ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bu afetler yani şu seller ve yangınlar, Kemal Kılıçdaroğlu iktidarında olsaydı halimiz ne olurdu acaba? Vallahi perişan olurduk! Z kuşağı neden 'perişan' olurduk bilmez! Babaları ile dedeleri bilir ama...

Çünkü Bay Kemal ülkede SSK müdürlüğü yaptı... Milyonlarca SSK'lının sağlığı ona emanetti... Hastaları gece yarısı muayene kuyruğuna soktu. Hastanede insanları üst üste yatırdı. Sedye üstünde yatan çok hasta gördüm ben... İlaç yoktu, bebeleri rehin almıştı. Kuyrukta ölen hastalar vardı. SSK üzerinden devleti soydurdu, kuruma da terörden yargılananları doldurdu.

Kılıçdaroğlu tıpkı faşist başkanları gibi insanlara mezhebine göre muamele yaptı. Bugün ise Türkiye'yi karıştırmak isteyenlere alan açmaya çalışıyor. Sel ve yangınlar üzerinden ürettiği yalanlarla kardeşi kardeşe kırdırmak istiyor.

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ABD ve Batı'nın yüz yıl evvel çaldığı devletimizi Reis söke söke ellerinden aldığı için içteki ve dıştaki düşmanlar kudurdu... İçtekiler kapitalizmin sömürü düzenine karşı çıktığı için Reis'e hasım kesildi. Erdoğan gitsin de isterse Türkiye batsın diyenler, Afgan halkına baksın...

Yani Erdoğan düşmanları da PKK veya FETÖ geldiğinde kaçacak delik arayacak... ABD PKK'yı boşuna silahlandırmıyor... Taliban'ı nasıl Afganistan'ın başına bela ettiyse PKK'yı da Türkiye'nin başına bela etti.

Bay Kemal ile Meral Akşener'e de PKK'yı kollama görevi verdi.

Kılıçdaroğlu ve işbirlikçileri ABD'nin talimatı ile memleketi iç harbe hazırlıyor... Suriyeli mülteciler üzerinden provokasyon hazırlığı yapıyorlar... Önemli şahsiyetlere suikast yapabilirler... Bu kanlı amaç için her şeyi kullanıyorlar... İnsanların acısı üzerine tepiniyorlar... Özlem Gürses, Nevşin Mengü gibi etki ajanları ile foncu gazeteciler sokakları kışkırtmak için yalan terörü estiriyor. Akşener Türkiye'yi yakmak için elinde benzin bidonu ve çakmağı ile il il geziyor. Pensilvanya'nın Türkiye şubesi gibiler. Amaç Afganistan benzeri bir kaos çıkarıp dış müdahaleye zemin hazırlamak...

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Bunlar günlerce "hükümet yangınlarda neden uçak kullanmıyor?" dedi.

Rus yangın söndürme uçağı düşünce "Türkiye'nin arazi yapısı uçağa uygun değil neden hükümet uçak kullanıyor?" demeye başladı.

Fitne peşinde koşan CHP'li Engin Altay ise "sahiller yüzlerce cesetle doldu" yalanını savuruyor.

Selin ve yangınların üzerinden siyaset yapanlar şeytanla işbirliği halindedir. Bunlar muhalif değil ruh hastasıdırlar. Tedavileri de mümkün değil.

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NOT:



1.NOT:

Kazakistan'dan yeni haberler var... FETÖ'nün Kazakistan İmamı Aydın Atalay, yılda 150 milyon dolardan fazla kara para aklıyor. Bilgiler MİT'in paketlediği Orhan İnandı'nın itiraflarından...



2.NOT:

160 dönümlük ticaret alanı imarlı CarrefourSA arsası el değiştirdi. Sabancı Holding arsayı 212 milyona Zühtü Doğrul'a sattı... Sıra buranın imarında... Rüşvetçi siyasiler aç kurt gibi bekliyor.