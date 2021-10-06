ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Amerika ve CHP'den Karanlık Senaryolar...

ABD ve CHP kanadından tuhaf açıklamalar geliyor...

Foreign Policy dergisinde bir yazı yazan Steve A Cook, Reis'in sağlığı ile ilgili spekülatif laflar etti.

Neyse ki Başkan'ın sağlığı yerinde...

Belki de bu senaryolar, Erdoğan'a yapılacak komploların habercisidir. FETÖ'nün kaçak elemanları Ankara kulislerinde bu senaryoları konuşuyor.

Örgütün en tehlikeli bölümü bu uyuyan hücreleridir. FETÖ ne zaman talimat verirse uyanır ve aldıkları emri yerine getirirler.

Hepsi bu şekilde programlanmış birer mankurttur...

Bu hücreleri etkisizleştirmeden FETÖ' nün eylemleri bitmez!

15 Temmuz'da örgüt devleti ele geçirmek için kanlı bir darbe yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, katil FETÖ'cüleri affedeceğini söylüyor. Herif FETÖ'cüleri serbest bırakarak iktidar olmayı umuyor.

Dahası var... CE HA PE'li tüm başkanlar, 2023 seçimini garantiye almak için FETÖ ve PKK'lılarla işbirliği halinde.

Sözün kısası 'Millet İttifakı' emperyal güçlerin taşeronudur... Suriye'deki PKK-PYD benzeri ABD taşeronu bunlar.

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Halkın oylarıyla iktidaragelemeyeceğini bilenBay Kemal, sürekli toplumunfay hatlarıyla oynuyor.Geçenlerde yine tuhaf bir açıklama yaptı.dedi.Milletin iradesine ipotek koydu.24 Haziran öncesi de FETÖ suflesiyle üstü kapalı mesajlar vermişti.demişti.Demokrasilerde iktidarın nasıl değişeceği bellidir Kemal Efendi.İktidarı sandıktan çıkan oylar belirler...Siz nasıl değiştirmeyi düşünüyorsunuz?Kanlı mı, kansız mı olacağını da söyle bari.Velhasıl CHP, memleketin hayrına olan her şeye karşıdır...Dikkat edin, memleketi kalkındıracak bir tek projeleri yoktur.18 yıllık AK Parti iktidarında yüzlerce yurtyapıldı. Dünyada kamuya ait en fazla yükseköğretimyurdu Türkiye 'dedir.Buna rağmen CHP,sözü üzerinden öğrencileri provoke etmeyekalktı.CHP'li Engin Özkoç ise provokatörlere sahip çıktı. Bu kafa, 1960 ihtilali öncesinde de aynısını yaptı."İktidar öğrencileri kıyma makinelerinden geçirip tavuk yemi yapıyor" yalanı da CHP'ye aitti.27 Mayıs darbesinden önce çıkan öğrenci olaylarının arkasında CHP'li Orhan Birgit vardı.Birgit itiraflarında, "Öğrencilerin gösteri yapmasını istiyorduk. 'Katiller, diktatörler' diye bağıracak, nümayiş yapacaklardı" demişti.Dediklerini fazlasıyla yaptılar...

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AK Parti veseçmenine hakaretler yağdırdı.dediler.Müjdat efendi lafı ters tepincekıvırması yaptı.Bu iki çapulcu, AK Parti'ye oy veren milyonları düşman ilan etti.Gezen ve Dündar'ın söylediği sözler, halkı kutuplaştırmaya ve ötekileştirmeye yöneliktir.Bunlar milletin yarısından fazlasının oyunu almış Erdoğan ve arkadaşlarınadiyor!Kısacası alçaklıkta zirve yaptılar.Mimarlar odası Fondaş medyadan terörmedyasına kadar herkese ödül verdi.JİN TV, FOX, KRT, TELE 1, HALK TV, Nokta TV, Sol TV, Sözcü, Evrensel, Cumhuriyet, Anka, AFP, Deutsche Welle, Gazete Duvar ve Medyascope...ABD'nin uşakları, ihanet için birbirleriyle yarışıyor, nokta!