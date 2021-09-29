ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

ABD Türkiye'yi ambargo ve yaptırımlarla terbiye etmeye çalışıyor...

Kemal Kılıçdaroğlu ve dostları da ona uşaklık ediyor.

Hepsi, Erdoğan'a ve büyüyen Türkiye'ye karşı.

ABD Güney sınırımızda İsrail benzeri bir PKK devleti kurmak ve Türkiye'yi 25 eyalete bölmek niyetinde.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi ortağının örgütü PKK'ya 2 milyar dolar para verdi; bize karşı savaşsın diye.

Sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgütü paraya boğdu.

Ajanlar, 'yardım kuruluşu' adı altında, Hatay ve Gaziantep'te cirit atıyor.

PKK aldığı bu destekle sınırlarımızı köstebek yuvasına çevirdi.

Tünel ve sığınaklar yaptı.

Lam lum atan Kılıçdaroğlu ise olan bitene sessiz kaldı.

Mehmetçik, İHA ve SİHA'larla PKK'nın kökünü kazıdı.

CHP durduk yerde "Kürt Sorunu" diye yapay bir gündem oluşturdu.

Diyarbakır anneleri amacına ulaşmışken PKK bitirilmişken hem de...

"Kürt Sorunu" lafı nereden çıktı?

CHP'nin gizli niyetini Sezai Temelli açık etti.

Kılıçdaroğlu'nun amacı APO'ya özgürlükmüş meğer.

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Yalanlarla kaos ortamı oluşturmak için malummedyayı paraya boğdu.Anlı şanlı gazeteciler, yeşil dolarlar karşılığında memleketi sattı.ABD, Hatay'daki marjinal kuruluşlara 420 milyon Euro gönderdi.Dile kolay, tam 4 milyar 400 bin Türk Lirası...Gerçekten büyük para...Parayı alanlar boş durmayacak tabii...Değişik bahanelerle eylem ve protestolar yapacaklar.Kaos ortamı oluşturup 2023'ü almaya çalışacaklar...CHP de boş durmuyor. "Barınamıyoruz" eylemlerine minibüslerle provokatör taşıyor...Üniversitelileri devlete karşı kışkırtıyor...

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Reis'le baş edemeyinceMillet İttifakını kurdurdular,başına da Kılıçdaroğlu veAkşener'i getirdiler.ABD darbe ile yıkamadığı Reis'i böyle yıkmak istiyor.Türkiye'yi savunmasız bırakıp milleti kurda kuşa yem etme niyetinde.Bu millet buna müsaade eder mi?15 Temmuz'da yaptığını her zaman yapar bu millet.Türkiye'nin bölünmesine ve PKK devleti kurulmasına izin vermez.Düşmanla işbirliği yapan Kılıçdaroğlu ve dostlarına da 'dur' der.

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20 yıl önce Kapıkule'den öteye bir gecekondu dikemezdik.Şimdi okyanusları aşıp ABD'nin göbeğine gökdelen diktik.Adına dadedik.Puşt takımı buna da kuduruyor.Türkiye Libya'da Hafter'i, Karabağ'da Ermeniler'i yendi.Mavi Vatan'da ise doğalgaz buldu.Amerika'nın tehditlerine rağmen S 400'ler alındı.SİHA ve İHA'lar sayesinde terörün kökü kazındı.Başkan Erdoğan;"ABD, Suriye ve Irak'tan da çıkmalı" diyor şimdi. Çıldırıyorlar!Malum muhalefet benzeri bir cümleyi kurabilir mi?Ne Kılıçdaroğlu, ne de FETÖ'nün Asena'sı, ABD'ye tek laf edebilir...Toplama partiler; Deva, Gelecek, Zafer ve Memleket Partisi ile Marksist yazar ve çizer takımı da dilini yutmuş, sadece Erdoğan'a çemkiriyor...Amerika Reis'i dik durduğu için sevmiyor.Şu kesin... CHP ve dostları kazanırsa Türkiye Suriye'den çekilir ve PKK "sözde bir devlet" kurar.Yanlış hatırlamıyorsam, Akşener 15 Temmuz öncesi de 'Başbakan olacağım' demişti. Yine demiş. Ya takıntılı ya da uzaktan kumandalı.Kılıçdaroğlu'nun dostları, şimdiden birbirini yiyor.Bakanlıkları paylaşırken kan gövdeyi götürür.Çünkü bu ekibin amacı millete hizmet değil Erdoğan'ı yemek.Zaten sonrasına "tufan" diyorlar...