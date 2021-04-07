ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kavga etmeyin! Çünkü dava partiler üstüdür. Gözlerinizi iyi açın. Sakın uyumayın! Türkiye yedi düvele karşı savaşmaktadır.

Bay Kemal ve iş ortakları iktidar olsa vatanı çoktan teslim etmişlerdi. Reis Türkiye'yi teslim etmemek için düşmanla ölümüne mücadele ediyor. İçteki hainler ise darbe bildirileriyle milleti cambaza baktırıyor!

Durum gerçekten vahimdir.

Seçimi değil savaşı kazanmak zorundayız. Parti kavgalarıyla halk pasifize ediliyor. Halk 'uyusun' istiyorlar. Uyandığında nasılsa iş işten geçmiş olacak!

Emekli amirallerin darbe kokan bildirisi, CHP'nin Meclis'ten kanun kaçırma girişimleri, Montrö yalanları bunun içindir.

"Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir, çünkü yapılmayacaktır'' zevzekliğini CHP'li İBB Başkanı'na yaptıran iradeyle posası çıkmış heyete, Kanal İstanbul ve darbe çağrısı yaptıran irade aynıdır.

Bu karanlık irade milletin geleceğini yok etmek istiyor. Dangalağın biri İmamoğlu'na emekli amirallerin 'Kanal İstanbul' hakkındaki düşüncelerini sorması yakındır. Hepsi kurgudur! Niyet ise bellidir!

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CHP'nin utanmaz adamı Aykut efendi, İHA ve SİHA yapanları vatan hainliğiyle suçluyor. Kankileri PKK bitme noktasına geldi çünkü. Bu zevzek 15 Temmuz'da ülkemizi işgalden Kurtaranlara hain diyor. Ona göre FETÖ'ye köpeklik yapanlar hain değil.Demirtaş'a özgürlük isteyenler de... Emekli askerlerin darbe bildirisi CHP mahfillerinde hazırlandığı belli.Atatürk'ün partisini işgal edenler FETÖ'nün adamı oldu. Turgut Özal demişti. Gerçeği çok önceden görmüştü rahmetli. Çünkü Türkiye'yi Boğaz'daki 5 aile yönetiyor.Cuntacı amiraller bildirisine imza atanları destekleyenler de onlar. Tümamiral Cem Gürdeniz KOÇ Vakfı Yönetiminde ve KOÇ Üniversitesi'nde yönetici. Adamkarşıtlığıyla cumhurbaşkanlığına Soyunan İmamoğlu'nun kurduğu ' Batı İstanbul Vakfı ' ile birlikte KOÇ adına denizde tarihi eser arıyor...Bunlar tesadüf değil. Darbe isteyenler arasında KOÇ'lar da var. Neyse...Darbe imalı bildiriye imza atan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi... Bu ilk adımdır. Gerisi de gelecek rütbeleri sökülecektir. TSK'yı siyasi emellerine alet etmenin bedeli olmalıdır.Bunlar yeri geliyor terör örgütleri ile yeri geliyor NATO'cu dinozorlarla iş tutuyorlar. Emir aldıkları yer ise malumdur.

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Bir kudurmuşluk hali var... Para pul yok diyorlar ya hikaye... Söz kesme partileri ve nişan törenleri tıklım tıklım doludur...Aldırmıyorlar.Fotoğraf çekimi için paraşüt arayan var.diyen de.partileri... Doğumda fotoğraf vevideo çektirme işleri. Velhasıl çok kudurdukçok... Her yer kızıla boyandı aldıranyok! Yaşam tarzımızdan konuşma şeklimizekadar bir abartı bir şımarıklık ki sormayın. Ne oldu o mütevazı Türk milletine... Vatan ve millet sevgimize ne oldu? Şükretmeyi bile unuttuk be!

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Son bir not: CHP'li Zeydan Karalar'ın belediye arsasını Bedava bir fiyata satması ve oğlunun arsayı alan firmanın yaptığı lüks evlerde oturması önemlidir... Bu bir istismarı göstermektedir.Mesele incelenmeli ve satış hemen iptal edilmelidir... Ayrıca 'Prestij İnşaat'ın Adana Uğur Mumcu'da yaptığı 30 katlı binadan da burnuma pis kokular geldi.Haftaya da onu yazacağım.