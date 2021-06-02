ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Önce Adana ve Mersin'in CHP'li başkanlarına şunları sormam lazım.

Bay Zeydan!

'Sahra Hastanesi' yalanın elinde patladı. Orası mühürlendikten sonra 8 milyon harcamışsın... Mühürlenmiş bir yere para harcanır mı? 8 trilyonu kime peşkeş çektin? CarrefourSA'nın arsası dillerde. Güler Sabancı, Bulut Batı, Türkan Eşli ve Mehmet Şeker isimleri sana ne hatırlatıyor? Kulağıma danışmanlık firması üzerinden alınacak on milyon lafları geliyor... Sizde utanma yok mu? "Heyelan Bölgesi..." işi de var!

Gelelim Vahap Seçer'e...

Metro işini milletten niye gizliyorsun Vahap efendi? Bir gizli hesabın olduğu belli. Ama takipteyim bilesin!

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ABD uşakları 1960'ta Menderes'e, 1980'de Demirel'e darbe yaptı! 28 Şubat'ta ise Erbakan'dan iktidarı çaldılar! İBB başkanı iken Reis'i hapse attılar! Hepsinde amaç milli iradeyi yok etmekti. Ağaç bahanesi ile 'Gezi' kalkışmasını yaptıran da aynı kafa idi. Yani mesele ne ağaç, ne köprü, ne havaalanıydı.dedikleri yere, havra ve kiliselerin merkezi olan Taksim 'e cami yapılmasını önlemekti. CHP, PKK ile ağaç ayağına Türkiye'yi yakmaya kalkıştı. İnsanları öldürdüler.

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Ayasofya'nın cami olarak açılması, Haçlılarınhayalini yıktı. Taksim'de yapılan camii ise İslam düşmanlarınınçabalarını yok etti. Taksim'deki cami açılışına katılanlar ne cam kırdı ne cana kıydı! Sadece namaz kıldılar. Çapulcularla aralarındaki farkı gösterdiler. Taksim camisinin etrafı 25 ton gül suyu ile yıkanmış. Yılların rakı kokusu başka türlü temizlenemezdi çünkü.

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Mafyasından Bay Kemal'e, Soros'tan, Meral Akşener 'e, Biden'dan PKK ve FETÖ'ye kadar herkes Reis'i hedef aldı. Milletin Reis'i yedireceğini sanıyorlar. Tecavüzcülerin hamisi iftiracı Bay Kemal'in, ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na hakaret etmesi karşısında susulmaz!diyenler,Erdoğan'ı sertolmakla suçluyor!. Yürüyün be! Reis,daralan yüreklereoluyor...diyenler 270 milyon aşı geleceğini duyuncademeye başladı. Bunlar manyak mı ne? İYİ Partili Lütfü Türkkan,demiş..'-Havaalanı yapma, doğalgaz çıkarma,''-Baraj, köprü, hastane ve yol da yapma,''-Silah üretme, otomobil ve gemi yapma, petrol bulma,' diyen kafadır bu.Bıktık bu zihniyetten. Su bulsak, "su lazım değil" derler.dedikleri Türkiye iyileşiyor. Savunma sanayi, teknolojik atılımlar, Ayasofya camisi, doğalgaz, petrol müjdeleri, Taksim camisi ve yeni anayasa... Osmanlıdan daha güçlü bir devletin ayak sesleridir bunlar! 2023 yaklaştıkça saldırıların artması bundan. Safları sıkı tutun. Hak ile Batıl çarpışacak. Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız! Sonra eyvah para etmez!

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PKK, Ermeni medyası, ABD ve İsrail gazeteleri... BAE medyası çete lideri Peker'in iftiralarını yayınlayıp Erdoğan'ı kötülüyor! Washington Postdiyor. Dahlan puştu isediyor. İsrail medyasıdiye göbek atıyor. Hedefin Türkiye olduğu buradan belli... Amaç ortada. Erken seçim için başlatılacak sokak hareketlerine zemin hazırlanıyor. Joe Biden PKK'ya nefes aldırıp yeniden yapılandıracak! CHP ve İYİ Parti de PKK'ya söz verilen özerklik içeren bir anayasa yapmanın peşinde. Sokakları kan gölüne çevirmek istiyorlar.A Haber muhabirini tartaklamakla işe başladılar...