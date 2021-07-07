ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Hep kötüleri yazacak değiliz ya... Biraz da iyilerden söz edelim. Edelim ki; kötülere örnek olsun! Tanıdığım en güzel insanlardan birini; Recep Atakaş'ı anlatmak istiyorum. Tanıyanların 'Recep Baba' dediği adam gibi adamı. TBMM Üstün Hizmet madalyalı hayırsever biri olan Recep abi, toplum yararına olan her projeye "ben de varım" diyerek balıklama dalar. Süper lig ekiplerinden Hatayspor'un sponsoru, Atakaş Şirketler Grubu'nunun patronu Recep Atakaş çok mücadele etmiş ama sonunda da başarmıştır.

O yaşama karşı geliştirdiği kendine has takdir, direniş, ve anlayışla çevresine şefkat, nezaket, bilgelik ve sevgi saçıyor. İşine de ayrı titizdir... Böyle güzel insanlar birden bire ortaya çıkmaz, zamanla oluşur. Onun gibi özel insanlar kıskanılmaz sevilir... Recep abi, Türkiye'nin sayılı çelik üreticilerinden biridir. Beş bini aşkın insanın aşı ve ekmeğidir.

Pandemide devletten bir kuruş almadan işçisinin maaşını tıkır tıkır ödeyen Atakaş yüzlerce hayır hasenatın gizli sahibidir. Recep abi, "ekonomi battı" yalanlarının gırla gittiği şu günlerde 120 milyon dolarlık yeni bir yatırıma hazırlanıyor. Yeni yatırım demek işsize iş ve aş demektir. Mütevazi, çok güzel bir insandır Recep abi... Yüzünden gülümsemesi eksik olmaz! Babacandır. Koca koca adamların yalan ve iftiralarının havada uçuştuğu bu günlerde böyle birini anlatmak şart olmuştu.

Hem marifet iltifata tabidir... Çözüm odaklı, başarısızlıktan korkmayan, planlı düşünen, pozitif ve yardımsever biridir Recep abi...

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Recep Atakaş Türkçe öğretmenliği okudu. Ama aklı hep ticaretteydi. Ticareti seçti. Dürüstlüğüyle büyüdü... Kökü Karadeniz'dir Recep abinin. Hemşerimdir yani. Kırıkhan 'da doğmuştur. 1973'ten beri de İskenderun 'da yaşar. Recep abi 2007'de Rusya'nın demir çelik devi MMK ile ortaklık kurarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımını yaptı. Ülkemize iki milyar dolarlık sermaye girişi sağladı.Yassı mamul üreten demir çelik fabrikasında yılda 2.5 milyon ton sıcak sac, 800 bin ton galvanizli sac, 400 bin ton boyalı sac üretiliyor.Memleket sevdalısı Recep abi yeni yatırımlarıyla insanlara iş ve aş olmaya da devam ediyor. Aslında Recep Atakaş için söylenecek çok şey var... Ama yerimiz dar. Gavurlarla iş tutan siyasetçinin ve çapulcu iş adamlarının cirit attığı dünyamızda Recep Abi gibilere çok iş düşüyor.

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Yüreğimin kanadığı gün bugün! Çünkü anamı bugün kaybettim. Çağ Üniversitesi'nin kurucusuabim de yine sarı sıcakların bastırdığı bir Temmuz günü göçtü bu dünyadan. İki kıymetlimi de aynı gün ve aynı saatte ebediyete uğurladık.Anacığım gideli tam 16 yıl oldu. Yaşar abimin ise 10... Güzel anamın acı dolu yoğun bakım hikayesi 86 gün sürdü. 86 kara gün!... Oraya düşmeden öncedemişti bana. Bir kelimeye ne çok şey sığdırmıştı güzel anam.'nde yatıyordu... O zamanlar hastanede solunum cihazı yoktu. 10 dakika içinde anacığımı tam teşekküllü bir hastaneye kaldırmasak öleceğini anonsladılar. Tam teşekküllü hastaneyi bile bilmiyordum. O gün rahmetliimdadıma yetişti. 86 gün kalacağı Kadıköy'deki özel hastaneye gittik. Kardeşimle birlikte hüzün dolu yoğun bakım maceramız da böyle başladı. Anlatsam roman olur...kurucusu Yaşar abim de dünya tatlısı bir insandı. Anacığıma o da çok üzülmüştü. İkisini bugün ne çok arıyorum bilseniz.