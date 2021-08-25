ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Sınır sadece duvarla çevrili alanlar değil ki... Mesela "haddin" de bir sınırı vardır.. Hatta "tahammülün" de... Edepsizliğin sınırı yoktur ama. "Kan" sınırını unutmamak lazım! Kansızlar ile namussuzların tel örgüden medet umduğu afişli bir dönemdeyiz çünkü. Kemal'in 'sınır' lafı hikaye hedefi 2023...

Amerika Başkanı Biden Başkan Erdoğan'a; "Ege'yi Yunanistan'a!" "Doğu Akdeniz'i İsrail'e!" "Fırat'ın doğusunu da PKK'ya bırak!" diyor! Sonra "S-400 kullanma, F-35 isteme, doğalgaz arama, Rusya ile yakınlaşma, istemediğim ülkeyle ticaret yapma" diye bastırıyor... Ama Reis takmıyor... Bay Kemal ve ortakları ise hazır ol da bekliyor. Sınırı düşünen PKK ile işbirliği yapmaz! Hadi gazlayın şimdi...

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Bay Kemal Buğra Kavuncu'nun yediği yumruğu da Reis'e yamamaya kalktı. Anketler güya Reis'i germiş! Sen nasıl bir yalancısın be! Hangi anketlerden bahsediyorsun? Parayla yaptırdığın o anketlerde bile Reis açık ara önden gidiyor... Bunun için korkudan tir tir titriyorsun... Yedi düvel birleştiniz yine korkuyorsunuz! Bir Reis topunuza yetiyor... Yalancı Kemal masal okumayı bırak!

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Şimdi'ya yumruk attıran Erdoğan ise gazeteci'i vurduran damu oluyor? Ah yalancı Kemal ah! Ne diyeyim sana bilmem ki.. Suçlu belli olmadan provokasyon yapan kaos istemektedir. Makam sahibi olup kaos çıkartacak açıklamalar yapan ise kalleştir.

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CHP Genel Merkez'i 10 milyonluk ankete 20 milyon veriyor. Kısacası CHP'nin anketleri uyduruktur, yalandır ve halkı kandırmak içindir. Bay Kemal milleti kandırmaları için anketçilere 650 milyon lira dağıtmış... CHP'nin avukatı böyle dedi. Bay Kemal milletin ödediği vergilerden aldığı payı milleti kandırmak için kullanıyor! Kılıçdaroğlu MAK Danışmanlığın sahibi Mehmet Ali Kulat'a, Metropoll'cü Özer Sencer'e ve Avrasya'cı Kemal Özkiraz'a kaç milyon verdiğini açıklamalı. CHP'lilerin bile güvenmediği Özkiraz'a ne kadar verdiği ise merak konusu. KK, Hitler'in manipülasyon taktiğini uyguluyor. Metrekareye saniyede 3 yalan sallıyor. Bay Kemal sınırda PKK'ya laf etmez ama milleti kandırmak için 'sınır namustur' der.

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KAYI HOLDİNG

Holdingin 12 yıl mali işlerini yöneten Zafer Sorkun patronu Coşkun Yılmaz'ın FETÖ ile bağlantısı ve kirli işleri üzerine durumu yargıya iletmiş. Çağlayan Adliyesi'ndeki dosyanın numarası 2019/99773... Şikayet iki yıl önce yapılmış ama savcı bir şey yapmamış. Oysa konu çok önemli... Adam patronu Coşkun Yılmaz'ın FETÖ ile bağlantısı olduğunu, paraların örgüte aktarıldığını iddia ediyor. Patronunu "Suç İşlemek Amacıyla Çete Kurmak, Evrakta Sahtecilik, Banka ve Diğer Kredi Kurumları Üzerinden Nitelikli Dolandırıcılık ve, Ölümle Tehdit" gibi ağır suçlarla itham ediyor. Ne hikmetse dosyaya bakılmıyor... Zamanaşımını mı isteniyor. Hem kimdir bu Coşkun Yılmaz? Yargıyı nasıl maniple ediyor. Üstelik adam hala Sağlık Bakanlığına ait hastanelerin görüntüleme ve laboratuvar işlerini yapıyor. Üçü Türkiye'de, biri İsviçre'de kurulu dört şirket üzerinden devlet FETÖ'ye farkında olmadan büyük bir finans sağlıyor. Hem de milyonlarca lira... Adam Diyarbakır'da FETÖ'den gözaltına alınmış ama yargıdaki koruyucu melekleri tarafından serbest bırakılmış...

Bu adamı kim koruyor?

Bence HSK bu dosyaya bakmalı.