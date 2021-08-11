ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP iktidarı ele geçirmek için her yolu mubah görüyor. Yangınlar ve seller üzerinden siyasi rant arıyor.

Yalanlarla göz boyuyorlar.

17 yılda yanan orman alanı 10 günde yandı... Hem de göz göre göre yaktılar.

'Orman yakma' 15 Temmuz benzeri bir kalkışma için yapılan 'toplum mühendisliği' işiydi. Birden çok noktada yangın çıkardılar. Datça, Marmaris ve Manavgat'ta yanan ormanları çocuklar yaktı. Hepsi PKK'nın 'Ateşin Çocukları' adlı örgütün üyesiydi.. Yangınları Kandil'in üstlenmesini Bay Kemal özellikle gizlemeye çalıştı. Söylediği yalanlarla milleti cambaza baktırmaya kalktı.

Nefret dili kullandı, tahrik etti, kutuplaştırıp cepheleştirdi. Frensiz kamyon gibi önüne gelene tosladı.

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En huzursuz insan, gönlünde haset ve kin tutandır... Örnek gözünü kin ve nefret bürüyen Kılıçdaroğlu.Ormanları PKK'nın yaktığını iyi biliyor.Ama inadına yalan konuşuyor.FETÖ'cülere ve PKK'lılara toz kondurmuyor.Mehmet Şimşek'e adaylık teklifi götürüldü palavrasını üfürten de o.Amacı Şimşek'i destekleyen AK Partili oylar. Öztrak Faik'in inkara kalkması bile tezgah.Kılıçdaroğlu siyaseti her gün biraz daha kutuplaştırıyor.Kutuplaşma ise ortamı geriyor... Milleti sokağa dökmek için kutuplaştırıyorlar.Yangınlarla ilgili yalanlar da bu kirli oyun için.

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Olası bir CHP iktidarı Hitler'in faşizmini aratacaktır. CHP'li Bolu Beyi'nin (Tanju Özcan) sözlerine bakın. İnsanları partili, partisiz diye ayrıştırıyorlar. 'Demokrasi' yalanı bile tezgah.'Barış' ve 'adalet' lafları da...Bunlar için en makbul gazeteciler ABD'den fonlanan gazetecilerdir.Foncu gazeteci taifesi ise sadece kalemini değil, vicdanları ile iradelerini de satmıştır.Bunlar farklı hayat tarzını sevmez. Örnek tesettüre gösterdikleri muameledir. Eleştiriye de tahammülleri yoktur. Şiddet yanlısıdırlar ve terörden medet umarlar."Milli Şef"çidirler."iktidara gelince özel şirketlere el koyacağız" diyen CHP'li Selin Sayek Böke idi.İktidar olunca gazetelere el koyacak olan da Gürsel Tekin'di.Farklı seslerin düşmanı ve ırkçıdırlar.Bunların 'demokrasi, barış ve özgürlük' lafları bir yalandan ibarettir.

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Türkiye'de solculuğun her zaman bir haysiyet mücadelesi oldu. Ama Bay Kemal'den sonra o da bitti... Solculuk, terörist sevicilerle kapitalizme şaklabanlık yapanlara kaldı.Bir de türkü barlarda çalıp oynayanlara...Küresel saldırılar ile ormanları yakan PKK'ya arka çıkan CHP'dir...CHP'nin asıl niyeti turizm gelirlerini yok etmektir. İktidar otoritesini ise güvensiz kılmaktır.Kısacası orman yangınları bir işgal girişimiydi.Nokta...Sonuç olarak...İsmet İnönü 1960'ta 'ip' salladı...Demirel 'şapka...'Ahmet Necdet Sezer 'kadeh...'Bay Kemal yalan sallıyor.Erdoğan ise dünyayı sallıyor ...Sallamaktan sallamaya fak var yaniFETÖ'nün Orta Asya imamı Orhan İnandı önemli bilgiler verdi.Kazakistan imamı Aydın Atalay'ın kara para trafiğini yönettiği böyle belli oldu...Bir başka konu çıkmazsa haftaya...