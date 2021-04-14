ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bıktım bu yeni CHP'yi yazmaktan...
Yolsuzluklarını, taciz ve tecavüzlerini, aldıkları rüşveti, PKK ile işbirliklerini, imar vurgunlarını ben yazmaktan bıktım, onlar yapmaktan bıkmadı.
Lütfen kadınları ve çocukları bu yeni CHP'den uzak tutun.
Çünkü bu yeni CHP'de kendilerine tacizi ve tecavüzü hak görenler var!
CHP hangi iftirayı atıyorsa mutlaka onu yapıyordur...
Birine "hırsız" mı dediler?
Kesin "hırsızlık" yapıyorlardır.
"Rüşvet" alıyorlar mı dediler?
Rüşvetin kralını alıyorlardır.
"Kaçak inşaat yapıyorlar" mı dediler?
Kaçağın âlâsını onlar yapıyordur!
"Taciz ve tecavüz var" mı dediler?
Kesin; kadınları taciz ediyorlardır.
Bıktım bunların ipliğini pazara çıkarmaktan...
Ben yazarken utanıyorum.
Onlar yapmaktan utanmıyor!
Millet yararına tek bir icraatları yok bunların!
Ama bol bol yalan ve iftiraları var!
***
Köşeyi imardan dönüyorlar.
Havayı paraya çeviriyorlar.
Sülün Osman
gibiler.
Reis "yatay mimari"
diyor.
Bunlar inadına kat üstüne kat çıkıyorlar.
2 bin 500 metrekare arsaya 50 bin metrekare bina kondurulur mu?
Bunlar kondurur...
Nasıl köşe oldular sanıyorsunuz!
İmar Yasası'nı takmazlar.
Parayla bürokrasiyi bile esir aldılar.
Kanuna aykırılığa göz yuman devlet memurları var.
Macit Özcan
'dan bilirim müfettişlerin nasıl kafakola alındığını.
İşin içinde AK Partili olmayan ama AKP'li olanlar da var!
Başkan Erdoğan'ın ısrarla gündemde tuttuğu "yatay mimari"
yi takan yok!
Onda rant yok çünkü!
Havayı satma da yok!
CHP'de işler böyle dönüyor.
İstanbul'un CHP'li Başkanı Ekrem Müdafa (İmamoğlu) nasıl trilyoner oldu sanıyorsunuz.
Acaba bu para köfte satarak mı kazanıldı?
İmar yolsuzluğu yapanlar çevredeki bina sahiplerinin şerefiye hakkını da elinden alıyor.
CHP'li belediyeler milletin hakkını böyle gasp ediyor.
***
Adana
'nın CHP'li Başkanı Zeydan Karalar
, belediyeye ait arsayı fiyatının çok çok altında bir rakama sattı.
2013'te metrekaresi üç bin lira olarak belirlenen arsayı 2018'de bin sekiz yüz liradan nasıl sattı?
Buna kim göz yumdu?
Herif niye hâlâ gerdan kırıp gezebiliyor?
Oğlu arsayı sattığı adamın yaptığı sitede nasıl oturabiliyor?
Bu neden soruşturulmuyor?
Sorumlular nasıl kulağının üstüne yatabiliyor?
Sarhoş halde bir kadının kullandığı arabaya vurup kaçan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da Halk TV'de bir yayına katılmak için 113.870 TL ödeme yapmış.
İmamoğlu boşuna "İstanbul nimet nimet!"
demedi.
İstanbul, CHP ve işbirlikçilerine nimet.
Milletin derisini yüzüyorlar.
Solcu "ağır abiler",
hak hukuk edebiyatı yapanlar ile mangalda kül bırakmayan gazeteciler de seyrediyor.
Soygun ve vurgun büyük!
Kanunu takan yok!
Tuzu bile kokuttular.
İhaleler de adrese teslim gidiyor.
CHP'li İstanbul, İzmir, Kadıköy ve Bolu belediyeleri, Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'na 2 milyon 867 bin 840 liralık maske ihalesi vermiş.
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde İmamoğlu hayali ihale, hayali söyleşi yapmıştı...
Onu örnek olan Esenyurt'un CHP'li Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da hayali onarım işleri yaptı!
Esenyurt'ta bulunmayan Fİ YAPI okulunda tadilat yapmışlar güya.
Komediye bakın.
Okul müdürlerinin bu tadilattan haberi yok.
Orada Fİ YAPI diye bir okul da yok.
Skandaldır bu!
Ekrem İmamoğlu da güya Trabzonlu...
Ama on beş yaşındaki Eren Bülbül'ü katledenleri destekliyor?
Şehre ihanettir bu...