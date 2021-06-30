ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kemal Kılıçdardoğlu, Reis'ten esinlenerek belediye başkanlarına, "İhaleleri sosyal medyadan yayınlayın" talimatı verdi... Ama talimatını takan olmadı. Başkanlar ihaleleri gizli yapmayı sürdürdü. Rant gözlerini döndürdü çünkü. Deprem gibi, sel gibi hallerde uygulanan 21-B maddesiyle işi kılıfına uydurup adrese teslim ihale yaptılar. Örneğin Adana... CHP'li Zeydan Karalar'ın eski başkan Hüseyin Sözlü'yü 'Hain ve hırsız' ilan etmesi iki siyasetçiyi karşı karşıya getirdi. MHP ve Sözlü Karalar'ın 'hain ve hırsız' ithamına "Çukobirlik'in arsızı, Seyhan Belediyesi'nin hırsızı" diyerek yanıt verdi. Kavga daha da büyür!

Sözlü Karalar'ın şahsi servetindeki artışı yüzüne bile vurmuştu.. Kastettiği Seyhan Belediyesi'nin karşısında yapılan AVM idi. Karalar işi kılıfına uydurmayı iyi bilir. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 8 ayda 135 milyon lira tutarında 65 ihale yapıldı. Hepsi de adrese teslim ihalelerdi…

Yapılmayan iftar için bile Konyalı bir firmaya 3 milyon 213 bin 974 lira ödeme yapılacak.

CHP'li Başkan İMO Başkanı Zekeriya Duran Bayburt'a 21-B'den 4 milyon 290 bin 499 lira tutarında su deposu inşaatı işi verdi... Adana'yı sel mi almıştı? O ihale de açık yapılmadı. İstanbul, İzmir, Ankara, Hatay, Mersin ve Adana'da yapılan ihaleler de aynıdır. Zeydan efendi Ankara'dan bir firmaya uzaktan hizmet alım işi verdi. Ne hizmeti alındığını bilen yok!.. Besi yemi ihalesini bir tekstil firması aldı. İhaleler hep tek teklifle sonlandı. Soran oldu mu? Hayır...

Hasan Kavi milyonluk akaryakıt işinin abonesi oldu. Mansur Yavaş ve İstanbul'dan gelen bazı CHP'li başkanlarla Kozan'da temeli atılan kreşin ihalesi yok ama.

Acaba onu kime kıyak çekecek?..

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CHP'deki bu kafa değişmez! Kazara iktidara gelirse öncelikle CHP karşıtı ne kadar memur ve işçi varsa sokağa dökerler. CHP'li olmayan medyaya el koyarlar. İşadamlarının mallarını gasp ederler. PKK ve FETÖ'cüler gibi Türkiye düşmanlarıyla İş tutmayı sürdürürler. Mega projeleri bir bir iptal edilir. Türkiye'nin işgaline ise sessiz kalırlar. Hemen güneyimizde bir terör devleti kurulur. Yalan söylemeye ise devam ederler. Ne diyordu CHP yandaşı gazeteci Sedef Kabaş, 'Yalan diyeceksin, yalan!'...

Söyleyin; Kılıçdaroğlu'nun yalansız günü var mı? Hitler'in bakanı Gobels'i geçti adam.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise hemşerilerini 'mağdur' yalanıyla kandırdı. İstanbul da böyle battı. YSK seçimi yenilemek yerine, oyların yeniden sayılmasına karar verseydi İstanbul bu hale gelmeyecekti. Ekrem efendi tam bir artist. Sürekli rol kesiyor. Kanal İstanbul üzerinden de oynamaya kalktı. Ama yemedi.

CHP'li belediyeler neden açık ihale yapmaz? Neden uyduruk tekliflerle 22/F,21/B ve 22/D'den milyonlarca liralık ihaleleri adrese teslim verirler? Zeydan Karalar ve Türkan Eşli'ye yaptıklarının hesabı sorulmayacak mı? Adana belediyesinde milyonluk vurgunlar yapılıyor, ballı ihaleler ve sülale boyu yağma rezaleti sürüyor!

Bunları yazıp duruyorum. Devlet niye suskun?

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun, mühürlenen lokanta ve plajının açılışını CHP'li İlhan Cihaner, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Mahmut Tanal, Tahsin Tarhan ve Ali Mahir Başarır yaptı. Adamların 'hukuk' anlayışı bu işte. Sır bu ayrıntıda gizlidir. Yalanda Gobels'le yarışıyorlar. Yalan terörü bitmelidir. Yalan anketlere de yaptırım gelmeli.

Velhasıl Erdoğan'sız bir Türkiye için Murat Karayılan Kandil'den Emre Uslu çakalı ise ABD'den üfürüyor.