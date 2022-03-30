ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

FETÖ'nün çektiği bir seks kaseti sayesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geldiğini bilmeyen var mı?

Bu millet Çarkçı Kemal'i iyi tanır!

SSK'yı nasıl batırdığını,

Cenazeleri ve bebekleri nasıl rehin aldığını,

15 Temmuz gecesi ne yaptığını biliyor...

Partideki taciz ve tecavüzlere sessiz kalışını, Demirtaş ile PKK ve FETÖ'cülere niye özgürlük istediğini, Başörtüsüne 'bir bez parçası' dediğini de iyi biliyor bu millet...

Ona kolay kolay inanılmayacağını herkes anladı artık...

Tek arzusunun Erdoğan'ı devirip Türkiye'yi parçalamak olduğunun da farkında!

Ne derse desin ona kimse inanmaz artık!

Türkiye'nin bölünmesini sağlayacak bir anayasa hazırladığı, PKK'nın talebi ile 'özyönetim' getirme sözü verdiği de biliniyor...

Türkiye'yi 25 eyalete bölmek isteyen bir zihniyetten bu memlekete hiçbir fayda gelmez...

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Ama daha başka şeyler de var bilinmesi gereken...Bay Kemal, Atatürk'ü hedef tahtası yapan teröristlerle işbirliği yapıyor?Fotoğrafa dikkatle bakın...Bu foto, HDP'nin kara gücü PKK'nın atış talimgâhının belgesidir.PKK'lı teröristler Mustafa Kemal'e nişan alıyor.Türkiye Cumhuriyeti kurucusuna hırsla, öfkeyle bakıyorlar...Atatürk'ü düşman ilan eden çakallarla iş tutuyor bu 28 Şubatçılar...HDP'ye her evden bir oy isteyennin sözde Atatürkçüleri de fotoğrafa iyi baksın...Bu gerçeği milletten saklayanlarda vicdan yoktur, vatan sevgisi de...28 Şubat ittifakının zihniyeti budur.6'lı çetenin açıkladığı sözdeve sözdeyeni bir şey değildir.Açıklanan yenitaslağıdır.Ve bu çalışmayı İngiltere merkezli(Democratic Progress Institute-DP) hazırlamıştır.Çalışmanın ilki 2011'de yapıldı.2016'da geliştirildi, 2021'de ise genişletildi.Bu yıl da çalışmaya biri gizli 7 partinin katılımı sağlandı...Bu birbirine benzemezleri bir arayaadlı kuruluşlar getirdi.Bu kuruluşlar ABD, AB ülkeleri ve İngiltere'nin eseridir.Bu biri gizli 7'li çete milleti uyutuyor.Kandırılıyoruz ey halkım...Uyursak kıyamet kopacak!Nokta!

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Utanmazlar çetesi yalan söylüyor...Ne yazık ki bu yalana inanan bir kitle var.Sedef Kabaş gibi alçakların morfinlediği...Biri çıkıp da bunlarademiyor!Akşener'in grup toplantılarında "mağdur" sıfatıyla çıkardıkları da yalancı...Mehmet Ramazan Karayel gibi milyonluk rakı sofralarında cirit atanlardiyor.Beyler. Bir partiye oy vermek, bir partiye sempati duymak, bir partiyi desteklemek başka şeydir, bir partiye körü körüne bağlı olmak başka şeydir.Maalesef CHP ve İP'i din edinenler var.Nefreti yüzünden teröristle işbirliği yapacak kadar savrulan şuursuzlar var içimizde...Akşener 15 Temmuz öncesi darbenin şifresi olansloganını seslendirmişti, unutmadık.Hattademesinide...Bu iki ortak ısrarlaveişgal girişiminin sorumlusu Selahattin Demirtaş ile Gezi kalkışmasının patronu Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çırpınıyor.Ne yaparlarsa yapsınlar 2023 seçimleri, teröristlerle, şehitlerimiz Eren Bülbül ve Yasin Börü taraftarları arasında geçecek...Nokta...