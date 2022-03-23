ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

FETÖ ve PKK'lıların ele geçirdiği CHP'lileri Bay Kemal yalanlarıyla millete düşman etti.
Medyası ise daha beter oldu.
Ellerine güç geçince neler yapmazlar.
Kendilerinden olmayanlara vicdansızca saldırıyorlar.
Çok örnek vardır!
Misal CHP'nin kazandığı belediyeler...
CHP'li başkanların ilk işi on binlerce işçiyi işten atmak olmadı mı?
Kendi gibi düşünmeyen medyaya el koyacaklarmış.
Müteahhitlerin mallarını da müsadere edeceklermiş.
Benzeri bir düşünce 'Cumhur ittifakı'nda ve medyasında olmadı?
Demokrasiyi hazmedemeyen CHP'lilerin gözü döndü.
CHP eski CHP değil. Çünkü, partiyi HDPKK ve FETÖ teslim aldı.
Kazanmaları halinde işten atacakları ya da hapse yollayacakları insanların listelerini bile hazırladılar.
Demedi demeyin!
***
Mersin
'de PKK'lılardan oluşan bir 'infaz timi'
kurulduğunu yazmıştım. Başkan Vahap Seçer
beni dava etti. Ama yazdıklarım doğruydu. CHP gençlik kolları başkan ve yardımcısı topladığı 50 kişi ile önce Haberci Gazetes
i'ni tehdit etti...
Sonra 'Ayağınızı denk alacaksınız, bir daha eleştirmek yok yoksa 300 kişi geliriz"
diyerek gazete çalışanlarını
korkuttu.
Ardından Birebir Haber
'in imtiyaz sahibi gazeteci Zeynel Boğan,
belediyede dönen yolsuzlukları yazdığı için 'infaz timi
'nin saldırısına uğradı. Ofisine gireceği sırada gazeteci Boğan'a 'muşta'
ile saldırıp burnunu kırdılar, kafatasını çatlattılar.
Bu iki saldırgan Başkan Seçer'in Mezarlıklar Müdürlüğü'ne
yerleştirdiği Ramazan Kutlu
ile Eyüp Özdemir
isimli kişilerdi.
Yakalanan saldırganlar çete kurmak ve adam yaralamaktan tutuklandı.
Atatürk'ün mirası olan CHP'nin düştüğü durum bu. Bunlar 'Hak, hukuk, adalet'
sözleriyle CHP'ye şehir eşkıyalığı yaptırdı.
İktidarda olsalar insanlara 'Hitler'den
daha çok zulüm yaparlar...
***
Sosyal medyada Dr. Alim Çökük'ü
linç edenler heyyy! Sözüm size. Hanginiz
gecenin bir vakti ölümcül Kovid virüslü
eve gidip hastaları korkmadan muayene
edebilir? Kaç doktor çocuğunun yaş
gününü bırakıp kovid hastasına gider?
Burnundan kıl aldırmaz TTB üyesi birçok doktor bunu yapmaz!
Adana Sağlık Müdürü Halil Nacar,
Kovid'li hastalara evlerinde test
yapılması için ekipler kurdu, başına da Dr. Alim Çökük'
ü getirdi. Bu durum
PKK sempatizanı TTB'li S. isimli doktoru
kızdırdı.
O da 'Hasta bakmadı'
yalanını tekzipleriyle ünlü Cumhuriyet
'in kulağına üfledi, onlar da bu palavrayı manşet yaptı.
Evlerine gittiği kovidli insanlar yüzünden iki kez ölümle burun buruna gelen Dr. Çökük bu yalan yüzünden linç edildi.
Oysa bu Reis nefretiyle yanıp tutuşanların pis bir tezgâhıydı.
TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten'
e Alim ile ilgili ifadeleri yakışmadı.
Dr. Çökük ödülü hak etmiş bir hekimdir ve PKK sevicilere malzeme olamayacak kadar da millidir.
Cumhuriyet
şimdi de Hatay Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş
ile birlikte Suriyeliler üzerinden bölgeyi yakmaya hazırlanıyor.
Bay Kemal ve Akşener'in 28 Şubat'ta masada kimlerle oturduğunu gördünüz.
Masanın altındakileri görmediniz ama.
Onları da ben söyleyeyim; Tabipler Birliği, FETÖ, PKK, Soros, Gladyo, güdümlü sanatçılar, sömürge aydınları, ABD yancısı ekonomistler
ve TÜSİAD.
Bu ekip hep birlikte 'kaos'
çıkarmak için el ele vermiş çalışıyor. Haberiniz olsun!