ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'nin başına porno kasetle getirilen şahsın millilikten uzak oluşu, söylemleri ve teröristlerle işbirliği bir proje adamı olduğunun kanıtı.

Partiye kendi gibilerini aldı.

Etnik yapılarla sokaklara inmenin peşinde. Her gün ayrı bir çam deviriyorlar. 40 sene düşünsem CHP'nin terör örgütleri ve ABD ile işbirliği yapabileceği aklıma gelmezdi.

Bay Kemal millet, memleket ve ulus gibi güzel kavramları yakıp yıktı. Üstelik güvenilmez biri. Samimi ve milli değil...

Bu kafa darbe olur sevinir, bomba patlar bayram eder, ABD Türkiye'ye ambargo uygulan mutlu olur, koronadan ölenlerle neşelenir, dolar yükselir göbek atar, Erdoğan düşmanlığı bunları vatan hainliğine dönüştürdü.

Böyle alçak bir siyaset olmaz!

CHP'li Ekrem İmamoğlu iflah olmaz bir Rum , PKK ve FETÖ hayranı çıktı. Bay Kemal valiye 'it' diyen bir nezaketsizi ve cahili İstanbul gibi bir kadim şehre başkan yaptı.

Herif Fatih Sultan Mehmet'in babasının 2. Bayezid olduğunu söyledi be!

Ne alaka ?

Bu cahil cumhurbaşkanlığına oynuyor.

Üstelik PKK'nın desteğiyle bu hayalinin gerçek olacağını sanıyor!

Sırtını PKK'ya yaslayan Pervin Buldan'la birlikte ağaç dikmesi bundan. Milletin gözünü boyamak için göğsünü teröristlere siper eden şehitlere gül bırakması da. Yüreği yanan bir gazi yakınının "Burası sizin Pervin Buldan'la çiçek ektiğiniz hatıra ormanı değil, şehitliktir!" şeklindeki protestosunu bile anlayamadı.

5 aylık bebeği yakan,12 yaşındaki çocuğu bombalayan,15'lik gence işkence eden PKK'ya ve onun sözcüsü HDP'ye kol kanat germekten geri durmuyor.

***

İmamoğlu freni patlayan kamyon gibi.Kimin adamı olduğu belli olmayan Erdal Celal Aksoy'a (Sumaytaoğlu) önemli bir görev verdi. Kimdir bu Erdal Celal Aksoy? Kimin adamıdır? ABD ile bağlantısı nedir? FETÖ ile ilişkisi var mıdır?Çünkü herif önce Mansur Yavaş'ın adamıydı şimdi Ekrem efendinin yanında... Adam İSTAÇ'ta görevi kaptı. Hem de 1. derece imza yetkisiyle.Türkiye'de Masonluk Sabetayistlerin kontrolündedir. Sabetayistler de PKK'yı kontrol eder. Sabetaylar devletin kilit noktalarına sızmıştır. Dikkatli olmak lazım.Sahnenin önündekiler ve onların sloganları yanıltıcıdır.İpleri elinde tutanlara bakmalı. Neyse...

***

Aksoy gözünü bugün yapılacak Türkiye Jokey Kulübü kongresine dikti. Başkan Serdar Adalı'yı yıkıp yerine Cüneyt Çalıcı'yı getirmek istiyor. Ondan sonra Jokey Kulübünü özelleştirecek!Aksoy ile ilgili iddia çok. Sonra yazarız!Kısacası Çanakkale Savaşı'ndan daha büyük bir kuşatma altındayız. Bu durum 83 milyona anlatmalı! CHP, FETÖ ve PKK ile el ele verip Türkiye'yi teslim almak istiyor.Yalanlarla milleti aşmanın yolunu arıyorlar. HDPKK'yı desteklersek, FETÖ'ye sahip çıkarsak, Kıbrıs, Akdeniz ve Mavi Vatan'dan vazgeçersek 'demokrat' olacakmışız. Hadi be! Bizi bu masallarla uyutamazsınız!Meseledeğil anlamadınız mı yoksa? Mesele vatanın bağımsızlığı ve terörle mücadelesidir.11 CHP'li büyükşehir belediye başkanı Muğla'da bir araya geldi. Sonra yandaşlara sayfalarca ilanlar verdi. Hükümete böyle sopa göstermeye kalktılar.Onlar da arkalarına PKK, FETÖ ve ABD'yi alarak milleti kuşatmanın peşinde.Duydunuz mu?Enver Aysever'e 18 günlük eğitim için 238 bin 500 TL ödeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 yaşındaki bir çocuğa ölen babasının su borcu sebebiyle icra takibi başlattı.Zeydan Karalar belediye arsasını talan ettirdi.