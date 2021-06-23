ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İzmir'de HDP'ye yapılan suikastı 'Küresel Gladyo'nun uşakları FETÖ ve HDPKK birlikte gerçekleştirdi. Gizlense de, her şey kabak gibi ortada. Bir katil Onur Gencer'in portresine bakın, bir de FETÖ ve HDP'nin pis pis sırıtmasına... Tıpkı Suruç, Uludere, Danıştay katliamı ve Karlov suikastı gibi bir cinayettir bu. HDP'ye yapılan bu saldırıyla Kürtler katlediliyor algısı verildi. Tezgah 'kaos' planına göre hazırlandı. Bu cinayet 2023'teki seçime ayarlı büyük bir kaosun parçasıdır. Başka cinayetler de olabilir planlanan. Yani her şey planlı. Milleti cambaza baktırmak istiyorlar. Kürtlere en fazla özgürlük veren, TRT'ye Kürtçe yayın yaptıran, Kürtçe müzik ve konuşmayı serbest kılan adamı bu çakallar Kürt düşmanı ilan ediyor. Çekilin yoldan şerefsiz takımı... Kürtün de Türkün de düşmanı bunlar ve ABD ile Batı'dır!

Soruluyor;

"Peker neden eskisi gibi video paylaşmıyor?"

Neden paylaşsın ki? Peker'i kullananlar istediğini aldı nasılsa. Peker, kendisine verilen sufleyle stratejik ve kritik öneme sahip Sezgin Baran Korkmaz'ı gündeme soktu ve kenara çekildi. O dolandırıcı Avusturya'da yakalandı. Sahtekarı Türkiye de ABD de istiyor. Avusturya asrın dolandırıcısını kime verecek? ABD Zarrap gibi onu da kullanacak. Türkiye'yi zora sokacak yalanları ona da söyletecekler.

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İngiliz Temel, "Babacan-Davutoğlu ve Gül'ün AK Parti'den yüzde 20-30 koparmasını bekliyorduk, olmadı!" dedi... İtirafa bakın!

Karamollaoğlu, "Söz konusu Erdoğan ise vatan teferruattır" diyen takımın elemanıdır. Bunların doğa, hayvan ve kadın sevgisi gibi Atatürk sevgileri de sahtedir. Yeter ki Erdoğan gitsin ülke batarsa batsın diyorlar! Bay kemal "İktidar olursak Kanal İstanbul'a yatırım yapana para ödemeyeceğiz" demiş. Bu adam iktidar olsun, bırak Kanal İstanbul'u, memura maaş bile ödeyemez! CHP'li başkanlar gibi ülkeyi yer bitirirler.

İşleri heykel yapmak olan CHP'liler küçücük bir kreşin temelini 10 belediye başkanı ile birlikte attı. Tek katlı kreşin temel atma törenine Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar dışında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dan 8 ilçe belediye başkanı ile iki de CHP'li mebus katıldı. Ayıptır ayıp! CHP'li Karalar'ın uyduruk sahra hastanesi dillerdedir. Adam uyduruk hastane için milyonlar harcadı. Hesabını soran olmadı. Seyhan Belediyesi'ne ait arsayı çok ucuza sattı. Üstelik adamdan oğluna ev aldı. Ucuza kapattığı tarım arazisini trilyonlarca liraya belediyeye sattı. Bunun da hesabı sorulmadı. Hey yavrum hey!

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TEŞEKKÜRLER

Nodüllerimin boyu 6 santim olmuştu. Bana nefes aldırmaz hale gelmişlerdi. Doktorum Prof. Dr. Mustafa Demirtaş, ameliyat önerdi. Anestezi uzmanı kadına göründüm önce. 'Mavi gözlü uşak seni ben uyutacağım' dedi. Sonra ameliyata girdim. Odama döndüğümde ne ağrım ne sızım vardı. Ameliyat iyi geçti diyecektim ki Demirtaş hoca: "Sen ameliyat olmadın" dedi. "Nasıl yani" dedim. Anestezi uzmanı kadın beni entübe ederken boğmuş meğer! Kalbim durunca hoca ikinci denemeye 'izin' vermemiş. Mustafa hoca olmasaydı masada kalmıştım yani. Bu kez Roza için bıçak altına yattım. Burun deliklerim kapanmış, nefes alamaz olmuştum. Ameliyat şarttı ama entübe olmaktan korkuyordum. Operasyonu mesleğinin piri olan Prof. Dr. Metin Yavuz yapacaktı. Acıbadem Hastanesi'ne gittik. Ameliyatı orada olduk. Biricik eşinin acısı tap taze iken benimle ilgilenen sevgili Hüseyin Çelik'e, muhteşem adam Metin Yavuz'a, Prof. Dr. Bülent Soyupak'a, yardımcıları Ozan Güleç ve Aslı Savman ile Şendağ Öztoprak'a... Beni uyutan Anestezi Hekimi Dr. Şenay Olguner'e, teknisyen Ayten Gök'e, hemşireler Şilan Çakay'a ve Havva Usel'e izninizle buradan teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varlar...