ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Amerika ve CHP'den Karanlık Senaryolar...
ABD ve CHP kanadından tuhaf açıklamalar geliyor...
Foreign Policy dergisinde bir yazı yazan Steve A Cook, Reis'in sağlığı ile ilgili spekülatif laflar etti.
Neyse ki Başkan'ın sağlığı yerinde...
Belki de bu senaryolar, Erdoğan'a yapılacak komploların habercisidir. FETÖ'nün kaçak elemanları Ankara kulislerinde bu senaryoları konuşuyor.
Örgütün en tehlikeli bölümü bu uyuyan hücreleridir. FETÖ ne zaman talimat verirse uyanır ve aldıkları emri yerine getirirler.
Hepsi bu şekilde programlanmış birer mankurttur...
Bu hücreleri etkisizleştirmeden FETÖ' nün eylemleri bitmez!
15 Temmuz'da örgüt devleti ele geçirmek için kanlı bir darbe yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu, katil FETÖ'cüleri affedeceğini söylüyor. Herif FETÖ'cüleri serbest bırakarak iktidar olmayı umuyor.
Dahası var... CE HA PE'li tüm başkanlar, 2023 seçimini garantiye almak için FETÖ ve PKK'lılarla işbirliği halinde.
Sözün kısası 'Millet İttifakı' emperyal güçlerin taşeronudur... Suriye'deki PKK-PYD benzeri ABD taşeronu bunlar.
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CHP Toplumun Fay Hatlarıyla Oynuyor
Halkın oylarıyla iktidara
gelemeyeceğini bilen
Bay Kemal, sürekli toplumun
fay hatlarıyla oynuyor.
Geçenlerde yine tuhaf bir açıklama yaptı.
"Sıradan bir iktidar değişimi olmayacak"
dedi.
Milletin iradesine ipotek koydu.
24 Haziran öncesi de FETÖ suflesiyle üstü kapalı mesajlar vermişti.
"Haziran ayı kiraz mevsimi, kirazların bol olduğu ay. Hepinize iyi Haziranlar diliyorum"
demişti.
Demokrasilerde iktidarın nasıl değişeceği bellidir Kemal Efendi.
İktidarı sandıktan çıkan oylar belirler...
Siz nasıl değiştirmeyi düşünüyorsunuz?
Kanlı mı, kansız mı olacağını da söyle bari.
Velhasıl CHP, memleketin hayrına olan her şeye karşıdır...
Dikkat edin, memleketi kalkındıracak bir tek projeleri yoktur.
BARINAMIYORUZ PROVOKASYONU
18 yıllık AK Parti iktidarında yüzlerce yurt
yapıldı. Dünyada kamuya ait en fazla yükseköğretim
yurdu Türkiye
'dedir.
Buna rağmen CHP, "barınamıyoruz"
sözü üzerinden öğrencileri provoke etmeye
kalktı.
CHP'li Engin Özkoç ise provokatörlere sahip çıktı. Bu kafa, 1960 ihtilali öncesinde de aynısını yaptı.
"İktidar öğrencileri kıyma makinelerinden geçirip tavuk yemi yapıyor" yalanı da CHP'ye aitti.
27 Mayıs darbesinden önce çıkan öğrenci olaylarının arkasında CHP'li Orhan Birgit vardı.
Birgit itiraflarında, "Öğrencilerin gösteri yapmasını istiyorduk. 'Katiller, diktatörler' diye bağıracak, nümayiş yapacaklardı" demişti.
Dediklerini fazlasıyla yaptılar...
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Ayıcı Baryam Müjdat Gezen ile Ötekileştirici Uğur Dündar,
AK Parti ve
seçmenine hakaretler yağdırdı.
'Geldikleri gibi giderler' "Bunlar Mehter Marşı ile gidecek, biz de İzmir Marşı ile geliriz"
dediler.
Müjdat efendi lafı ters tepince 'seçimle giderler'
kıvırması yaptı.
Bu iki çapulcu, AK Parti'ye oy veren milyonları düşman ilan etti.
Gezen ve Dündar'ın söylediği sözler, halkı kutuplaştırmaya ve ötekileştirmeye yöneliktir.
Bunlar milletin yarısından fazlasının oyunu almış Erdoğan ve arkadaşlarına 'işgalci'
diyor!
Kısacası alçaklıkta zirve yaptılar.
Mimarlar Odası Ödül Töreni
Mimarlar odası Fondaş medyadan terör
medyasına kadar herkese ödül verdi.
JİN TV, FOX, KRT, TELE 1, HALK TV, Nokta TV, Sol TV, Sözcü, Evrensel, Cumhuriyet, Anka, AFP, Deutsche Welle, Gazete Duvar ve Medyascope...
ABD'nin uşakları, ihanet için birbirleriyle yarışıyor, nokta!