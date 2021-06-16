ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Görüşmeden beklediği sonucu bulamayan kafa Erdoğan-Biden zirvesini, Ecevit'in Clinton pozu benzeri bir fotoğrafla gölgelemeye kalktı. Ama yemedi. Kameralar gerçeği gösterdi. Bunların adı Türk ama kendileri değil. Neyse...

Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daki bir açılışta "Türkiye'yi CHP'li belediyeler gibi yöneteceğiz" demişti. Yani memleketi el birliğiyle talan edecekler. Yani yapılanı yıkacaklar, yapılacak olanı da durduracaklar! Rüşvet ve adam kayırma gırla gidecek. Bay Kemal'in sözlerinin açılımı budur... İmamoğlu'nun temel atmama törenlerinin İstanbul'u ve Marmara'yı ne hale getirdi ortada. CE HA PE'li belediyelerin neler yaptığını gidin oralarda yaşayanlara sorun. 'Namus' sözüne rağmen namussuzluk yaptılar. Adana, Mersin ve Hatay'ın CHP'li belediyelerinde yaşananlar ürkütücüdür.

Misal Adana; Burada rüşvet, ırkçılık ve talan zirve yapmıştır. Belediye imkanları PKK ve FETÖ ile herifin yakın çevresini ihya etmiştir. Kamu parasını çarçur etmiştir. Karalar tarım arazisini ucuza aldırıp, trilyonlarca liraya belediyeye kakalamıştır. Sağlık Müdürlüğü'nce mühürlenen sözde 'Sahra Hastanesi'ne 8 trilyonluk malzeme almıştır! Bay Kemal mühürlenmiş bir yere malzeme almak ne demektir söylesin? 8 trilyon hokus pokusla uçup gitmiştir. ABD Konsolosundan 1/5000'lik plan için rüşvet bile istenmiştir. Bunlar suçtur!

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi nasıl yöneteceğini anladınız mı şimdi? Kılıçdaroğlu'nun olası iktidarında rüşvet, adam kayırma, PKK ve FETÖ'ye kıyak gırla gidecek demektir...

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Bitmedi; CHP'li Karalar belediye arsasını peşkeş çektiği şahsın yaptığı siteden oğluna bir ev aldı. 'Ne derler?' bile demedi! Muharrem İnce boşuna CHP için;demedi. Dubai'deki mafyacıya umutbağlayanlar "Genç Subaylar Rahatsız" türüyalanlarla AK Parti içine nifak sokmak istedi. Onlara görerahatsızmış...Hadi ordan şerefsizler...CHP demek tezgah, kumpas ve tecavüz demektir. CHP'li başkanların yolsuzluklarını SABAH dışında ne Sözcü, ne Hürriyet'in Çukurova ilavesi, ne Cumhuriyet yazıyor. Bunlara göre Zeydan Karalar Vahap Seçer ve Lütfi Savaş illerinde mucize(!) yaratmış insanlardır. Toz kondurulmamaları bundan. Onlar yazmasın ama biz pisliklerini yazmaya devam edeceğiz. Kodese gidinceye kadar da peşlerini bırakmayacağız.Belediyeleri yedi bitirdiler. Kamu parasını iç ettiler. Adana ASKİ'de FETÖ fır dönüyor. Diğerlerinde durum farklı değil. Candaş medya üç maymunu oynuyor. Bürokratlar da... Hesap sorulmayacak sanıyorlar.CHP'li Karalar'ın, Savaş'ın ve Seçer'in usulsüzlüklerini boşuna mı yazıp duruyoruz. Seyhan ve Adana belediyelerinde yaşanan rezaletlerin hesabı sorulmayacak mı sanıyorlar. Ya Mersin'dekilerin... CHP'li Lütfi Savaş aile boyu belediyeye çöreklenmiş, FETÖ ve DHKP-C orada.

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Vahap Seçer ise Mersin'de insanlık suçu işliyor. Adam fotoğrafçı esnafının üç kuruşuna göz dikti. Adrese teslim Metro ihalesi ile Mersin'in geleceğini ipotek altına aldı. İş dünyasını avukat kuzeniyle birlikte sigaya çekiyor!AK Parti'ye mafya ile iş tuttuğu iftirasını atan Kılıçdaroğlu iktidarı sandık dışı yollardan devirmek için terör örgütleri ve suç şebekeleri anlaştı. Mason localarıyla işbirliği yaparak demokrasi tezgahıyla Reis'i indirmeye çalışmak İttihatçılardan kalma bir gelenektir. Hâlâ devam ettiriliyor.Türkiye düşmanı karanlık mahfillerle kol kola girip 'lağım ittifakı' kuranlara lanet olsun.