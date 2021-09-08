ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li bazı başkanların Esad'ın sağ kolu terörist Mihraç Ural ile WhatsApp üzerinden yazıştıkları, "kaos" çıkarmak için anlaştıkları geldi kulağıma... Mihraç Ural, Reyhanlı saldırısında 53 insanımızı katletti. CHP eski Mersin mebusu Aytuğ Atıcı da 17 gün sonra Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olan Ebu Firas ile birlikte katil Esad'ı ziyaret etti. Bu kadar vicdansızdırlar işte. Aynı ruhsuzlar, PKK ile de işbirliği halindedir. Bunların ne Esad, ne PKK sevdası biter ne de tecavüzleri... Türbanlı bir kadına söylediği skandal sözlerle gündem olan Bolu Belediye Başkanı için alınan kararı duydunuz. CHP Erzurum İl Başkanı'nın ahlaksızlığını da. Yalan ve iftiraları yetmedi, şimdi THKP/C Acilciler lideri Mihraç Ural ile işbirliği yapıyorlar.

Bay Kemal'in CHP'li belediyelerde PKK temsilcilerine kritik görevler vermesi soruşturma konusu oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana Valiliği, Başkan Zeydan Karalar'ın PKK'nın Adana sorumlusu Adnan B.'yi ekmek satış müdürü yapması üzerine inceleme başlattı. Umarım gerisi de gelir.

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Zillet ittifakının yaydığı algı dolu yalanlara kanmayın... Hepsi kurgu, hepsi palavradır bunların... FETÖ'nün taktiğini uyguluyorlar. "Kavuncu" soyadına dikkat kesilin. Çoğu FETÖ'cüdür çünkü. Bu kafa FETÖ için cinayet bile işler.... Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu'ya iftira atmadı. Partiden atılma pahasına gerçeği söyledi. İstanbul'un çeşitli noktalarına mülteci karşıtı provokatif pankartları astıran meğer Buğra Kavuncu imiş. Kavuncu, gençlere para vererek pankart astırmış. Kavuncular'ı İsmail Kavuncu'dan bilirim. İsmail, ortağı Zeki Pilge'yi arkadaşı Müjdat Güler'in tuttuğu kiralık katile vurdurtmuştu. Yargılanmaktan antin kuntinle yırttı.

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Kavuncu ailesini 9 yıldır yazıyorum... Ajan Enver Altaylı ile olan yakınlıklarını anlatıyorum. İsmail'in, FETÖ'nün emniyetteki adamları sayesinde nasıl yırttığını da... CHP'yi de mahrem görüntülerle ele geçirdiler. Uyduruk anketlerle milletin aklını çelmeye kalkanlar da bunlardır... Bay Kemal ve ortağı Meral Akşener iktidar olursa FETÖ'cüler için af çıkaracakmış. Dil ıslak yerde ya konuşuyorlar işte... Oy uğruna Bay Kemal, teröristlere mavi boncuk dağıtıyor. Reis'e "diktatör" diyen Kılıçdaroğlu'nun Hitler'den ne farkı var?

Foncu Hasan Cemal ise erken havaya girmiş "Demokrasi ittifakıyla Erdoğan'a 2023'te güle güle diyeceğiz" diyor. Rüya görüyor ruhsuz. Para karşılığı yapılan uyduruk anketlerde bile milletin Reis'e olan sevdası ortada iken hem de.

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"Basit yalanlarla milletin aklını çeleceksin" diyerek CHP'ye rehberlik yapan Sedef Kabaş da Hasan Cemal gibi kukladır. Kabaş, Londra doğumludur... Eski Özel Harp Dairesi Başkanı Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu'nun da gelinidir. Kimdir bu general eskisi? 6/7 Eylül olaylarının tertipçisi, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu eve bomba attırıp Rumların mallarını talan ettiren bir provokatör. Özal suikastının da arkasındaki adamdır... Bugün olanlar tesadüf değil, bu puştluklar 2023 için... İnönü'nün damadı Metin Toker'in "Akis" dergisinde Menderes ve arkadaşlarını itibarsızlaştırmak için yazdığı yalanların aynısı şimdi yazılıyor.

Uyumayın...





Bir Not: CHP'Lİ BELEDİYELERİN VERDİRDİĞİ KONSERLER ÜZERİNDEN YAPTIKLARI VURGUN HAFTAYA...