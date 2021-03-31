ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bu ilave bölge ekonomisine sinerji yaratmak amacıyla çıktı.

Türkiye geneli yayınlanan SABAH GÜNEY sayesinde bölge işinsanı diğer illerdeki alıcılarıyla buluşacak.

Pandemide bize inanan ve destek veren Tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

Başta da Recep Atakaş'a... Gakkom Şevket Ertem'e... Ömer Faruk Sakarya, Faruk Bozkurt, Önder Ege ve Hasan Coşkun'a...

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir'e...

Sarıcam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'a...

İsimlerini buraya sığdıramadığım tüm dostlarıma...

Hepsi bu vatan ve millet için çalışmaktadır.

Güzel kokulu portakal çiçekleridir onlar.

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Portakal Çiçeği Karnavalını nasıl es geçerim.Müthiş bir olaydır bu.Adana aşığı Ali Haydar Bozkurt bu festivalin (Karnavalı) kurucu ismidir.Yanılmıyorsam yıl 2012...Göle nazır bir lokantada birkaç gazeteci Bozkurt'la buluştuk. Adamın heyecanı karanlığa ışık tuttu.Nisan ayında Adana sokaklarına yayılan bu güzelim kokunun çoğu farkında bile değildi.Gerçekten Nisan'da Adana bir başka kokar...Doyamazsınız kokusuna...Hem Türkiye'nin ilk karnavalıdır Portakal Çiçeği...Sloganı ise "Nisan'da Adana'dır." Konserler, sergiler, ve gösterilerle dolu karnavalın en önemli etkinliği, katılımcıların renkli kostümler giydiği kortej yürüyüşüdür.Ama bu yıl yapılamayacak!Gelecek yıl mutlaka..

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Sahi ne güzel yerdir Çukurova...Bereketi bol insanı da güzeldir... Çukurova'nın en önemli kenti Adana'dır.İkinci büyük kenti ise deniz kıyısındaki Mersin'dir.Çukurova'nın hızla büyümesi yörenin bir tarım üretim merkezi olması ve sanayisidir.İstanbul ve İzmir'den sonra en yoğun sanayi kuruluşları Çukurova kentlerindedir.İskenderun Demir-Çelik'in üretime geçmesi bu yoğunlaşmayı artırmıştır.Irak petrol boru hattının (BOTAŞ) denize ulaştığı Yumurtalık ilçesinde kurulması planlanan Kimya kompleksi, Çukurova'daki sanayiyi daha da yoğunlaştıracaktır.Yörenin tarımına dayalı olarak kurulan tekstil ve gıda sanayini, tarım aletleri, çimento, gübre, kimya, demir-çelik sanayilerinin gelişmesi izlemiştir.Çukurova her bakımdan cazip bir çekim merkezidir.Bereketli topraklar bu özelliğini hala korumaktadır.