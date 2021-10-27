ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kemal Kılıçdaroğlu ve 'dostları'nın iktidarı bizi yakar!

Vatan gibi, millet gibi bir dertleri yok. Bunlar 'intikam' için 'iktidar' olmak istiyor...

İlk iş olarak AK Parti döneminde hakim, savcı, polis, asker, doktor ve öğretmen gibi ne kadar 'memur' olan varsa hepsini işten atacaklar, iş insanlarını da tasfiye edecekler.

Yerlerine ise KK'nın 'mağdur' saydığı FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz, Sadrettin Sarıkaya ve MİT TIR'ları eski savcısı Özcan Şişman ve Balyoz, Ergenekon, Poyrazköy, Askeri Casusluk, Amirallere Suikast gibi kumpasların mimarı olan polis müdürleri Yurt Atayün ve Ramazan Akyürek gibi FETÖ'cü isimleri getirecekler.

Selahattin Demirtaş'tan Abdullah Öcalan'a kadar, ne kadar PKK'lı ve FETÖ'cü varsa dışarı salacaklar.

Gezi'nin planlayıcısı Osman Kavala'yı affedecekler.

Bu intikamcılara fırsat verildiğinde herkes büyük bir 'cadı avı'na hazır olsun.

Bunların 'gözaltı' listeleri bile şimdiden hazırdır.

"Nereden biliyorsun?" demeyin...

Belediyelerde yapılan 'işçi kıyımları' bir provaydı.

'Devr-i sabık' yaratmak için sabırsızca bekliyorlar.

Bay Kemal ve Akşener 'Sivil itaatsizlik' için de anlaştı.

İşi şansa bırakmak istemiyorlar, ikinci Gezi için düğmeye bastılar.

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Bay Kemal istediği kadar AK Parti'yi destekleyen iş insanlarının mallarına el konmayacağını söylesin. Selin Sayek Böke 'ninsözleri kapı gibi önümüzde duruyor. Gürsel Tekin 'in "sözleride... Özgür Özel 'in ise AK Parti döneminde memur olanların görevden alınacağını beyan eden açıklamaları da ortada...Bu laflariçin söylenmedi.İttifakı destekleyenlerin, yağmurdan kaçarken doluya tutulacağı kesin.Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan da olacaklar.Bu kirli ittifak içinde 28 Şubat'a selam çakan ABD ile iş tutanlar var çünkü!

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Bay Kemal ve Akşener, milli olmadığı içindiyen monşerlere laf edemedi.bildiri yayınlayan büyükelçileri bağrına bastı.Reis'in fırçası büyükelçilere tükürdüklerini yalattı...Muhalefet ve yandaş yazar takımı ise hâlâ kemençe havası çalmayı sürdürüyor...Bu kafadiyen emperyal güçlerediyor.Sınırımızda bir PKK devleti kurma çabalarına da ses çıkarmıyor.Nitekim bugünkü tezkereye CHP, HDP ile birlikte hayır oyu verdi.Adamlar SİHA ve İHA'ların babası'ın cenazesine bile gitmedi be!O SİHA'lardı Türkiye'yi bölgesel güç yapan...

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