japonya seyahati dönüşü 23 saatlik yol yorgunluğuna rağmen buna kafa yordu.diye kendi kendine sordu...Sene 2013, bir sonbahar akşamı...dedi.Düğmeye de böyle bastı.Siyasete gireceğini sananlar oldu. Ama hepsi yanıldığını gördü.Ali Haydar Malatya doğumlu. Kırk günlük bir bebek iken Adana'ya gelmiş..Kentin kültürü ve portakal çiçeklerinin insanı mest eden kokusu ile büyümüş...Daha lise talebesiykenarkadaşıile turlarken çiçeğe ve kokusunaaşık olmuş.

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Gençlik aşkı böyledir, yıllar geçse de unutulmaz...Hele mis kokulu, çiçekli anılarınız varsa unutmak ne mümkün...Bozkurtbir Adanalı...Hem tiyatro, müzik ve fotoğrafla uğraşan bir sanatçı.Japonya'dakiaklını başından almış.diyerek çıktığı yolda binlerce insanınAdana'ya gelmesini sağlamışbiri.Portakal çiçeğini siyasete bulaştırmadı.Ama projenin daha da büyümesi lazım...Şehrin ileri gelenleri mutlaka taşın altına elini koymalı.

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Kısacası bir yanda Ali Haydar gibi memleket sevdalısı uşaklar, diğer yanda işi gücü sokağı karıştırmak için akla ziyan işler yapan SSK'nın eski memuru ve adamlarına benzeyenler.Biri ülke ekonomisi için kafa yoruyor, diğeri ise PKK ve FETÖ ile işbirliği yapıp millete tehditler savuruyor!Hangisi yararlı siz karar verin.Bu millete Ali Haydar Bozkurt gibi yararlı proje üretenler lazım onlar değil.