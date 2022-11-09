ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Küresel bir çetenin devleti dolandırmasına göz yumanlara isyanımızı sürdürüyoruz... Hâlâ kulağının üstüne yatanlar var.

Hatay'ın CHP'li Başkanı Lütfi Savaş'ın kumandasındaki yerel HRT televizyonu meseleyi çarpıtıp 'arazi talanını' teşvik etti.

Siz kimin yanındasınız?

Adam gibi cevap verin...

Devletin mi hırsızların mı?

Çeteyi savunanlar karşılığında ne aldı?

Corcet Sayeg tezgahıyla devleti çalan çeteye göre Sayeg, Lübnan vatandaşı. Oysa Lübnan devleti 1940 yılında kuruldu. Bu arazilere Hatay'ın vatana ilhakı ile 1939'da el konuldu. Yani o yıllar Lübnan diye bir ülke yoktu. 1062 sayılı yasa ile de arazilere 1939'da şerh konuldu. Davalı Çevre, Şehircilik Bakanlığı avukatı mahkemede çetebaşına 'Hadi lan çakal kimi kandırıyorsun' niye demedi?

1062 Sayılı Kanun'la arazilere konulan şerhler nasıl yok sayıldı?

Bakanlık avukatı ve bakanlığın Hatay'daki bürokratları bu işten bir menfaat mi sağladı?

Davut Bayar ve babası Hasan'ın çaldığı binlerce dönüm taşınmaza soruşturmayı yürüten savcı acilen "TEDBİR" koymalı, taşınmazların el değiştirmesini önlemelidir.

Hatay 2. İdare Mahkemesi belgelerin sahte olduğunu bile bile çetenin lehine nasıl karar verir?

Devletin malı deniz, yemeyen domuz öyle mi Sinan Kirmit efendi?

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Çalınan arazileri ekip biçen vatandaş isyanda...SABAH olarak işin peşini bırakmayacağız!Avukat Necati Yıldız'ı tekrar kutluyorum.Çünkü binlerce dönüm araziyi çalanları belgeledi ve haklarında suç duyurusunda bulundu.Şimdi iş dolandırıcılık suçlarına bakan savcı'de. Necati Yıldız boşuna Davut Bayar ve işbirlikçisi Kirmit hakkındaten şikayetçi olmadı. Dilekçenin ekinde yüzlerce belge var; soruşturma uzayabilir.Sonunda kamu arazileri kurtulur ama.

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Adamın şehirdeki lakabıFaturasız demir alıp piyasaya fatura satarak devlete zarar veriyor. Herifin işi bu...Bir de naylon şirketlerle İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nı kontrol ediyor.Sahi İTSO Başkanıne iş yapar? Yanında kaç sigortalı çalışanıvar?Faturacı Mahir, İTSO ile kirli işlerini mi perdeliyor.Aslında İTSO'daki sahtekarlık bakanlık müfettişi Erdem Bulut tarafından belgelendi. Minik kuşum, Faturacı Mahir'in şimdi de Demirellere ait hisselere göz diktiğini söyledi. Konuya devam edeceğiz.Yaşar abi (Bayboğan) Çukurova'nın öncü işadamıydı. Vefatından sonra bayrağı çocukları Lütfi ve Gökhan aldı.Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Lütfi Bayboğan, Çağ'ı Akdeniz'in Harvard'ı yapmayı kafasına koydu. Önemli mesafeler de aldı.Lütfi Bayboğan kaptanlığındadünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerliyor.Şimdiden Avrupa'daki ilk 50 üniversite arasına girdi bile.Üniversite bölgenin ekonomik ve kültürel yapısına katkı sağlıyor. 5 bin kişi buradan ekmek yiyor. Çağ Hukuk ise dünya çapında bir fakülte oldu.Lütfi genç yaşına rağmen babasının kurduğu üniversitenin çıtasını yükseltmeyi başardı. İşletmecilik programları YÖK Kalite Kurulu tarafından tanınankuruluşunca akredite edildi. Bu aynı zamanda Çağ'ın verdiği global ölçekli eğitimin de kalitesinin göstergesi oldu. Çağ'da yetişen nitelikli bireylerin geldikleri önemli görevlerden söz etmedik daha.