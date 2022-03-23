ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

FETÖ ve PKK'lıların ele geçirdiği CHP'lileri Bay Kemal yalanlarıyla millete düşman etti.

Medyası ise daha beter oldu.

Ellerine güç geçince neler yapmazlar.

Kendilerinden olmayanlara vicdansızca saldırıyorlar.

Çok örnek vardır!

Misal CHP'nin kazandığı belediyeler...

CHP'li başkanların ilk işi on binlerce işçiyi işten atmak olmadı mı?

Kendi gibi düşünmeyen medyaya el koyacaklarmış.

Müteahhitlerin mallarını da müsadere edeceklermiş.

Benzeri bir düşünce 'Cumhur ittifakı'nda ve medyasında olmadı?

Demokrasiyi hazmedemeyen CHP'lilerin gözü döndü.

CHP eski CHP değil. Çünkü, partiyi HDPKK ve FETÖ teslim aldı.

Kazanmaları halinde işten atacakları ya da hapse yollayacakları insanların listelerini bile hazırladılar.

Demedi demeyin!

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Mersin 'de PKK'lılardan oluşan bir 'kurulduğunu yazmıştım. Başkanbeni dava etti. Ama yazdıklarım doğruydu. CHP gençlik kolları başkan ve yardımcısı topladığı 50 kişi ile öncei'ni tehdit etti...Sonradiyerek gazete çalışanlarınıkorkuttu.Ardından'in imtiyaz sahibi gazetecibelediyede dönen yolsuzlukları yazdığı için'nin saldırısına uğradı. Ofisine gireceği sırada gazeteci Boğan'aile saldırıp burnunu kırdılar, kafatasını çatlattılar.Bu iki saldırgan Başkan Seçer'inyerleştirdiğiileisimli kişilerdi.Yakalanan saldırganlar çete kurmak ve adam yaralamaktan tutuklandı.Atatürk'ün mirası olan CHP'nin düştüğü durum bu. Bunlarsözleriyle CHP'ye şehir eşkıyalığı yaptırdı.İktidarda olsalar insanlaradaha çok zulüm yaparlar...

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Sosyal medyadalinç edenler heyyy! Sözüm size. Hanginizgecenin bir vakti ölümcül Kovid virüslüeve gidip hastaları korkmadan muayeneedebilir? Kaç doktor çocuğunun yaşgününü bırakıp kovid hastasına gider?Burnundan kıl aldırmaz TTB üyesi birçok doktor bunu yapmaz!Kovid'li hastalara evlerinde testyapılması için ekipler kurdu, başına daü getirdi. Bu durumPKK sempatizanı TTB'li S. isimli doktorukızdırdı.O da 'yalanını tekzipleriyle ünlü'in kulağına üfledi, onlar da bu palavrayı manşet yaptı.Evlerine gittiği kovidli insanlar yüzünden iki kez ölümle burun buruna gelen Dr. Çökük bu yalan yüzünden linç edildi.Oysa bu Reis nefretiyle yanıp tutuşanların pis bir tezgâhıydı.TTB İkinci Başkanıe Alim ile ilgili ifadeleri yakışmadı.Dr. Çökük ödülü hak etmiş bir hekimdir ve PKK sevicilere malzeme olamayacak kadar da millidir.şimdi de Hatay Belediye Başkanı CHP'liile birlikte Suriyeliler üzerinden bölgeyi yakmaya hazırlanıyor.Bay Kemal ve Akşener'in 28 Şubat'ta masada kimlerle oturduğunu gördünüz.Masanın altındakileri görmediniz ama.Onları da ben söyleyeyim;veBu ekip hep birlikteçıkarmak için el ele vermiş çalışıyor. Haberiniz olsun!