ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bıktım bu yeni CHP'yi yazmaktan...

Yolsuzluklarını, taciz ve tecavüzlerini, aldıkları rüşveti, PKK ile işbirliklerini, imar vurgunlarını ben yazmaktan bıktım, onlar yapmaktan bıkmadı.

Lütfen kadınları ve çocukları bu yeni CHP'den uzak tutun.

Çünkü bu yeni CHP'de kendilerine tacizi ve tecavüzü hak görenler var!

CHP hangi iftirayı atıyorsa mutlaka onu yapıyordur...

Birine "hırsız" mı dediler?

Kesin "hırsızlık" yapıyorlardır.

"Rüşvet" alıyorlar mı dediler?

Rüşvetin kralını alıyorlardır.

"Kaçak inşaat yapıyorlar" mı dediler?

Kaçağın âlâsını onlar yapıyordur!

"Taciz ve tecavüz var" mı dediler?

Kesin; kadınları taciz ediyorlardır.

Bıktım bunların ipliğini pazara çıkarmaktan...

Ben yazarken utanıyorum.

Onlar yapmaktan utanmıyor!

Millet yararına tek bir icraatları yok bunların!

Ama bol bol yalan ve iftiraları var!

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Köşeyi imardan dönüyorlar.Havayı paraya çeviriyorlar. Sülün Osman gibiler.Reisdiyor.Bunlar inadına kat üstüne kat çıkıyorlar.2 bin 500 metrekare arsaya 50 bin metrekare bina kondurulur mu?Bunlar kondurur...Nasıl köşe oldular sanıyorsunuz!İmar Yasası'nı takmazlar.Parayla bürokrasiyi bile esir aldılar.Kanuna aykırılığa göz yuman devlet memurları var. Macit Özcan 'dan bilirim müfettişlerin nasıl kafakola alındığını.İşin içinde AK Partili olmayan ama AKP'li olanlar da var!Başkan Erdoğan'ın ısrarla gündemde tuttuğuyi takan yok!Onda rant yok çünkü!Havayı satma da yok!CHP'de işler böyle dönüyor.İstanbul'un CHP'li Başkanı Ekrem Müdafa (İmamoğlu) nasıl trilyoner oldu sanıyorsunuz.Acaba bu para köfte satarak mı kazanıldı?İmar yolsuzluğu yapanlar çevredeki bina sahiplerinin şerefiye hakkını da elinden alıyor.CHP'li belediyeler milletin hakkını böyle gasp ediyor.

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