ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

2023'teki seçimin sonucunu 'hizmet siyaseti' değil, 'dedikodu, yalan ve iftira siyaseti' belirleyecek! 'Algılar' olgunun önüne geçecek! Amaç Erdoğan ve AK Parti'siz bir Türkiye yaratmak. Tezgahı ABD kurdu... İçerisinde CHP'li bir eski mebus ile CIA şefleri ve FETÖ'cülerin bulunduğu "Türkiye Demokrasi Projesi" ülkemizi parçalamak için kuruldu. Önce cezaevlerindeki FETÖ'cüler ile PKK'lıları dışarı salacaklar. Kılıçdaroğlu söz verdi. Özcan Şişman gibi FETÖ'den içeri düşen savcı ve hakimler yeniden göreve getirilecek. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi'yi canı pahasına öldürerek darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir 'hain' ilan edilecek! Dağa adam ve para gönderdikleri için görevden alınan HDP'li belediye başkanları da affedilecek...

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Bunlar benim uydurmam değil. Teröristlere bu garantiyi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu verdi. Hem de 15 Temmuz'a birkaç gün kala... Kanlı darbe girişimine katıldıkları için KHK ile ihraç edilen memurların tamamı eski görevlerine geri dönecek. Karaca 'Kesinleşmiş yargı hükmü olsa bile KHK ile ihraç edilenleri yeniden ele alacağız' dedi. Oy uğruna verilen sözlere bakın.

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Türkiye'nin istikrarını bozacak çete ABD ile anlaştı. Yıkım ekibi 'demokrasi' numarasıyla yakası açılmamış iftiralarla Reis'e saldırıyor. Yalanı gerçekmiş gibi sunuyorlar... "Post Truth" yani yalan siyaseti tam gaz işliyor. Ülkemizi bataklığa sürükleyecekler. Nasılsa; yalana inanmaya hazır 'Erdoğan nefreti' ile beslenmiş hazır bir kitle var. Palavracı anket firmalarının 'Cumhur İttifakı'nı sıfırlayan 'algı' anketleri ise gırla gidiyor. ABD'nin paraya boğduğu malum medya her gün bu tür uyduruk anketlerle çıkıyor. Milletin aklını çelmek için ne gerekiyorsa yapılıyor.

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Kılıçdaroğlu iktidara gelirse ilk işi AK Parti'yi kapatmak olacak! Bitmedi...Milli silahlanma hamlesini durduracak. 'Kanal İstanbul'u iptal edecek. Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkaracak! Ve onu başbakan yardımcısı yapacak! Arama ve Sondaj gemilerimizi satışa çıkaracak! SİHA ve İHA'ların üretimini durduracak, lisanslarını ise BAE'ye satacak. Aselsan'ın ve Makina Kimya'nın faaliyetlerini durduracak. Yerli araba TOGG'un üretiminden vazgeçilecek. Libya ile yapılan kıta sahanlığı anlaşması iptal edilecek. Yunanistan karasuları genişletilecek. Dost(!) ABD'nin çıkarlarına ters düştüğü için "Bir Kuşak Bir Yol Projesi" de iptal edilecek. Faik Öztrak eskisi gibi IMF ile bir dizi anlaşmalar yapacak. 5. Kemer Sıkma Programı böyle gelecek. CHP, İYİ Parti ve HDP koalisyon hükümeti kurulmasından önce Asena Meral, FETÖ'yü ziyaret edecek. Kaftancıoğlu Dışişleri Bakanı, Lütfü Türkkan İçişleri Bakanı, PKK'lı Sezai Temelli' ise Adalet Bakanı olacak. Sezgin Tanrıkulu Aile, Mahmut Tanal Milli Eğitim, Pervin Buldan ise Kültür Bakan'ı olacak. FETÖ'cü denilerek hapis cezası alan ne kadar polis, asker, öğretmen ile Zaman, Taraf ve Samanyolu medyasının yöneticileri işlerine geri dönecek. İngiltere ve ABD, Atatürk'ün bitirdiği halifeliği geri getirecek. TBMM kararıyla da Fetullah Gülen halife olacak. Nasıl beğendiniz mi? Tüyleriniz diken diken oldu mu? Daha yapılacak katliamlardan söz etmedik.Ona göre ha!