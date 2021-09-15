ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li başkanlar festival ve konser üzerinden vurgun vuruyor... Hem yandaş sanatçıları ihya ediyor, hem de ceplerini dolduruyorlar... Bunu naylon faturalarla yapıyorlar... Paranın bir kısmı da DHKP-C ve PKK gibi örgütlere gidiyor.

Başıma geldiğinden biliyorum. CHP'li eski Mersin Belediye Başkanı Macit Özcan 'yerel medya' ile ilgili bir 'konferans' vermemi istedi. Gazeteden arkadaşlarımı da yanıma alarak Mersin'e gittim... Bir saatten fazla bölgesel medyanın önemini anlattım. Günler sonra mahalli gazetenin birinde bir saatlik konferans karşılığında bana 11.5 milyar lira ödendiğini belirten bir haber çıktı. "Bir saat karşılığı bu para çok değil mi" gibi sorular da soruldu. Haberin içinde bir liste de yayınlandı. O listede Ali Kırca'ya 8.5 milyar, Mustafa Balbay'a 6.5 milyar, Tuncay Özkan'a 6 milyar, merhum Cüneyt Arcayürek'e ise 9 milyar ödendiği belirtiliyordu... Nebil Özgentürk de listedeydi. Ona ne kadar verildiğini hatırlamıyorum. Macit Başkan bana torpil(!) yapmıştı... Ama bana ödenen bir kuruş yoktu. Halbuki ben oraya para için gitmemiştim...

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Gazetenin haberi üzerine Başkan Özcan'ı aradım,dedim... Adam olayı duymayacağımı zannetmiş olmalıydı. Eveleyip geveledi sonra dadedi... Sahte bir imza ile belediyenin 11.5 milyarını götürmüşlerdi. Listede adı geçen diğer isimlere aynısını mı yaptılar bilemem? Halka hizmet yerine heykel veya konser düzenlemeyi tercih eden CHP'li başkanlar, kamunun parasını böyle götürüyor. Rakamlar uçuk. Adana'da şu sıralardüzenleniyor. Başroldeilevar... Adana'ya bedava gelmedikleri kesin.gibi solcu sanatçılar da Adana'da. Başkaları da var. Hepsi CHP'li Başkan'ın kankisi... Altın Koza için 10 milyon lira ayrılmış... Bu para kimlere dağıtıldı? Aynı tarihlerde Mersin Belediyesidüzenliyor. Başkanfestival için ne kadar harcayacak? Hizmet gibi bir dertleri yok, konser ve festivallerle halkı uyutuyorlar. Sayıştay ve diğer yetkililer, bu ve benzeri etkinliklerin faturalarını mercek altına almalı. Çoğu naylon çünkü.Hazır yakalamışken CHP'li Karalar'a birkaç soru soralım.Cevap bekliyoruz başkan...

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Farkında mısınız, ortaklar şimdiden birbirini yemeye başladı. İktidar olmaları hizmet yapmazodaklı çalışır, para için kan akıtırlar. Kemal Bey'e kimse inanmıyor, adam yalancı çünkü... Korkusundan cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayamıyor... Ödü kopuyor, ödü!'in ondan farkı yok. O da karnından konuşuyor...içinbenzetmesi boş değil. Bunlar iktidara gelse bakanlıkları ve genel müdürlükleri paylaşırken birbirini yer... Bunlar halkın parasını Atatürk maskesi takarak götürüyor. Yeni CHP'nin tabanı Kemalist, ortası ateist ama tavanı teröristtir... Parti amaç olmamalı hizmete araç olmalıdır. Ama bunlar için parti para, tecavüz için araçtır maalesef.