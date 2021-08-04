ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Yangınlar kesinlikle organize bir iştir... Konya'daki toplu cinayetten 46 dakika sonra Türk-Kürt kışkırtması planlıdır. PKK'nın yayın organlarında "Türkiye'ye diz çöktürene kadar yangınlar devam edecek" sözleri de. CHP, İYİ Parti ile ABD'nin fonladığı gazeteci taifesinin aynı yalanlarla kışkırtıcılık yapması da. İnsanlar can derdinde, bunlar iktidar derdinde. İçteki puştlar sürekli sosyal medyadan BM'ye işgal çağrısı yapıyor. Bütün bunlar tesadüf mü sanıyorsunuz? Sosyal medya denilen şer ortamında öyle yalanlar üretiliyor ki 'çüş' dememek elde değil. Bu yangınları güya AK Parti çıkarmış ve özellikle de söndürmüyormuş… Yeni rant alanları yaratmak istiyorlarmış. Pes doğrusu...

Bu yalanlar 1960 darbe öncesi CHP'nin yalanlarına benziyor. O zamanlar da CHP Adnan Menderes'in Kars ve Ardahan'ı Ruslara sattığını iddia etmişti. Yetmemiş öğrenci cesetlerinin kıyma makinelerinden geçirilip ortadan kaldırıldıkları yalanını söylediler. Lanet olsun bu CHP kafasına..

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Reis, Levent Üzümcü artistine ne yaptı ki bu alçak; "Tek isteğim ölebilmek için çok ama çok uzun bir süre yalvarman" dedi. Şerefsizce bir ifade. Sahra Hastanesi yalancısı Zeydan Karalar ise iki kaburgası kırık(!) halde yangınlarda büyük fedakarlıklar(!) göstermiş. Yalan, billahi yalan! Fondaş gazeteciler böyle yazdı ama! Cümledeki tek doğru 'kaburga' lafı... Yeşil Vatan cayır cayır yanarken CHP'li Başkan Karalar yangın yerinde değil 'Kaburgacı Yaşar'da 'Boru Kebap" yiyordu. Ve CHP'li Başkanı patron Yaşar VIP'te elleriyle besliyordu. Adam 2 metrelik kebabı löpür löpür götürdü be. Üstelik kebabı tıka basa ağzına doldururken video bile çektirdi. Hiç utanmadı yani...

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ABD'nin tetikçiliğini yapan Bay Kemal ise 'Yeşil Vatanı' yakana değil de Reis'e vuruyor. Envaiçeşit yalanlarla hem de... Adam Erdoğan nefretinde boğulacak! Yenilmenin ezikliği var üstünde. Kılıçdaroğlu'nun millet için yaptığı bir hayırlı iş yoktur. CHP'nin ortağı HDPKK, 'Ateşin Çocukları' ormanları yaktı diye bağırıyor. ABD'nin tasmalı itleri ayrıca, "Türk rejimine ateşle diz çöktüreceğiz" tehdidi savuruyor Bay Kemal ise sevinçten havalara uçuyor. Kandil'in piçleri silahla başaramadıklarını ormanları yakarak başaracağını sanıyor. PKK'ya laf etmeyen Bay Kemal'in trolleri ve milyonlarca doları alan Fondaş medya yangınların büyük bölümünü söndüren devleti aciz göstermenin peşinde.

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Aynı anda çıkan 132 yangın. Konya'da yapılmak istenen Türk-Kürt provokasyonu, Fondaş medyanın algı haberleri ve "Global Call" operasyonu. Kesinlikle 5. kol faaliyetidir. CHP de kurumsal hesaplarıyla Türkiye'ye operasyon çekmeye başladı. Vicdansızlar ABD'ye 'gelin yönetime el koyun' diyorlar. Türkiye'ye karşı tek merkezden yürütülen bir büyük operasyon var. Bir adım sonrası müstemleke zihniyetinin "ülkeyi işgal edin" çağrısıdır. Hem ABD bu kadar parayı gazetecilere boşuna dağıtmadı... Ruşen Çakır'a Hasan Cemal'e bu paralar 'yalanlarla ortamı darbeye hazırlayın' diye verildi. Mısır'da, Tunus'ta darbe oldu... Sıra Türkiye'de... 15 Temmuz'un rövanşı için ölümüne saldırıyorlar. Gezi kalkışmasında ağacı bahane eden artist takımı da görünmez oldu.

Hani bunlar çevreciydi?

Hani yeşili severlerdi?

PKK 'Yeşil Vatanı' yakıyor ABD'nin uşakları seyrediyor