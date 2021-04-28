ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi 21 mahallesinden 20'sini Türk ve Atatürk bayrakları ile donatmış, bir mahalleye bayrak asmamış. Bayrak asılmayan Kanarya Mahallesi CHP'nin ortağı HDP'li seçmenlerle doluymuş çünkü... CHP'li başkan ortağını kızdırmak istememiş. Daha önce de bir çocuk parkına PKK'nın bayrağını çizdirilmişti. Atatürk'ün partisi Kılıçdaroğlu'nun elinde ne hale geldiğini görün!
Aynı CHP, PKK'lı 2 teröristin şehit ettiği müzik öğretmeni Şenay Aybüke'nin ismini mezun olduğu okuldan da sildirmek istiyor. Aybüke'nin adının silinmesi için dava açan Hasan İleri "Bedavadan nam sahibi olunmaz" demiş..
Bu yeni CHP nereye koşuyor!
HDPKK'nın arka bahçesi olmaktan utanmazlar mı?
***CHP'nin yalanları da arşa çıktı. Çetele tutuyorum. Bakalım en çok yalanı kim söyleyecek? Guguk Kuşu Ekrem İmamoğlu mu? Çarkçı başı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Yoksa Tipi tip Özgür Özel mi? Adana'nın 'uzun'u Zeydan Karalar mı? Hangisi?
***Bir başka CHP'linin ise başı tetikçisiyle belada. Çünkü tetikçisi sürekli para isteyip duruyor. "Para ver, vermezsen her şeyi açıklarım" diyormuş... Gözü doymaz paragöz bugün susuyor ama ya yarın... Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'e gelince; Adam Seyhan Belediye Başkanı iken Küçükdikili'de 23 dönümlük bir tarım arazisini kamulaştırmış. Araziye 1 milyon 100 bin lira nakit ve belediyeye ait beş de apartman dairesi vermiş. İşin enteresan tarafı arazi kamulaştırılmadan 5 ay önce Zeydan'ın bir tanıdığı tarafından metrekaresi 15 liradan köylüden toplanmış. 100 liradan ise Zeydan başkana itelenmiş.. Adam bir koydu 7 aldı. Üstelik araziyi belediyeye iteleyen şahıs tarlayı 4 yıl boyunca da ekip biçmiş.. Karalar buna da göz yummuş.
***Bu kansızlar, Erdoğan düşmanlığından dolayı bir tek ASALA'cı olmamıştı. Onu da oldular.