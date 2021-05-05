ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Tutulmuş adam Cumhurbaşkanı için şöyle yazmış: "Bu kez işin içinde Cengiz İnşaat da var. Bay Başkan'ın hemşehrisi! Bunların para-pul sorunu olmaz."

Malum şahıs CHP'li belediyenin yolsuzluk kokan metro ihalesini savunduğu yazısında aklınca Reis ile alay etmiş. Maalesef AK Partililer de seyretmiş! Herif bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na Bay Başkan diyerek dokunuyor.

Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Milletin de birliğini temsil eder. Kimse bu makama terbiyesizlik yapamaz. Yaptırmayız!

Bu malum şahıs, milyarlık metro ihalesindeki pis kokuları gizlemek için milleti cambaza baktırmak istiyor. İkinci yazısında ise bir bölge müdürü olarak metro haberine imza atmamı eleştiriyor. Onlar deveyi hamuduyla yutacak, biz seyredeceğiz öyle mi? Hadi ordan çapsız!

Mersinlinin hakkını korumak için hep yazacağız. Mersin Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Vahap Seçer de bana dava üstüne dava açıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. Vız gelir tırıs gider... CHP'li Seçer önce dürüst olsun. Kuzeni Semih Gökayaz ile birlikte benimle uğraşmayı bıraksın. Ben doğruları yazmaya devam edeceğim...

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CHP'li Seçer Türkiye de ilk kez yapılan bir ihale ile tarihe geçti. Yazmasa mıydım?CHP'de tecavüz, yolsuzluk ve rüşvet gırla. Bay Kemal ise seyrediyor… Biz de mi seyredelim.CHP'li her belediye aynı. Misal Ekrem İmamoğlu... Adamın kırdığı ceviz kırkı geçti. Şov uğruna Türkiye'nin en popüler caddesi olan Bağdat Caddesi'ni berbat etti. Bisiklet yolu yüzünden insanlar çile çekiyor. Kazara iktidar olsalar Türkiye'yi batırırlar.

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Mersin'deki metro ihalesine gelince; bi kere böyle büyük bir ihale 21/b ile yapılmaz! Metro ihalesi iki oturumlu olmalıydı... İptal edilen ilk ihalenin ardından da yeni bir tebligatla aynı firmalar ihaleye çağrılmamalıydı... Bu yapılan da Türkiye'de bir ilktir... Üstelik ikinci ihale Mersinliden kaçırılmıştır. Edinebildiğimiz bilgiler doğrultusunda ihaleye 3 teklif verilmiştir;KİSKA-KOM İNŞAAT: 3.379.404.875,00 TLDOĞUŞ İNŞAAT: 3.810.000.000,00 TLCENGİZ İNŞAAT: 4.122.195.357,00 TLİlk ihalede maliyet 2.398.717.509 TL iken ikinci ihalede maliyet 3.379.404.875 TL olarak açıklanmıştır. İki aylık bir aradan sonra maliyet yüzde 41 oranında artırılmıştır. Artış neye göre yapıldı?

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Hem maliyetin gizliliği ilkesi niye çiğnendi? Bu suç değil mi? Maliyet değiştiğine göre ihaleye girecekler de değişmeliydi... Neden bu yola gidilmedi? Neresinden bakarsınız bakın ihale kanuna aykırı yapılmıştır. Rekabet koşullarının önü açılmamıştır. Yoksa yüksek tekliflere uygun bir kılıf mı bulmak istediler. Bu borçlanma Mersin'in geleceğini ipotek altına alacaktır. Adana örneği ortadadır... Aytaç Durak'ın Adana'nın başına bela ettiği metro sıkıntısı 16 yıldır devam etmektedir. Belediye yıllardır borç ve faiz ödemektedir.CHP'li Sefa Sirmen'in Kocaeli'nde yaptığı Yuvacık barajı örneği de aynıdır. Orada da belediye kaynakları baraj için harcandı. Bu yüzden personelin maaşları ödenemedi, sokaklar çöpe boğuldu.Aynı şey Mersin için de söz konusudur. Mersin metrosunun maliyeti 10 milyarı aşacaktır. Bu Mersin halkından gizlenmiştir. Vagonlar ve sinyalizasyon işlerin maliyeti niye yok. Ya alınacak kredi faizi... Mersin Belediyesi'nin bütçesi ortadadır. Bu ihale seçim yatırımı mı yoksa rüşvet için mi?Alooo...Sesim geliyor mu?

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Son bir not: Hakkında epey yazı yazdığım iş insanı Halil Kadı ile ilgili önemli gelişmeler var. Kadı'nın başına kimler çorap örmek istedi?Ve yapmak istediği yatırımlar nedir?