ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

At hırsızından 'kahraman' olmaz, boşuna uğraşmayın...

Nokta!

Yüksek kaldırım çocukları, İstiklal Mahkemesi hayali gören Kel Ali'nin torunları... Heyy; şimdi de dava açabilirsiniz.. Bir deneyin hele..

Fetullah Gülen, 'Cemaat' iken, karşı olanlar; FETÖ olunca ittifak yaptılar..

Aynı tayfa; dün mafya dedikleri adamların yalanlarıyla siyasete başladı.

Alçaklıktır bu!

İş yapmak yerine şov peşinde koşan CHP'li belediyeler, 2 yılda her yeri çökertti. Ekrem İmamoğlu İstanul'u, Mansur Yavaş Ankara'yı, Zeydan Karalar Adana'yı, Vahap Seçer Mersin'i, Tunç Soyer ise İzmir'i perişan etti.

Seçer halktan gizlediği milyarlık metro ihalesi ile Mersin'i uçuruma sürüklüyor.

Zeydan Karalar kamuya ait arsayı menfaat karşılığı peşkeş çekiyor.

İmamoğlu ise İstanbullu hizmet beklerken şov için 20 milyon liralık film çekme sözleşmesi imzalıyor. 11 liralık sandviçi 29 liraya, 19 kuruşluk maskeyi 2.89 liraya, 80 liralık koliyi de 150 liraya satın alıyor. Adamın işi 'şov' ve 'algı!..' Cumhurbaşkanı olabileceğini sanıyor ahmak!

Küresel şehirler endeksinde yerlerde sürünüyorlar. Hizmet değil cep doldurmanın ve PKK'ya kıyak çekmenin derdindeler..

Göz göre göre çalıyor, pervasızca rüşvet yiyorlar...

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AK Parti'nin yaptığı her hizmete karşılar. Virüsün yayılması için de çalıştılar.Baş belası virüs daha çok yayılsın diye seferleri azaltıp insanları tıkış tıkış bir otobüse tıktılar.Siz; "Panama Kanalı yapılmasın" diyen bir Panama'lı, "Berlin Havalimanı inşaatı dursun" diyen bir Alman, "Tower Bridge Köprüsü gereksiz" diyen bir İngiliz, "Manş Tüneli"ne karşı olan bir Fransız, "Yol, köprü, otoban yenir mi?" diyen bir ABD'li asla göremezsiniz! Hepsi CHP'de var!

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İşitince midem bulandı. İğrendim!Büyüyen Türkiye'nin önüne takoz koyanlar meğer Erdoğan sayesinde bakan ve Cumhurbaşkanı olanlarmış.Biri Ali Babacan, diğeri Abdullah Gül, bir diğeri ise Ahmet Davutoğlu...İhanet içindeler dediğimizde "sizden ayrılan herkese hain diyorsunuz" dediler. Ya AK Parti milletvekiliyken PKK, CHP ve İP'le birlikte Erdoğan'a kumpas kuran Ali Babacan'a ne demeli. Adam kendi ağzından ihanetini açıkladı. Hem de CHP'nin kanalı Halk TV'ye.. Üstelik göğsünü gere gere yaptı bunu.. Hiç utanmadı!Sen Reis sayesinde belli makamlara gel; sonra onu arkadan hançerle... Lanet olsun sana!

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Bu CHP'de kafa değişmez.Türkiye'nin hayrına olan her işe karşı çıkarlar. Kılıçdaroğlu "Sabiha Gökçen'e ne gerek var?" demişti.Şimdi de; "Yatırımları durduracağım!" diyor. Ve hızını alamıyor; "Kanal İstanbul'a kredi veren bankalara gününü göstereceğim. Yabancı devletlere de borç ödemeyeceğim..." diyor.Kazara iktidar olursa memleketi yakar. AK Parti'ye gönül verenleri kodese tıkar. Adam kesenin ağzını da açmış. 650 milyon lirayı 'yalan haberler' için malum kanallara peşkeş çekmiş... Tuncay Özkan, Halk TV, KRT,Tele-1, Anka, Sözcü, Cumhuriyet gibi medyaya yüz milyonlar dağıtmış...Seyit Torun da Metropoll, Avrasya, İstanbul Ekonomi, Mak gibi anket firmalarına 100 milyon lira vermiş.Palavracılar da şimdi; "Cumhur İttifakı eriyor" türü yalan anketlerle halkı kandırmaya çalışıyor. "Cumhur İttifakı eriyor, AK Parti yüzde 30'un altında" türü palavra anketlerle akıl çelmeye kalktılar.Bu yeni CHP'de taciz var, tecavüz var, kadına şiddet var, cinayeti örtbas var, hırsızlık var, rüşvet var, hayvanları katletmek var! Kısaca her pislik var!Kadın ve çocukları CHP'den uzak tutun!At hırsızlarının tezgah büyük! Uyanık olun...Uyursanız kıyamet kopar...