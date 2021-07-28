ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

ABD'nin beslediği gazeteciler ile CHP,milleti birbirine kırdırmak için yarışıyor!

Yalan ve iftiralarla insanları bölüyorlar!

İYİ Partili Uğur Songül, vatan haini Semih Terzi akladı, Ömer Halisdemir'i ise 'hain' ilan etti.

Böyle olacağını biliyordum.

O 'beslemeler mafyaya da 'cici çocuk' muamelesi yapıyor.

Niyetleri, bölerek iç savaş çıkartmaktır. Ama başaramayacaklar.

Bize 'yandaş' diyorlar. Oysa biz vatanın direnişçileriyiz!

Türkiye 80 öncesi çatışma ortamına sürükleniyor.

Bugünün gençleri bilmez sağ-sol denen o kanlı günleri...

Bay Kemal ile FETÖ'nün milleti nasıl böldüğünü anlamıyorlar.

ABD bu gazeteciler ile siyasilere boşuna milyonlar akıtmıyor.

Ruşen Çakır ve Hasan Cemal gibi sol görünümlü gazetecilere para yağıyor.

Amaç, iç çatışma...

Beslemeler ve CHP, PKK'yı silaha boğan ABD'ye tek laf etmez, edemez.

Anlaştılar çünkü...

Hasan Cemal kudurmuş gibi "Erdoğan'a karşı direnin" çağrısı yapıyor.

Yapılanlar 'Antagonizm'dir.

Çatışma çıksın diye yalanlarla "düşmanlık" yaratmak yani.

Solun ilahı Karl Marx ve Hegel'in diyalektik öğretisini aynen uyguluyorlar.

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Dünya Erdoğan başkanlığındaki Türkiye'nin Osmanlı gibi büyüyüp yayılmasından endişe ediyor.Reis yine iktidar olursa Türkiye'nin önü kesilemeyecek.Bu durum ABD ve BATI'ya kabus yaşatıyor.Mandacı muhalefet ile satılmış gazetecilerin büyüyen Türkiye'nin tekerine takoz koymak istemesi bundan."İç çatışma" inşa çabaları da bunun için.Türkiye'nin uluslararası arenada güçlenmesi ve bölgesel bir güç olması, hem içte hem dışta ciddi rahatsızlık yaratıyor.Ve hiçbir şey Reis'e geri adım attıramıyor.

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Erdoğan'ı MİT krizi ile hasta yatağında tutuklamak isteyen FETÖ ne bu alçaklığı yapabildi ne de 17-25 Aralık ve Gezi'den sonuç alabildi.

15 Temmuz gecesi Reis'i öldürmek için ağır silahlarla geldiler.

Reis ve halk sokağa inip direndi.

251 şehit verdik, binlerce de gazi...

O gece tankların yol verdiği Kılıçdaroğlu ile Akşener Reis'in ele geçirilmesi için dua ediyordu.

O gece FETÖ müthiş bir plan yapmıştı.

Antalya sahilinde bir tekne bekletildi...

Kemer'de bir mağaraya altın külçe görünümlü sarıya boyanmış 389 adet taş koydular...

Erdoğan yakalanıp Kemer'e getirilecek, sahte altınlar önünde fotoğraflanacaktı.

ABD'nin fonladığı gazeteciler ile sol medya da "Erdoğan, hazineden çaldığı altınlarla yurtdışına kaçacaktı" manşetleri ile çıkacaktı...

Yapamadılar.

Şimdi bir düşünün "Millet İttifakı" niye kuruldu, ittifakı kim kurdu?

ABD ve BATI Türkiye'deki muhalif görünümlü hainlere niye milyonlarca dolar akıtıyor acaba?

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MEHMET ALİ BİLİCİ

Peki; AK Parti içinde Reis'e ihanet eden yok mu?

Dün de vardı bugün de var!

Burnundan kıl aldırmayan AK Partililer..

Davaya ihanet edenler...

Aklıma iş insanı Mehmet Ali Bilici'nin 2009 yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı geldi...

AK Partili Seyhan Belediye Başkanı Azim Öztürk, o seçimde çalışsaydı bugün Adana Zillet İttifakında olmayacaktı.

Üç dönem Anavatan Partisi'nden milletvekili olan Bilici büyük bir iş insanıydı...

Para yemez ve yedirmezdi...

Rantçı takım bu yüzden Bilici'ye destek vermedi.

Göz göre göre adamın 30 bin oyunu saydırmadılar..

Aytaç Durak'la aradaki fark bin bile değildi, biliyor musunuz?