ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Yönetimi ele geçirmek için gençlerin kullanıldığı bir kalkışma hazırlığı var. Tüm stratejik noktalar mayınlandı. Yeni eğitim ve öğretim yılı ile birlikte peş peşe patlatılacaklar. İsyanın fitili ODTÜ'den ateşlenecek! Diğer üniversiteler onu takip edecek! Bay Kemal'in yalanları isyana hazırlık içindi. "Tencere-tava" gibi, "Aydınlık için bir dakika karanlık" gibi masum görünümlü eylemler de başlar.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in yangın, sel ve mültecilerle ilgili yalanları milleti kalkışmaya hazırlamak içindi. Parayla yaptırılmış anketlerin amacı da. Sosyal medya tetikçileri ile foncu medya devrede... "İktidara geliyoruz" yalanıyla milleti kandıracaklar. Bize uyumak haram! Uyursak kıyamet kopacak çünkü!

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Kandil'in şehirlerdeki temsilcileri CHP'li belediyelerde kafa göstermeye başladı. Kılıçdaroğlu gizli ortağı HDPKK'lılara belediyelerde kritik görevler verdi. Buralardan örgüte para yağıyor! CHP'li Adana Belediyesi'nde Başkan Zeydan Karalar PKK sorumlusu olduğu iddia edilen Adnan B.'yi ekmek satış müdürü yaptı. Altına da 34 plakalı iki araba verdi. Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ile MİT Bölge Başkanı'na ihbarımdır. Başkan Karalar ile belediyeye yeni alınan şahıslar detaylı bir şekilde sorgulanmalıdır... Çünkü iddialar korkunç! Soralım Bay Zeydan'a: Ulaşım A.Ş.'den PKK'lı müdüre her ay kaç milyon veriliyor?

Akkapı, Gülbahçesi, Dağlıoğlu ve Barbaros mahallelerindeki PKK, DHKP-C ve TİKKO gibi terör örgütlerine kaç lira aktarıldı? 'PKK'lıların iş ve evlerindeki su sayaçları sıfırlandı deniyor', doğru mu? Ya ASKİ'nin Abone İşleri ve Bütçe Başkanlığını yürütenlerin mal varlıklarındaki artış... PKK Adana gibi CHP'li İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin belediyelerinde de örgütlenmiştir. Kesinlikle araştırılmalı... Şu sıralar CHP'li belediyeler yandaş sanatçılarına konser verdiriyor. Belediyenin milyonları peşkeş çekiliyor... Belediye soymanın en kolay yolu bu konserlerdir... 30 Ağustos bahanesiyle ne paralar götürüldü Allah bilir. Konser maskesi altında malum örgütlere milyonlar akıtılabileceği de unutulmamalıdır.

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Hasan Cemal son yazısında "Taliban'ın Kabil'i alması gibi örgüt Ankara'ya uzanmadan PKK ile masaya oturulmalı" diyor. Reis'e "Ülke iç savaşa girmeden erken davran" demek istiyor zavallı!.. Hasan Cemal'in yazıları düz okunmaz! Neyi çağrıştırdığına ve neyi gizlediğine bakılır! 2023'e giden yola mayın döşeyen foncu gazetecilerden biri de o. Başkan Erdoğan dürüst, cesur, akıllı, azimli ve kararlı biridir. Yalan demez, haram yemez, alkol içmez! Davutoğlu ve Babacan gibi fırıldak da değildir. Vatanına davasına ihanet etmez! Delikanlının hasıdır... Yani ne diyorsa o!

Kemal Kılıçdaroğlu yalancıdır! Cumhurbaşkanlığı makamı da 'yalan' makamı değildir... Dünyanın sürekli değişen politik arenasında devlerle aşık atmak ise Bay Kemal'in harcı değildir. O yalan konuşmayı ve iftira atmayı iyi bilir. Reis için "ABD Başkanı ile mülteci anlaşması yaptı" dedi. Sonra BBC'nin bir yalan haberini dolaşıma soktu. Her ikisi için de tekzip yedi. Ama o hala aynı teraneyi sürdürüyor.

Çehov, "En tehlikeli insan tipi, az anlayan çok inanandır" demişti... Körü körüne siyasetçiye bağlanan, körü körüne ideolojilere saplanan insanımız da az değildir.

Az anlayan ama çok inananımız da...