ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Şu soruları tekrar sorayım.

CHP'li Zeydan Karalar ve Vahap Seçer hesap vermeden tüyecek...

Afyon Güney beldesi başkanlık seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahatını kaçırdı.

Bay Kemal; 23 Haziran'dan sonra yapılacak her seçimi artık biz kazanacağız" diyordu. Kılıçdaroğlu, bu seçimde SHP'nin akıbetini gördü, yani Ankara ve İstanbul referans olamadı, CHP yüzde 13'leri görecek gibi...

"Biz Geziciyiz... Biz çapulcuyuz...

Tayyip'in kurduğu düzeni parça parça edeceğiz... Yavaş yavaş... Sokak sokak... diyerek milleti isyana çağıran CHP'li Aykut Erdoğdu da boyunun ölçüsünü almış oldu..

CHP'li Karalar'ın ise bıldır yediği hurmalar onu fena tırmalayacak...

Belediyenin 60 trilyonluk arsasını 8 milyona satmasının hesabı mutlaka sorulacak.

Oğluna aldığı ev rüşvet mi değil mi öğreneceğiz... Arkadaşına ucuza aldırdığı birinci sınıf tarım arazisini yüksek fiyata belediyeye kakalamasının hesabı da sorulacak.

Sırada CarrefourSA arazisi için Güler Sabancı'dan istenen 10 milyon var.

Mühürlenen uyduruk hastane için alınan 8 trilyonluk malzeme de...

Mühürlenmiş yere ne malzemesi aldın Zeydan efendi?

Kent Meydanı için harcanan 170 milyon işi var. Vahap efendiye gelince...

Ona da Mersin'de yaptıklarının hesabı sorulacak. Şov için Mersin'in kaderiyle oynamak neymiş görecek.

Milletten neyi gizlediğini anlatacak.

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Kaset işinin mucidi FETÖ'dür.Hoca sıfatıyla güven telkin etti, sonra ordu, yargı ve emniyetteki çakalları sayesinde milletin yatak odasına daldı.Kadın zaafı olanları kasete aldı.CHP'yi böyle ele geçirip elemanı Bay Kemal'e teslim etti.Gülen'in elinde bir porno kanalını 10 yıl idare edecek kadar seks kaseti var.İşadamından, bürokratına ve siyasetçisine kadar yığınla insanın eli adama mahkûm.FETÖ şimdi de PKK ve mafya ile birlikte Türkiye'ye tuzak kuruyor...Mafya kasetleri sayesinde milletin aklını çeleceklerini sanıyorlar.Boylarının ölçüsünü Afyon'da aldılar ama. İftira dolu kasetlerle Reis'i koltuğundan indirmeyi planladılar.Devletin PKK ve FETÖ ile mücadelesini böyle bitirmeye çalışıyorlar.Cezaevlerindeki FETÖ ve PKK'lıları dışarı çıkaracak, kaçakları ise geri çağıracaklar.Kandil'deki itlerin sevinci bundan.

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Reis eser ve hizmet, Bay Kemal ise iftira ve yalan peşinde.180 milyar dolar değerindeki doğalgazla ilgili ne Kılıçdaroğlu ne Akşener, ne Sözcü ne de Cumhuriyet tek kelime etmiyor.Neden acaba?Heykeli gerekli, doğalgazı gereksiz mi görüyorlar yoksa.LGBT'yi onur, zikir çekmeyi gericilik, metroyu da israf sayıyorlar.Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan zalimdir...CHP'liler ayetleri bile mahkemeye vermiş! Bu zihniyet 80 yıldır Allah, Peygamber ve Kuran'la savaşmaya devam ediyor.Bu kafa mafyaya doğru, devlete ise katil ve yalancı diyen şizofren kafadır.

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İftira bir insanlık suçudur!Psikolojik savaşın ise yeni bir türü...İncitmenin de en sinsi yoludur.Bay Kemal iftira atmaktan tarifsiz bir zevk alır. Reis'in dürüstlüğünden ve inandırıcılığından korkmaktadır.İftirayı atmak kadar, yalana çanak tutmak da insanlık suçudur.İftira atanlarda seviye çukurdur.Çağın en büyük iftiracısı ise Kılıçdaroğlu'dur.Adam yalandan ve iftira atmaktan hiç utanmıyor. Böyle birinden millete fayda gelmez! Bay Kemal, "Türkiye'nin Suriye'de, Libya'da ne işi var?" diye bas bas bağırıyordu... Ama bir kez olsun, "Sedat Peker'in BAE'de, Can Dündar'ın Almanya'da ne işi olduğunu" soramadı.Galiba Joe Biden'dan korktu!