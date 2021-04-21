ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

'Türkiye'nin tabuta sığmayan şehidi' bordo bereli Selçuk Paker'in annesi Sevgi Paker evlat hasretini mezarının karşısında kiraladığı evle gidermeye çalışıyor.

Acılı ananın yüreği yanıyor.

Bordo bereli Peker PKK'nın 'hendek' ihanetinde Sur'da şehit ettiği ilk Mehmetçik'ti.

PKK ile işbirliği yapan CHP ve ortakları Peker gibi nice şehidin aziz hatırasına ihanet ediyor.

Türküm diyen, insan olan herkes bu eli kanlı örgütle arasına mesafe koyar.

İYİ Parti, SP, Davutoğlu, Babacan, Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu eli kanlı örgütün siyasi ayağıyla iş tutuyor.

Bağımsızlığımıza göz diken ABD'nin ise emir eri oldular!

CHP pis işlerini gizlemek için de bir ayak üstüne kırk yalan uyduruyor.

'128 milyar dolar kayıp' yalanı gibi.

CHP'li İlhan Kesici yalanı deşifre etti.

'128 milyar dolar nerede' diye soran CHP'liler; bunu arkadaşları Kesici'ye de sorsun.

O biliyor çünkü!

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Merkez Bankası Başkanı, Hazine Bakanı, cevap veriyor... Tablolar yayınlıyor...Ama nafile... Ne dersen de!Kılıçdaroğlu Reis'i öldürmeye karar verdi... Adamın Erdoğan'a karşı iflah olmaz bir düşmanlığı var! Siyasetini de bu düşmanlık üzerine kurmuş. Hitler'in propaganda bakanı Gobels'in taktiğini aynen uyguluyor!Yüzü de kızarmıyor! Milleti kandırmak için ortaya kocaman bir yalan atıyor.Yalanını sürekli tekrar ediyor. Palavrasını gerçekmiş gibi millete yutturmak istiyor.Vicdanı yok, insanlıktan da çıkmış. Bir siyasetçi 7/24 yalan üretir mi? Bu üretir ama.FETÖ'de 'sıfırla' yalanını ortaya atmıştı.Bay Kemal de bunu Meclis'te seslendirmişti.Bir milyar doların 7 ciple evden taşındığını iddia etmişlerdi. O kadar para iki TIR'a zor sığacakken hem de.

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Profesyonelce çalışıyorlar. Ortaya bir manipülatif yalan atıyorlar!Medyaları bunu köpürtüyor. Bizler ise savunmaya geçerek adamın pis emellerine hizmet ediyoruz. CHP'li başkanlar ise aradan iş bitiriyor. İşçilere Hitler zulmünü yaşattılar. İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin belediyelerinden binlerce işçi çıkarıldı. Cılız birkaç sesten başka ne oldu?Reis'e yapılan saldırılara kaç AK Partili güçlü bir cevap veriyor? Milyonlarca üyesi olan bir parti başkanına saldıranı neden tükürüğe boğmuyor?O işçileri AK Parti veya MHP'li belediyeler çıkarsaydı CHP ortalığı ayağa kaldırırdı.Eylemleri gırla giderdi. İktidar bürokrasisi de yuyor.Neden acaba?**Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kamu arazisinden menfaat temin edişinin ibretlik öyküsünü yazdık.Yeni bir arazi işi de var... Onu da yazacağız.Ama iğneyle kuyu kazıyoruz.Devlet dolandırılmış. Sonuç: Sıfır...Bürokrasi dilini yutmuş! Yolsuzluğu adeta gizliyorlar. Çünkü işin içinde bazı AK Parti'liler var.Neyse ki Karalar ve ekibinin Danıştay'a yaptığı itiraz reddedildi... İnşallah tapu da iptal edilir.CHP'li belediyelerde yapılan yolsuzluklar ayyuka çıktı. Açtıkları davalarla gözümüzü korkutacaklarını sanıyorlar! Ama biz yazmaya devam edeceğiz...İBB'de AK Parti döneminde 7.45 liraya satın alınan iftarlık kumanya CHP döneminde dört katı bir fiyata alındı... Susalım mı?İstanbul'un 121 milyar lirası kayıp.Sormayalım mı?2 yılda İstanbul'a çakılan bir çivi yok!Sadece AK Parti'nin yaptığı hizmetlere çökme var. Seyredelim mi?121 milyar lirayı harcamış İmamoğlu.Ne mi yapmış?CHP'li yandaş trollere sanatçılara Halk TV'ye Tele 1'e Sözcü ve Cumhuriyet ile malum ajanslara para yağdırmış...Anlatmayalım mi?Diğerlerinin de Ekrem'den farkı yok!