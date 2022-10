ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Mersin'de polisimizin şehit olmasından hemen sonra CHP liderinin "DNA raporuna rağmen iki gündür yalan söylediniz" şeklindeki sözlerinin adresi Adli Tıpçı bir doktor çıktı!

Bay Kemal'e eylemcinin terörist Dilşah olmadığını Türk Tabipler Birliği'ne üye bir doktor söyledi...

Menfur saldırı sonrası olay yerinden deliller toplandı, görgü tanıklarının ifadeleri alındı, itirafçılara PKK'lıların fotoğrafları tek tek gösterildi...

Alınan DNA örnekleri bir başka ildeki Adli Tıp'a gönderildi...

Sonuç savcıya gelmeden Bay Kemal'e gitti.

O da saldırıyı yapan teröristin Dilşah olmadığını öğrenince PKK'ya tek laf etmeden hükümeti suçladı...

Gazeteci diye millete yutturulan Dilşah Ercan ise 'buradayım' diyerek Kandil'den hevali Bay Kemal'e selam çaktı.

Kılıçdaroğlu Amerika'ya bu sevinçle uçtu.

Ama Dilşah Ercan'ın dağda PKK kıyafetiyle çektiği video 12 yıl önceki yazımızın ispatı oldu...

Anlayın işte Reis'in TTB'ye niye kızdığını.

***

Vahap Seçer belediyeye yapılan operasyonları kasıtlı bulmuş, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ve yargıyı suçlamış.

Adamda hiç utanma yok!.

"Paylaşmanın!"

"Kavuşmanın!"

"Kaynaşmanın!" yazısını afişlere kim yazdırdı Vahap efendi?

Kelimelerin baş harflerini yukarıdan aşağıya okuyunca ortaya çıkan PKK ismini kim yazdırdı?

Bayramda Mersin'in dört bir yanına örgütün renklerine boyanmış bu afişleri astıran kimdi?

Vali ve yargı boşuna suçlanmış olmadı mı?

İBB'ye ait cenaze aracında yakalanan kilolarca uyuşturucu için de boşuna milleti cambaza baktırmasınlar.

CHP'li Zeydan Karalar da terörist cenazesine belediye aracını tahsis etmişti..

Mangır medyası bunları görmez tabi.

Hürriyet'in eki de bunları haberden saymaz.

Ama Adana'daki lezzet festivalini istismar ederler...

Faturayı Sözcü'nün yaptığı gibi Vali Dr.

Süleyman Elban'a keserler!

İstismarcılar, belediyenin sponsor olduğunu gizler, sofraya oturan CHP'li vekillerin, başkanların fotoğrafını kesip vali ve bakanlı olan kısmı yayınlar.

Bunlar kendilerini akıllı, milleti aptal sanıyor.

Arsuz siyasetçileri dut mu yedi Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Daire Başkanlığı'nın genelgesine uymayan bir vekaletle arazileri elinden alınan Emrah Cemil Kaya, Hüseyin Gencay ve Cafer Şanlı şu ara çok öfkeli.

Çünkü 50-60 yıldır ekip biçtikleri arazileri çete uyduruk bir vekaletle ellerinden aldı, hiçbir siyasi de onlara sahip çıkmadı...

Emrah Cemil Kaya, "İyi ki Sabah var bizle ilgilenen" diyor.

Emlakçı Davut Bayar ve Sinan Kirmit ikilisi sinsi bir tezgâhla hazineye ait milyonluk arazileri ele geçirdi.

Niyetleri tüm Arsuz ilçesini üzerlerine tapulamak.

Çete, İdare Mahkemesi'nin vatana ihanet gibi kararı bu fırsatı verdi.

Halbuki mirasçılar hayali, vekaletler ise uyduruktu.

Varis diye yutturulanları ise ilçede tanıyan yok.

Olanlar da farklı ülkelerde yaşıyor ve Lübnan'dan vekalet vermeleri mümkün değil.

Danıştay daha önce "evrakların gerçekliğini araştırmadığı" gerekçesiyle mahkemenin kararını bozmuştu.

Sonra bir şeyler oldu, karar değişti.

Metin Yıldız da Sinan Kirmit'in kendisini dolandırdığını gazeteye gelip geniş bir açıklamada bulunacağını söyledi. Adam inandırıcı konuştu, detayları gelince anlatacak.

Onu da bekliyoruz...



NOT:

1- Ömer Faruk Sakarya, ATO seçimini bir oyla kaybetti.

Doğaldır; seçimde kazanmak da var kaybetmek de.

Mesele, "Ömerim" diye yaltaklananların fırıldaklığıdır!



NOT:

2- Adamda ne mide var be!

Sonunda yatıp kalktığı kızın düğününe bile gitti!