ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

BAAS kafası, önyargılı ve takıntılıdır. İnsanlar arasında ayrımcılık yapar... İnsana kuru ekmeği bile reva görmez... Çünkü vicdanı yoktur.

CHP'li Zeydan Karalar ile Vahap Seçer'e bakın... Esad'dan farkları var mı? Binlerce emekçiyi işinden ettiler.

Bay Kemal'in namus sözü havada kaldı. O söz danışıklı dövüştü. Belediyeler HDP'ye teslim edildi. İstanbul, İzmir ve Ankara belediyelerinde durum aynı.

"Habur, Oslo, megri megri" diyen CHP'li Kurnazlar iktidar olduklarında PKK'ya bakanlık verecek. Osman Öcalan PKK'nın vahşetini anlatırken kuduranlar, şimdi "veririz ne olur" diyor.

Bakan yapılacaklar bile belli. Biri "Mustafa Kemal'in itleri" diyen Sırrı Sakık... Diğeri Apo'nun heykelini dikecek olan Selahattin Demirtaş... PKK'lı bakanlar arasında "PKK sizi tükürüğü ile boğar" diyen Abdullah Zeydan da var. İYİ Parti'ye "Bu koltuklarda sayemizde oturuyorsunuz" diyen Fatma Kurtulan da...

CHP'nin gizli planına göre FETÖ ve PKK'lılar için de özel 'af' çıkarılacak.

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2023'e böyle hazırlanıyorlar. CHP'li İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri personel maaşlarını Koç'ların bankasından ödetmeye başladı. Koç'lara kıyak için önce Tank Palet'i dillerine doladılar. Rüşvetçi Macit Özcan'ın avukatı Ali Mahir Başarır, şanlı ordumuza hakaret etmekten kaçınmadı.Koç'ların bankası için Adana ve Mersin 'de de devreye girdiler. Ama bir kamu bankasını aşamadılar.BAAS'çı Esad Suriye'de Türkmenleri BAAS'çı başkanlar da gariban işçileri hedef aldı. Bunlardan Atatürk'çü olamaz. Sadece Atatürk'ü kirli işlerini maskelemek için kullanıyorlar. Gerçek Atatürkçü PKK'ya destek vermez. Atatürk'e 'kefere' diyen birini de partiye almaz.

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BAAS'çı başkanlarda her yol var... Yalanın daniskası, rüşvetin alası, hatta sekreteriyle yatan da. Saman altından su yürütmeyi severler.Biri Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer...Adam 10 milyarlık liralık metro ihalesini halktan gizledi. Hala gizliyor… AK Partili Mustafa Gültak dışında metro ihalesiyle uğraşan yok!Anlaşılan Seçer ihaleyi KİSKA'ya verecek. Oysa ihalede usulsüzlük var.İlk ihalenin iptalinden sonra aynı firmalardan teklif istenmesi yasaya aykırı. Üstelik maliyet yüzde 41 oranında artırılmıştır. Ama neye göre artırıldığı belli değildir. 4734 sayılı Kanunun 20.madesine göre iki aşamalı ihalelerde önseçim için belirlenen yeterlilik kriterleri maliyete göre hesaplanmaktadır. Maliyet değişiyor ise ihaleye girecek adaylar da değişmeliydi.Ama Seçer böyle yapmadı. Kanuna aykırı bir ihale yaptı... Yakında pis kokusu etrafa yayılır.

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Bay Kemal'e göre CHP'li belediyeler büyük işler yapmış! CHP'li Başkan Zeydan Karalar Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediyenin 70 trilyonluk arsasını 8 trilyona sattı. Ne büyük iş yaptı gördünüz mü?Büyük oğlu Volkan Karalar da araziyi satın alan Arma İnşaatın yaptığı sitede oturtuyor.Kedidir kedi! Tesadüftür tesadüf!Ya İBB'nin ihaleleri... Hepsinde usulsüzlük var... Bay Müdafa hakkında soruşturma açılmasından rahatsız... Soruşturmaları 'siyasi' sayıyor uyanık! Ye, iç milletin parasını çarçur et; devlet görmezden gelsin öyle mi?CHP'li başkanlar taş üstüne taş koymadı...Ya çaldı ya da yedirdi... Peki ya Erdoğan... 'Suriye ve Irak'ta PKK'yı vur' dedik 'vurdu!' 'Akdeniz'e sahip çık' dedik çıktı. 'Yunanistan, İsrail ve Ermenistan'a haddini bildir' dedik gereğini yaptı. Rum kesimine kafa attırdık! ABD ile Fransa'yı da durdurdu. "İsrail bir terör devletidir" de ve Siyonizm'e meydan oku dedik onu da yaptı!Yetmedi; "Dünya beşten büyüktür" diyerek dünyaya meydan okudu. Peki biz ne yaptık? Domatese bir lira zam geldi diye 'sana oy yok' dedik.Nereye savrulduk gördünüz mü?