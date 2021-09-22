ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Devletimiz geçmişte kendisine yapılan hiçbir alçaklığı unutmaz...
Gün gelir hesabını sorar.
Tanıdığım Erdoğan, Türk devlet aklını kullanıp, Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan, Yunanistan'dan geçmişin hesabını mutlaka soracaktır...
Yüz yılın intikamı mutlaka alınacak!...
Hem de misliyle...
ABD de buna karşılık CHP'nin önderliğinde kurdurduğu ittifakla "geçmişin intikamının" alınmasını önlemek istiyor.
ABD'nin hedeflerinden birisi de milli İHA'larımıza darbe vurmak.
Çünkü İHA ve SİHA'ların Azerbaycan ve İdlib'de neler yaptığını gördüler.
Yabancı basın her gün SİHA ve İHA'ların özelliklerini yazıyor.
Bu yüzden Türk İHA'ları batılı devletlerin ve zillet ittifakının kâbusu oldu.
Ünal Çeviköz gibi CHP'liler bu yüzden rahatsız...
Varsın rahatsız olsunlar...
Yıllar önce de aynı şeyi yapmıştı ABD.
Marshall yardımına karşılık uçak fabrikasının kapatılmasını şart koşmuştu...
O zamanlar Şemsettin Günaltay Başbakan, İsmet İnönü Cumhurbaşkanıydı.
ABD "uçak fabrikasını kapatın" dedi.
İnönü'de "başüstüne" diyerek fabrikanın kapısına kilit vurdu.
Geçmişte Nuri Demirağ'a yapılanın aynısı bugün Selçuk Bayraktar'a yapılmak isteniyor.
ABD'nin 'zillet ittifakı'nı oluşturan parti ve liderleri ne kadar omurgasız ne kadar kolay lokma gördüğü de ortada.
İttifakı oluşturanlar ABD'nin bu tezgâhını bilmiyor sanmayın.
Bile bile gâvura destek veriyorlar.
***Reis'e "İHA'ları durdur" diyemiyorlar.
***İttifakın bir diğer amacı da Fetullah Gülen'in 'Halife' olarak Türkiye'ye dönmesini sağlamaktır.
***İftiralarla bir Başbakanı ve iki bakanı idam ettiren bu kafa AK Parti hükümetini karalamak için her alçaklığı yapıyor.
***Türk Tabipleri Birliği'ne mensup bazı doktorların, hükümete tepki oluşsun diye hastalara bakmadıklarını duydum.