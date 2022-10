ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Hatay'ın Arsuz ilçesinde devlete ait binlerce dönüm değerli araziyi uluslararası çete eline geçiriyor, yetkililerden tık yok!

Hem de ihbar niteliğindeki bunca yazıma rağmen.

Adamlar çeteye kıyak çekmek için kulağının üstüne yattı galiba! Mesele büyük ve çok önemli!

"Çete" Suriyelilerden kalan arazileri ele geçirmek için bürokrat satın aldı, alamadıklarını ise sürgüne yolladı...

Devletin arazilerine böyle çöktüler!

Bunları kaç haftadır yazıyorum.

Yetkililer uyuyor mu?

Yıllarca bu arazileri ekip biçen Arsuzlu çiftçiler yerel siyasilere kızgın.

"Çil çil dolarlar tatlı mı geldi?" diye soruyor!

Çete sahte vâris ve vekâletlerle ele geçirdiği milyarlık arazileri "ne olur ne olmaz" diyerek anında başkalarına devrediyor.

Christian Paul Cassia, Bernard Paul Cassia, Silva Jeanette Richard Mumford, Jean Paul Lucian Cassia, Julian Lucian Cassia, Karen Jacques Cassia ve Stephanie Patricia Lucian Cassia isimli şahıslar Nisan 2021'de adlarına kayıtlı 23 parseli böyle devretti.

Oysa sahip gibi görünen isimler de vârisler de sahteydi. Arazileri de sahte belgelerle devrettiler.

Avukat Necati Yıldız'ın tespitleri son derece önemli. Elindeki belge ve bilgiler de.

Yıldız'ın derdi devletin arazilerini kurtarmak!

***

Vurgunun boyutu büyük, hem çetenin ilk işi de değil bu.

Arsuz, Güney'in turistik ilçelerinden biridir...

Haliyle arazileri değerli ve stratejiktir!

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın Hatay ve Arsuz'daki yöneticilerine çalınan bu arazilerin hesabı sorulmalı.

İndira gandiciler mahkemeye belge sunmuyor.

Yasaya rağmen avukatlara da evrak verilmiyor.

Hatta soruşturma yapan savcının talebine bile doğru dürüst bakmıyorlar!

Çetenin arkasındaki güç nedir?

Tapu iptal davası açan avukatlardan biri Mehmet Memişoğlu'dur...

Yerel tetikçiler davayı alan avukatlara saldırıyor ve tehdit ediyor. Sahte belgelerle kendilerini vâris ilan eden yabancı uyruklu şahıslar, Hatay 2. İdare Mahkemesi'ne, 2018/438 esas no ile Çevre Bakanlığı'nı dava etti.

Yüzlerce dönümlük 23 parselin vârisi olduğunu iddia eden Corcet Sayeg, parsellere "Hazinece El Konulmuştur" şerhinin kaldırılmasını talep etti. İdare mahkemesi de ihanet gibi bir kararla bunu kabul etti.

Çete, Arsuz'u bu şekilde parsel parsel satıyor.

Sinan Kirmit, Davut Bayar, Mehmet Karaçay, Uğur Balta, Deniz Bayar, Gazel Çulha, Nasrettin Gökpınar, Bedrettin Öz, Bülent Can, Mehmet Ali Sipahioğlu'nun bu işteki rollerini haftaya bırakalım...

Faturacı Mahir Taner'i ise maliyecilere havale ediyorum. Ona da sonra bakacağım...

Michel Filip neden vuruldu?

Haftaya devam...

***



NOT 1:

BARTIN'DA milletin acısı üzerinden rant devşirmeye kalkan Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de Erdoğan'ın 16 uçağından 15'ini satacağını söyledi. Merak ettim Bay Kemal; uçaklar Erdoğan'ın ise bunu nasıl yapacaksın onu söyle! Yok o uçaklar devletin ise neden 'Erdoğan'ın diyerek yalan söylüyorsun?



NOT 2:

NÜFUSU küçük ilçenin nüfuzu büyük takımının patronu sevgili Olcay Saral, bana, iki oğluma ve torunum Alp Arslan'a, Ofspor'un formasını gönderdi... Bize memleketten uzakta bir nefes oldu... Sağol Olcay'ım...



NOT 3:

MERSİN'DE PKK'ya selam çakan afişin altında imzası olan CHP'li Vahap Seçer, Vali Ali Hamza Pehlivan ve Cumhuriyet Başsavcısı'na dil uzattı... PKKsever Serdar Akinan'ı sanki onlar danışmanı yaptı... İnsan biraz utanır.