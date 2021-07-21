ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Herkes Fetullah'ı şeriatçı bir cemaatin lideri sanıyordu. Oysa CIA'nın saha elemanıydı... Ecevit FETÖ'yü, FETÖ'de Ecevit'i çok severdi... Başbakan Ecevit, Darbeci Çevik Bir'e FETÖ'nün iyi biri olduğunu anlatırken Dışişleri Bakanı İsmail Cem yüzünü ekşitmişti. Haber gazetelerde 10 Aralık 1999'ta yayınlandı. AK Parti bundan 2 yıl sonra kuruldu. İktidara gelmesine ise daha 3 yıl vardı. 22 yıl önce FETÖ siyasi ayağını bulmuştu.

Şimdi FETÖ CHP'yi esir aldı. Ama bu CHP asla, Atatürk'ün kurduğu CHP değil. Atatürk'ün CHP'si Atatürk'le birlikte öldü çünkü... Sonra İnönü'nün oldu, ondan sonra da Ecevit'in... Sonra Deniz Baykal'ın, şimdi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si oldu...

CHP'nin gizli ajandasını Hatay'ın CHP'li Başkanı Lütfi Savaş "Cumhurbaşkanı adayımızı uluslararası karar vericiler" belirleyecek diyerek ifşa etti. Zurnanın zırt dediği yer burasıdır işte... Uluslararası karar vericiler kimdir açıklansın. Yeni CHP'de Atatürk'ten nefret eden çok... Mustafa Kemal'e Dersim katliamcısı diyen bile var.

***

Bu yeni CHP kazara iktidara gelirse FETÖ'yü ve İnönü'yü mumla ararız. Bunlar ezanı yeniden Türkçe okutur. İlk işleri ise muhalif medyayı susturmak olur. Muhalif yazarları da hapse atmak! Mahkemeleri ele geçirecekleri için istediklerini yaparlar. Hikaye anlatmıyorum; CHP'li belediyelerin yaptıkları ortada. İşkence gibi uygulamaları da. Hani bir tek 'işçinin' işine son vermeyeceklerdi. 'Namus' sözü bile vermişlerdi değil mi? Ne olduğunu gördük! On binlerce işçiyi acımadan sokağa döktüler...

***

Bu kafa hiç değişmedi aksine daha da zalimleşti. Aynı kafaydı 27 Mayıs darbesini meşru göstermek için 'TEF' mizah dergisini çıkaran. Dergi, idamları bayağılaştırmak için elinden geleni yaptı. Öldürülen İçişleri Bakanı Namık Gedik'i, bulutların üstünde gösterip, Menderes ve Bayar'ı yanına çağırırken tasvir ettiler. Algılarla halkı idamlara hazırladılar.

Aynı şeyi şimdi yalan ve iftiralarla yapıyorlar. TEF dergisini sinemacı Ertem Eğilmez çıkarmıştı. Yazar-çizeri arasında ise Adnan Tahir, Adnan Veli, Aziz Nesin, Çetin Altan, Haldun Taner, Melih Cevdet Anday da vardı. Şimdiki zevat yalan anketlerle beyin yıkıyor... Anketçi Kemal Özkiraz 'Millet İttifakı'nı yüksek gösteren palavra oranlar veriyor. Bu adam CHP'nin mebus adayı idi... Bu gerçeği bilmeyen anketini gerçek sanır! CHP medyası ve yandaş anket şirketlerinin masa başı anketlerine yabancılar da eklendi. Europe Elects isimli şirket Cumhur İttifakı için komik rakamlar verdi. Zart zurt internet siteleri ise bu yalan anketlerle milleti kandırmaya kalktı. Utanmasalar Reis'i sıfırlayacaklar... Milletin şamarı ağır olacak ama.

***



2 ÖNEMLİ NOT:

1-Yargıtay 16. Ceza'nın, Adana'daki işadamları davasını bozma kararında verdiği mütalaası etkili olan Savcı Turan Kuloğlu ile ilgili önemli iddialar var.

2-CHP'li Zeydan Karalar'ın Türkmenbaşı'ndaki arsayı menfaat karşılığı satışıyla ilgili Danıştay'ın kararı var.

Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlayacağı iddianame bekleniyor.

Kurban Bayramınız kutlu olsun...