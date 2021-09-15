ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li başkanlar festival ve konser üzerinden vurgun vuruyor... Hem yandaş sanatçıları ihya ediyor, hem de ceplerini dolduruyorlar... Bunu naylon faturalarla yapıyorlar... Paranın bir kısmı da DHKP-C ve PKK gibi örgütlere gidiyor.
Başıma geldiğinden biliyorum. CHP'li eski Mersin Belediye Başkanı Macit Özcan 'yerel medya' ile ilgili bir 'konferans' vermemi istedi. Gazeteden arkadaşlarımı da yanıma alarak Mersin'e gittim... Bir saatten fazla bölgesel medyanın önemini anlattım. Günler sonra mahalli gazetenin birinde bir saatlik konferans karşılığında bana 11.5 milyar lira ödendiğini belirten bir haber çıktı. "Bir saat karşılığı bu para çok değil mi" gibi sorular da soruldu. Haberin içinde bir liste de yayınlandı. O listede Ali Kırca'ya 8.5 milyar, Mustafa Balbay'a 6.5 milyar, Tuncay Özkan'a 6 milyar, merhum Cüneyt Arcayürek'e ise 9 milyar ödendiği belirtiliyordu... Nebil Özgentürk de listedeydi. Ona ne kadar verildiğini hatırlamıyorum. Macit Başkan bana torpil(!) yapmıştı... Ama bana ödenen bir kuruş yoktu. Halbuki ben oraya para için gitmemiştim...
***Gazetenin haberi üzerine Başkan Özcan'ı aradım, "Nedir bu?" dedim... Adam olayı duymayacağımı zannetmiş olmalıydı. Eveleyip geveledi sonra da "Ne olur bir şey yazma o parayı biz ışıkçı ve sesçiye ödedik, senin adına da çıkış yaptık" dedi... Sahte bir imza ile belediyenin 11.5 milyarını götürmüşlerdi. Listede adı geçen diğer isimlere aynısını mı yaptılar bilemem? Halka hizmet yerine heykel veya konser düzenlemeyi tercih eden CHP'li başkanlar, kamunun parasını böyle götürüyor. Rakamlar uçuk. Adana'da şu sıralar Altın Koza Film Festivali düzenleniyor. Başrolde Nebil Özgentürk ile Menderes Samancılar var... Adana'ya bedava gelmedikleri kesin. Suavi gibi solcu sanatçılar da Adana'da. Başkaları da var. Hepsi CHP'li Başkan'ın kankisi... Altın Koza için 10 milyon lira ayrılmış... Bu para kimlere dağıtıldı? Aynı tarihlerde Mersin Belediyesi "Uluslararası Müzik Festivali" düzenliyor. Başkan Vahap Seçer festival için ne kadar harcayacak? Hizmet gibi bir dertleri yok, konser ve festivallerle halkı uyutuyorlar. Sayıştay ve diğer yetkililer, bu ve benzeri etkinliklerin faturalarını mercek altına almalı. Çoğu naylon çünkü.
***Farkında mısınız, ortaklar şimdiden birbirini yemeye başladı. İktidar olmaları hizmet yapmaz 'para' odaklı çalışır, para için kan akıtırlar. Kemal Bey'e kimse inanmıyor, adam yalancı çünkü... Korkusundan cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayamıyor... Ödü kopuyor, ödü! Meral Akşener'in ondan farkı yok. O da karnından konuşuyor... Ekrem İmamoğlu için "Fatih Sultan Mehmet" benzetmesi boş değil. Bunlar iktidara gelse bakanlıkları ve genel müdürlükleri paylaşırken birbirini yer... Bunlar halkın parasını Atatürk maskesi takarak götürüyor. Yeni CHP'nin tabanı Kemalist, ortası ateist ama tavanı teröristtir... Parti amaç olmamalı hizmete araç olmalıdır. Ama bunlar için parti para, tecavüz için araçtır maalesef.