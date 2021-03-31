ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Mahalli seçimlerin üzerinden iki yıl geçti...

Büyük vaatlerle göreve gelen CHP'li Zeydan Karalar bu süre zarfında Adana için ne yaptı?

Şehre hangi eserleri kazandırdı?

Kentin ekonomisine, sosyal hayatına ne katkısı oldu?

Bakalım mı?

Şimdi hesap verme zamanı Zeydan efendi...

İki yıl uzun bir zaman!

Çok işler yapabilir, Adanalıyı birçok sıkıntıdan kurtarabilirdin.

Ama sen zamanı boşa geçirdin...

Milletin vaktini ve emeğini çaldın!

Milleti kandırmayı bırak artık...

Eski başkanın yaptığı ve büyük bölümü bitmiş eserlere de sahip çıkma.

Bir 'Sahra Hastanesi' yalanı ortaya attın.

Yalanına Kemal Kılıçdaroğlu'nu bile alet ettin.

Orası fuar alanıydı; nitekim 'güzellik fuarı'na ev sahipliği yaptı.

Adana'nın mega projesi olan "Devlet Bahçeli Körüsü" için 'yapamam' dedin.

Onu da şimdi devlet yapıyor.

Asfaltlama işleriyle göz boyamaya kalktın.

Tıpkı diğer CHP'li başkanlar gibi.

Oğlunun arkadaşına yaptırdığın afişlerle milleti kandırmaya kalktın.

Yarım kalan işlerin tamamlanması için Cumhur İttifakı'nın desteğiyle 169 milyon lira borçlanma yetkisi aldın...

O parayı bile çarçur ettin.

Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin üniversite sınavlarına ücretsiz hazırlandığı 17 gençlik merkezini kapattın.

Yuh sana!..

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Devletin projelerine sahip çıktın.2 bin 500'den fazla işçiyi işten çıkardın...Hem de söz vermene rağmen.Sonra da 212 kişilik kadroya 52 bin başvuru olduğunu iddia ettin.Ama el altından işe aldığın binlerce kişiden söz etmedin.Bir yıl arayla ekmeğe iki kez zam yaptın.Şov yaparak koltuğunu haczettirdin.Milyonluk borçlarını inkâr ederek yüzde 20 inkâr tazminatı ödedin.Milletin parasına yazık ettin.Adrese teslim ihalelerini, oğlunun arkadaşına yaptırdığın milyonluk afişleri yazmadım daha.Belediye otobüslerinin büyük bölümünü sefere çıkarmadın.Tıpkı İmamoğlu gibi...Vatandaşı özel halk otobüsleri ile dolmuşçulara mahkûm ettin.Otobüslerin tamiri için özel bir firmaya yüz binlerce lira verdin.Refüjlerdeki çim biçme ve sulama işine de yüz binlerce lira harcadın...

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Sen Seyhan Belediye Başkanı iken milyonluk belediye arsasını birilerine peşkeş çekerek kamuyu zarara uğrattın.Oğlun arsayı sudan ucuza kapattığın firmanın yaptığı evlerde oturuyor.Hayırdır!Seyhan Belediyesi'ne ait bir arsayı bedelinin çok altında sattın.2013'te metrekaresi üç bin lira olarak belirlenen arsayı 5 yıl sonra 1950 liradan nasıl satarsın.Sözünü ettiğim arazi 4339 metrekare...Tapuya 9545 parsel, ada 1 olarak kayıtlı...2.4 de imar yoğunluğu var...Yer hem konut hem de işyeri imarlı...Muhteşem bir arsa.Sarus Gayrimenkul, araziyi dönemin AK Partili Başkanı Azim Öztürk'ten almak istedi...Başkan da metrekaresine 3 bin lira istedi.Firma fiyatı yüksek buldu arsayı almadı.Beş yıl bekledi...Belediye CHP'ye geçince harekete geçti.Sen de bu değerli araziyi belirlenen fiyatın çok altında bir fiyata Sarus'a sattın.Zeydan efendi. 5 yıl önceki fiyatı nasıl hiçe saydın.Belediyeyi bile bile nasıl zarara uğrattın.Mevcut araziye 80 daire ve 14 işyeri yapılabiliyor...Adana şartlarında bunların toplam değeri 67 trilyon...Şaka bir para değil.Ama sen, bu arsayı 8 milyona sattın.Zarar büyük...Satışın iptali şart...Bu işten nemalananların hepsini hapse atmak lazım…